Tarot Card Horoscope 18 May 2026: आज का दिन कुछ राशियों के लिए बेहद खास साबित हो सकता है. टैरो कार्ड संकेत दे रहे हैं कि कुछ राशि वालों के आज रुके हुए काम पूरे होने, धन लाभ होने और करियर में बड़ी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं. पढ़ें 18 मई 2026 का टैरो राशिफल.

मेष राशि वालों के लिए 18 मई 2026

आज The Hermit कार्ड निकला है. यह कार्ड आत्मविश्वास आत्मचिंतन और सही दिशा खोजने का संकेत देता है. आज आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचना होगा. कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक रहेगी लेकिन धीरे-धीरे सफलता मिलेगी. परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. प्रेम जीवन में भावनाओं को समझने की जरूरत है. आर्थिक मामलों में दिन सामान्य रहेगा इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखें. स्वास्थ्य में पेट और कमर से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है. विद्यार्थियों को ध्यान लगाकर पढ़ाई करनी होगी. आज आध्यात्मिक कार्यों में मन लग सकता है और अकेले समय बिताने की इच्छा होगी. शाम के समय किसी खास व्यक्ति की सलाह आपके लिए नई राह खोल सकती है.

उपाय - मंदिर में जाकर हनुमान जी को चोला यानी सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं.

शुभ रंग - क्रीम

शुभ अंक - 2

वृषभ राशि वालों के लिए 18 मई 2026

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन भावनात्मक उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है. टैरो की ऊर्जा The Moon कार्ड निकला है. यह कार्ड भावनाओं, भ्रम और अंदरूनी डर को दर्शाता है. आज आपको अपने मन को शांत रखने की आवश्यकता है. कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक रहेगी लेकिन परिणाम धीरे-धीरे आपके पक्ष में आएंगे. परिवार में छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव हो सकता है इसलिए धैर्य रखें. प्रेम जीवन में पुरानी बातें मन को भावुक कर सकती हैं. आर्थिक मामलों में किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें. स्वास्थ्य में कमजोरी और नींद की कमी महसूस हो सकती है. विद्यार्थियों को ध्यान भटकने से बचना होगा. आज किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी. शाम तक कोई शुभ समाचार चिंता को कम कर सकता है और मन में राहत महसूस होगी. बता रही है कि आपको अपने मन और निर्णय दोनों में संतुलन बनाने की आवश्यकता है. कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक रहेगी लेकिन परिणाम धीरे-धीरे आपके पक्ष में आने लगेंगे. परिवार में किसी सदस्य के साथ मतभेद हो सकते हैं इसलिए धैर्य बनाए रखें. प्रेम जीवन में पुरानी यादें मन को भावुक कर सकती हैं. आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है, दे सकता है. विद्यार्थियों को और किसी अनुभवी व्यक्ति की बात आपके लिए मार्गदर्शन बनेगी. शाम तक कोई शुभ सूचना मन को राहत दे सकती है और रुका हुआ धन मिलने का संकेत भी मिल रहा है.

उपाय - शिवलिंग का अभिषेक करें और शिवलिंग पर अगर आज के दिन पंचामृत चढ़ाया जाए तो बहुत शुभ रहेगा

शुभ रंग - गुलाबी

शुभ अंक - 4

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मिथुन राशि वालों के लिए 18 मई 2026

मिथुन राशि वालों के लिए आज Wheel of Fortune कार्ड आया है. यह कार्ड भाग्य परिवर्तन और नए अवसरों का संकेत देता है. आज अचानक कोई ऐसा मौका मिल सकता है जो आपके जीवन की दिशा बदल दे. कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के संकेत हैं और आपकी बुद्धिमानी लोगों को प्रभावित करेगी. आर्थिक मामलों में लाभ हो सकता है लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं. प्रेम जीवन में रिश्तों को समय देने की जरूरत है. परिवार में किसी सदस्य से जुड़ी चिंता मन में रह सकती है. स्वास्थ्य में मानसिक तनाव महसूस हो सकता है इसलिए खुद को शांत रखें. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा. आज पुराने रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. शाम के समय कोई खास व्यक्ति आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ सकता है.

उपाय -आज के दिन अगर आपका छोटी कन्याओं को कुछ खिला सके तो जरूर खिलाएं अन्यथा गाय को भी आज के दिन चार या फिर रोटी जरूर खिलाएं

शुभ रंग - नीला

शुभ अंक - 5

कर्क राशि वालों के लिए 18 मई 2026

आज कर्क राशि वालों के लिए The Magician कार्ड की ऊर्जा सक्रिय है. यह कार्ड नई शुरुआत, आत्मविश्वास और अपने हुनर से सफलता पाने का संकेत देता है. लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति आएगी और कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी. परिवार में किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है. प्रेम संबंधों में जल्दबाजी से बचना होगा वरना गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें क्योंकि अचानक खर्च बढ़ सकते हैं. स्वास्थ्य में थकान महसूस हो सकती है इसलिए आराम जरूरी है. विद्यार्थियों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. आज आपकी बातों का प्रभाव लोगों पर गहरा पड़ेगा और कोई नया अवसर भविष्य बदल सकता है. शाम के समय कोई शुभ समाचार मन को प्रसन्न करेगा और आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत महसूस होगा.

सिंह राशि वालों के लिए 18 मई 2026

आज का दिन सिंह राशि के लिए जीत और सम्मान लेकर आ सकता है. Six of Wands कार्ड बता रहा है कि आपकी मेहनत लोगों के सामने सराही जाएगी. करियर में सफलता के संकेत हैं और कोई पुराना संघर्ष खत्म हो सकता है. प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे. आज आपकी बातों का प्रभाव दूसरों पर गहरा रहेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी लेकिन अहंकार से बचना जरूरी है. किसी शुभ समाचार से परिवार में खुशी का माहौल बन सकता है.

उपाय - लाल चंदन और जल मिलाकर के शिवलिंग का अभिषेक करें

शुभ रंग - पीला

शुभ अंक - 3

कन्या राशि वालों के लिए 18 मई 2026

कन्या राशि वालों जातकों को आज का दिन सोच-समझकर निर्णय लेने का है. Two of Swords कार्ड दिखा रहा है कि आप किसी दुविधा में फंसे हो सकते हैं. दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा. काम में धीरे-धीरे प्रगति होगी लेकिन जल्दबाज़ी से बचें. रिश्तों में खुलकर बात करना जरूरी रहेगा. कोई पुरानी चिंता खत्म हो सकती है. आर्थिक मामलों में सतर्कता लाभ देगी. ध्यान और सकारात्मक सोच आज आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी.

उपाय - बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ाई

शुभ रंग - हल्का हरा

शुभ अंक - 7

तुला राशि वालों के लिए 18 मई 2026

तुला राशि आज का दिन आपके लिए नई शुरुआत और आत्मविश्वास से भरा रहने वाला है. The Magician कार्ड बता रहा है कि आज आपके शब्द और निर्णय दोनों असर दिखाएंगे. रुके हुए कामों में गति आएगी और किसी पुराने तनाव से राहत मिल सकती है. करियर में नई जिम्मेदारी या अचानक अवसर मिलने के संकेत हैं. प्रेम संबंधों में बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी. आर्थिक मामलों में समझदारी जरूरी रहेगी, जल्दबाज़ी नुकसान दे सकती है. आज किसी की सलाह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. शाम के समय मन थोड़ा भावुक हो सकता है लेकिन आपकी ऊर्जा आपको फिर संभाल लेगी.

उपाय -आज के दिन पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें दिन शुभ रहेगा

शुभ रंग सफेद

शुभ अंक -6

वृश्चिक राशि वालों के लिए 18 मई 2026

वृश्चिक राशि के लिए आज भावनाएं थोड़ी ज्यादा प्रभाव डाल सकती हैं. Queen of Cups कार्ड बता रहा है कि आपका अंतर्मन आज बहुत मजबूत रहेगा. किसी व्यक्ति की सच्चाई समझ आने वाली है. परिवार और रिश्तों में प्यार मिलेगा लेकिन पुरानी यादें मन को परेशान कर सकती हैं. काम में आपकी रचनात्मकता लोगों को प्रभावित करेगी. आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होगी. आज किसी महिला से जुड़ी सलाह या मदद लाभदायक साबित हो सकती है. खुद पर विश्वास बनाए रखें.

उपाय - नरसिंह अवतार की पूजा करें और साथ ही साथ गुड़ चना बंदरों को खिलाएं

शुभ रंग - जोगिया

शुभ अंक - 7

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धनु राशि वालों के लिए 18 मई 2026

धनु राशि के लिए आज का दिन आपके लिए नई दिशा और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. Ace of Wands कार्ड संकेत दे रहा है कि लंबे समय से रुकी हुई योजनाओं में अब तेजी आने वाली है. करियर में नई शुरुआत या किसी बड़े अवसर का संकेत मिल सकता है. यदि आप किसी नए काम को शुरू करने की सोच रहे हैं तो समय आपके पक्ष में रहेगा. प्रेम जीवन में उत्साह और रोमांच बढ़ेगा. किसी पुराने व्यक्ति से अचानक मुलाकात मन को खुश कर सकती है. आर्थिक मामलों में लाभ के योग बन रहे हैं लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी. आज आपकी ऊर्जा दूसरों को भी प्रेरित करेगी.

उपाय -आज के दिन शिवलिंग पर केसर वाला दुग्ध रहित जल चढ़ाएं

शुभ रंग - नारंगी

शुभ अंक -1

मकर राशि वालों के लिए 18 मई 2026

मकर राशि के लिए आज का दिन मेहनत का फल देने वाला साबित हो सकता है. Eight of Pentacles कार्ड बता रहा है कि आपकी लगन और अनुशासन आपको सफलता के करीब लेकर जा रहे हैं. करियर में स्थिरता आएगी और कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है. आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे सुधार होगा. रिश्तों में धैर्य बनाए रखना जरूरी रहेगा क्योंकि छोटी बातों पर तनाव बढ़ सकता है. आज किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लाभदायक साबित होगी. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें और आराम के लिए समय निकालें. आपकी मेहनत आने वाले दिनों में बड़ा परिणाम दे सकती है.

उपाय - दुर्गा स्तोत्र का जाप करें और साथ ही साथ छोटी कन्याओं के बीच में पीले लड्डू का वितरण करें

शुभ रंग - आसमानी

शुभ अंक -6

कुंभ राशि वालों के लिए 18 मई 2026

कुंभ राशि के लिए आज का दिन उम्मीद और नई प्रेरणा लेकर आ रहा है. The Star कार्ड दिखा रहा है कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है. लंबे समय से चली आ रही परेशानी धीरे-धीरे खत्म होने लगेगी. करियर में नई संभावनाएं बनेंगी और कोई शुभ समाचार मिल सकता है. प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. आज आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे. आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत हैं लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें. शाम के समय कोई अच्छी खबर मन को उत्साहित कर सकती है. अपने सपनों पर भरोसा बनाए रखें.

उपाय - शनि मंदिर में जाकर काली उड़द का दान करें और आज के दिन आप लोग मीठे दूध का गरीबों में वितरण करें.

शुभ रंग - परपल

शुभ अंक - 8

मीन राशि वालों के लिए 18 मई 2026

मीन राशि के लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से गहरा और महत्वपूर्ण रहने वाला है. Moon कार्ड संकेत दे रहा है कि कुछ बातें अभी पूरी तरह साफ नहीं होंगी इसलिए जल्दबाज़ी में निर्णय लेने से बचें. आपके आसपास कुछ लोग अपनी असली भावना छुपा सकते हैं. करियर में धैर्य रखने की जरूरत होगी. प्रेम जीवन में भावनाएं मजबूत रहेंगी लेकिन भ्रम की स्थिति भी बन सकती है. आज अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति पर भरोसा करें क्योंकि वही आपको सही रास्ता दिखाएगी. आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है. ध्यान और प्रार्थना से मानसिक शांति मिलेगी.

उपाय - ब्राह्मण आचार्य को आज के दिन पीले वस्त्र दान कर सके तो अन्यथा आज के दिन पीला अनाज भी आप आचार्य हो या गुरुओं के घर या ब्राह्मण के घर जरूर पहुंचाएं.

शुभ रंग - 3

शुभ रंग हल्का पीला

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)