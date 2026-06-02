आज का अंक ज्योतिष: आज 2 जून 2026 है, तारीख का कुल योग 02-06-2026 (0+2+0+6+2+0+2+6 = 18, 1+8 = 9) 9 आ रहा है जो कि मंगल का अंक है. वहीं 2 अंक के स्‍वामी चंद्रमा हैं. इस तरह आज का दिन चंद्रमा और मंगल का प्रभाव वाला है. मंगल एक ओर आत्‍मविश्‍वास बढ़ाएंगे, वहीं चंद्रमा इमोशंस को मजबूत करेंगे. कई लोग आज अपने काम तेजी से निपटाने की कोशिश करेंगे तो कुछ नई शुरुआत करेंगे. अपनी बर्थडेट से जानें आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा.

आज के लकी मूलांक

अंक ज्‍योतिष के अनुसार मूलांक1, मूलांक 3, मूलांक 5 और मूलांक 9 मूलांक वाले लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रह सकता है. इन लोगों के कई काम जो पिछले कुछ समय से रुके हुए थे, वे अब अगे बढ़ेंगे. काम के मामले में आत्मविश्वास बना रहेगा और लोग आपकी बातों को महत्व भी दे सकते हैं. नौकरी करने वालों को अच्छा माहौल मिल सकता है, जबकि बिजनेस वालों को फायदा या नया मौका मिलने की संभावना रहेगी. आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी.

मूलांक 1 से मूलांक 9 तक 2 जून 2026 का अंक ज्‍योतिष

मूलांक 1 (बर्थडेट 1, 10, 19, 28)

आज के दिन मूलांक 1 वाले लोगों के अंदर आत्मविश्वास काफी मजबूत रहेगा. आप अपने काम को लेकर गंभीर रहेंगे और लोग आपकी बातों को महत्व देंगे. करियर में नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. ऑफिस में आपके निर्णयों की तारीफ हो सकती है. बिज़नेस में भी रुके हुए काम पूरे होने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी लेकिन जल्दबाजी में बड़ा निवेश करने से बचना अच्छा रहेगा.

लव लाइफ में अहंकार से बचना जरूरी है. छोटी बातों को बड़ा बनाने से रिश्तों में दूरी आ सकती है. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य की बात करें तो सिरदर्द और थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त पानी पिएं और आराम करें.

लकी रंग: लाल और सुनहरा

लकी नंबर: 1 और 9

शुभ समय: सुबह 8:30 से सुबह 10 बजे तक

उपाय : सूर्य देव को जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का जाप करें.

हनुमान जी के आगे घी का दीपक जलाएं

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मूलांक 2 (बर्थडेट - 2,11,20, 29)

आज आपका मन थोड़ा ज्यादा संवेदनशील रह सकता है. छोटी-छोटी बातें भी आपको जल्दी सोच में डाल सकती हैं, इसलिए हर बात को दिल से लगाने से बचना बेहतर रहेगा. घर का माहौल भी पहले से बेहतर बना रहेगा और पारिवारिक सम्बन्ध भी बेहतर होंगे.

कामकाज की बात करें तो आज अकेले से ज्यादा टीम के साथ काम करने में फायदा मिल सकता है. ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और कोई रुका हुआ काम भी धीरे-धीरे आगे बढ़ सकता है. अगर आप किसी नए काम की योजना बना रहे हैं तो आज उस पर सोच-विचार शुरू हो सकता है.

पैसों के मामले में स्थिति धीरे-धीरे संभलती दिखाई दे सकती है, लेकिन खर्चों पर कंट्रोल रखना जरूरी रहेगा. आज बिना जरूरत की चीजों पर पैसा खर्च करने से बाद में परेशानी महसूस हो सकती है.

रिश्तों की बात करें तो आज भावनात्मक जुड़ाव ज्यादा महसूस होगा. प्रेम संबंधों में अपनापन बना रहेगा और पार्टनर से दिल की बातें शेयर करने का मौका मिल सकता है. शादीशुदा लोगों के लिए भी दिन ठीक रहेगा, बस छोटी बातों को लेकर नाराज़ होने से बचें.

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा बस थोड़ी कमजोरी, आलस या नींद पूरी न होने जैसी समस्या महसूस हो सकती है. कोशिश करें कि आज खुद को ज्यादा थकाएं नहीं और समय पर आराम लें.

लकी रंग: सफेद और सिल्वर

लकी नंबर: 2 और 6

शुभ समय: शाम 4 बजे से शाम 6 बजे तक

उपाय : शिवलिंग पर शाम के समय जल और दूध अर्पित करें.

शिवलिंग पर कालाभूत इत्र अर्पित करें.

मूलांक 3 (बर्थडेट - 3, 12, 21, 30 )

आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा. मन में नई बातें आएंगी और काम करने का मूड भी बना रहेगा. जो लोग पढ़ाई, टीचिंग, सोशल मीडिया, मार्केटिंग या किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, उन्हें आज अपने काम में अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है. आज आपकी बातों का असर लोगों पर जल्दी पड़ेगा. किसी से हुई बातचीत आपके काम आ सकती है. अगर कोई काम पिछले कुछ दिनों से अटका हुआ था तो उसमें भी आज आगे बढ़ने की उम्मीद बन सकती है.

पैसों को लेकर भी दिन ठीक दिख रहा है. कहीं से फायदा या राहत मिलने की संभावना है. हालांकि जरूरत से ज्यादा उत्साह में आकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. रिश्तों में आज अच्छा संबंध बना रहेगा. पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है और मन की बातें शेयर करने से अच्छा महसूस होगा. शादीशुदा लोगों के लिए भी घर का माहौल शांत रहने के संकेत हैं. सेहत सामान्य रहेगी लेकिन बाहर का ज्यादा ऑयली या मसालेदार खाना खाने से बचें, वरना पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है.

लकी रंग: पीला और नारंगी

लकी नंबर: 3 और 9

शुभ समय: दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक

उपाय : भगवान विष्णु को पीला फूल चढ़ाएं.

भगवन विष्णु पर केसर चन्दन इत्र अर्पित करें.

मूलांक 4 (बर्थडेट - 4, 13, 22)

आज का दिन थोड़ा व्यस्त रह सकता है. सुबह से ही काम की भागदौड़ बनी रह सकती है और कई लोगों को एक साथ कई जिम्मेदारियां संभालनी पड़ सकती हैं. हालांकि मेहनत का फायदा भी धीरे-धीरे मिलता दिखाई देगा.

ऑफिस में कोई नया काम या जिम्मेदारी मिल सकती है. शुरुआत में थोड़ा दबाव महसूस होगा लेकिन बाद में यही चीज़ आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आज छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना जरूरी रहेगा.

पैसों को लेकर आज थोड़ा संभलकर चलना बेहतर रहेगा क्योंकि अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है. इसलिए जरूरत से ज्यादा खर्च करने या जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें.

रिश्तों में आज अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना जरूरी रहेगा. छोटी बात को लेकर बहस बढ़ सकती है. अगर आप सामने वाले की बात आराम से सुनेंगे तो स्थिति संभली रहेगी. पार्टनर को आज आपके समय और समझ की जरूरत महसूस हो सकती है.

सेहत में थकान और कमर में दर्द हो सकता है. आज आराम और नींद को नजरअंदाज न करें.

लकी रंग: ग्रे और ब्लू

लकी नंबर: 4 और 8

शुभ समय: सुबह 9 बजे से 11 बजे तक

उपाय : काले कुत्ते को रोटी खिलाएं.

किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं.

मूलांक 5 (बर्थडेट - 5, 15, 23)

आज का दिन आपके लिए काफी एक्टिव रह सकता है. सुबह से ही मन में कुछ नया करने का विचार चलता रहेगा और दिनभर भागदौड़ भी बनी रह सकती है. अचानक कहीं आने-जाने का प्लान बन सकता है या किसी नए व्यक्ति से मुलाकात आपके काम की साबित हो सकती है. कामकाज की बात करें तो नौकरी और बिज़नेस दोनों में कुछ नए मौके मिलने के संकेत हैं.

आज आपके बात करने का तरीका लोगों को पसंद आएगा और इसी वजह से कई काम आसानी से निकल सकते हैं. अगर आप मार्केटिंग, सेल्स, सोशल मीडिया या लोगों से जुड़े काम में हैं तो दिन आपके लिए और बेहतर रह सकता है. पैसों को लेकर स्थिति ठीक दिखाई दे रही है. कहीं से फायदा या रुका हुआ पैसा मिलने जैसी बात हो सकती है. हालांकि जल्दी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा.

रिश्तों की बात करें तो आज का दिन बेहतर है. पार्टनर के साथ समय बिताने या कहीं बाहर जाने का मौका मिल सकता है. बातचीत से रिश्ते और अच्छे होंगे. सेहत में पेट या पाचन से जुड़ी थोड़ी परेशान हो सकती है. बाहर का ज्यादा मसालेदार खाना खाने से बचें और पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं.

लकी रंग: हरा

लकी नंबर: 5 और 6

शुभ समय: दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक

उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और हरी मूंग का दान करें.

भगवन गणेश के सामने गणेश स्तुति पढ़ें.

मूलांक 6 (बर्थडेट - 6, 15, 24)

आज आपका ध्यान काम से ज्यादा परिवार और अपने करीबी लोगों पर रह सकता है. घर का माहौल अच्छा बना रहेगा और मन भी थोड़ा शांत महसूस करेगा. कई लोगों को आज अपने परिवार या किसी खास व्यक्ति के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है.

रिश्तों की बात करें तो आज प्यार और अपनापन ज्यादा महसूस होगा. पार्टनर से भावनात्मक सपोर्ट मिलेगा और मन की बातें शेयर करने से अच्छा लगेगा. शादीशुदा लोगों के लिए भी दिन ठीक रहेगा, बस छोटी बातों को लेकर ज्यादा सोचने से बचें.

कामकाज में भी दिन अच्छा माना जा सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो क्रिएटिव फील्ड, ब्यूटी, डिजाइन, सोशल मीडिया या कला से जुड़े हैं. आपके काम की तारीफ हो सकती है या कोई नया आइडिया फायदा दे सकता है.

पैसों की स्थिति पहले से थोड़ी बेहतर हो सकती है, लेकिन आज शौक या गैरजरूरी चीजों पर ज्यादा खर्च करने से बचना बेहतर रहेगा.

सेहत में गले से जुड़ी परेशानी, स्किन की दिक्कत या शुगर वाले लोगों को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी. खान-पान में लापरवाही न करें.

लकी रंग: गुलाबी और क्रीम

लकी नंबर: 6 और 9

शुभ समय: शाम 5 बजे से 7 बजे तक

उपाय: माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें और शाम को कपूर जलाएं.

मूलांक 7 (बर्थडेट - 7, 16, 25)

आज आपका मन थोड़ा शांत रह सकता है. भीड़ या ज्यादा लोगों के बीच रहने से ज्यादा आप अकेले समय बिताना पसंद कर सकते हैं. कई बातें मन में चलती रहेंगी और इसी वजह से कभी-कभी बिना वजह उदासी या अकेलापन भी महसूस हो सकता है.

कामकाज की बात करें तो आज किसी बड़े फैसले में जल्दबाजी करना ठीक नहीं रहेगा. अगर नौकरी बदलने, नया काम शुरू करने या कोई बड़ा निर्णय लेने का सोच रहे हैं तो पहले अच्छी तरह सोच-विचार कर लें. आज धैर्य रखकर काम करना ज्यादा सही रहेगा.

पैसों की स्थिति सामान्य रहेगी. जरूरत के काम चलते रहेंगे लेकिन अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है, इसलिए हाथ थोड़ा संभालकर चलाना बेहतर रहेगा.

रिश्तों में छोटी-छोटी गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. कई बार सामने वाला आपकी बात को गलत समझ सकता है या आप खुद मन की बात दबाकर रख सकते हैं. इसलिए खुलकर और शांत तरीके से बात करना जरूरी रहेगा.

सेहत में तनाव, सिर भारी लगना या नींद पूरी न होने जैसी परेशानी महसूस हो सकती है. रात को देर तक जागने से बचें और मन को शांत रखने की कोशिश करें.

लकी रंग: आसमानी नीला और सफेद

लकी नंबर: 7 और 2

शुभ समय: शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक

उपाय

रात के समय शांत मन से नमः शिवाय मंत्र का जाप करें.

किसी निर्धन व्यक्ति फल दान करें.

मूलांक 8 (बर्थडेट - 8, 17, 26)

आज का दिन थोड़ा धीमा लेकिन काम का रह सकता है. कई चीजें आपकी उम्मीद से धीरे चलेंगी, इसलिए जल्दबाजी करने के बजाय धैर्य रखना ज्यादा जरूरी रहेगा. जो काम पिछले कुछ समय से रुके हुए थे, उनमें आज थोड़ी तेजी दिखाई दे सकती है. नौकरी और कारोबार में स्थिति सामान्य बनी रहेगी. काम का दबाव रहेगा लेकिन धीरे-धीरे चीजें आपके कंट्रोल में आती महसूस होंगी. आज मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन उसका फायदा आगे चलकर मिलने की संभावना रहेगी. पैसों को लेकर मन में थोड़ी चिंता बनी रह सकती है.

खर्च और जिम्मेदारियां दोनों बढ़ी हुई महसूस हो सकती हैं, हालांकि आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे संभलती भी दिखाई देगी. आज बिना सोचे किसी पर भरोसा करके पैसा लगाने से बचना बेहतर रहेगा. रिश्तों की बात करें तो प्रेम संबंधों में पहले से थोड़ा सुधार महसूस हो सकता है. अगर पिछले दिनों कोई दूरी या नाराज़गी थी तो बातचीत से माहौल बेहतर हो सकता है. शादीशुदा लोगों को छोटी बातों को ज्यादा बढ़ाने से बचना होगा, नहीं तो गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. सेहत में कमर, घुटनों या शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है. ज्यादा थकान लेने से बचें और आराम का भी ध्यान रखें.

लकी रंग: रॉयल ब्लू और काला

लकी नंबर: 4 और 8

शुभ समय: शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक

उपाय: शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

शनिदेव को मिट्टी इत्र अर्पित करें.

मूलांक 9 (बर्थडेट - 9, 18, 27)

आज आप पहले से ज्यादा एक्टिव और कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं. मन में जो काम काफी समय से चल रहे थे, उन्हें पूरा करने की जल्दी भी बनी रहेगी. दिनभर ऊर्जा अच्छी रहेगी और कई लोग अपने काम को लेकर काफी फोकस दिखाई देंगे.

कामकाज में नए मौके मिलने के संकेत हैं. ऑफिस में आपके काम की तारीफ हो सकती है या कोई ऐसा काम मिल सकता है जिससे आगे फायदा हो. अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आज किसी नई बात या नए संपर्क से लाभ मिलने की उम्मीद बन सकती है.

पैसों की स्थिति भी ठीक दिखाई दे रही है. कहीं से धन लाभ या रुका हुआ पैसा मिलने जैसी बात हो सकती है. हालांकि आज जल्दबाजी या गुस्से में कोई फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा.

रिश्तों में दिन सामान्य रहेगा. पार्टनर के साथ बातचीत अच्छी बनी रह सकती है, बस छोटी बातों पर गुस्सा दिखाने से बचें. शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और घर का माहौल भी ठीक बना रहेगा.

सेहत की बात करें तो सिर भारी लगना या ब्लड प्रेशर से जुड़ी परेशानी महसूस हो सकती है. ज्यादा तनाव लेने से बचें.

लकी रंग: लाल और मैरून

लकी नंबर: 9 और 1

शुभ समय: दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक

उपाय : हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

हनुमान जी को चमेली इत्र अर्पित करें.

सामूहिक मूलांक के संकेत

कुल मिलाकर आज का दिन थोड़ा भागदौड़ और मेहनत वाला रह सकता है. सुबह के समय मन में कई बातें एक साथ चल सकती हैं, जिस वजह से थोड़ी बेचैनी या जल्दीबाजी महसूस हो सकती है. लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, चीजें धीरे-धीरे संभलती दिखाई देंगी.

आज कई लोग अपने काम, पैसों और आने वाले समय को लेकर ज्यादा सोच में रह सकते हैं. जो काम पिछले कुछ दिनों से रुके हुए थे, उनमें आगे बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं. नई योजना बनाने या किसी काम की शुरुआत करने के लिए भी दिन ठीक माना जा सकता है.

रिश्तों में आज शब्दों का ध्यान रखना जरूरी रहेगा. छोटी बात पर गुस्सा करने से बात बढ़ सकती है. अगर शांति से बात की जाए तो रिश्तों में पहले से ज्यादा समझदारी होगी. परिवार के साथ समय बिताने से मन भी हल्का रहेगा.

सेहत की बात करें तो गर्मी, थकान, सिर भारी लगना या पेट से जुड़ी दिक्कत कुछ लोगों को परेशान कर सकती है. दिनभर पानी पीते रहें और जरूरत से ज्यादा तनाव लेने से बचें.

आज के शुभ रंग: हल्का लाल, पीला और सफेद

आज के शुभ अंक: 1, 3 और 9

शुभ समय: सुबह 9 बजे से 11 बजे तक और शाम 6 बजे के बाद

सामूहिक उपाय

सुबह नहाने के बाद भगवान गणेश जी के सामने घी का दीपक जलाएं.

हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं और “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का 21 बार जाप करें.

अगर संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पानी पिलाएं, फल या लाल मसूर दाल दान करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)