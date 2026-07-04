/बर्बादी का सिग्नल! उंगली में मौजूद चटका हुआ रत्न राहु केतु से भी ज्यादा पहुंचा सकता है नुकसान, जानें क्यों इसे तुरंत उतारना है जरूरी

अक्सर लोग अपनी किस्मत चमकाने, नौकरी में तरक्की पाने या फिर सेहत को दुरुस्त रखने के लिए उंगलियों में महंगे महंगे रत्न पहनते हैं. कई बार ऐसा होता है कि कामकाज के दौरान हमारी अंगूठी किसी दीवार या लोहे की चीज से टकरा जाती है.
इसकी वजह से अंगूठी में जड़ा हुआ कीमती पत्थर अंदर से चटक जाता है या उसका एक छोटा सा कोना टूट जाता है. ज्यादातर लोग इसे मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और उसे लगातार पहने रहते हैं.
लेकिन ज्योतिष शास्त्र और रत्न विज्ञान के अनुसार, ऐसा करना आपकी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकता है.
रत्न विज्ञान के अनुसार, हर असली पत्थर के भीतर एक खास तरह की ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी कॉस्मिक एनर्जी होती है. जब कोई रत्न बिल्कुल सही सलामत और चमकदार होता है, तभी तक वह आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा भेजता है.
लेकिन जैसे ही उस पत्थर में कोई दरार आती है या उसका कोई हिस्सा टूट जाता है, उसकी वो जादुई शक्ति तुरंत खत्म हो जाती है. चटका हुआ रत्न पहनने से वो ग्रह शुभ फल देना बंद कर देता है, जिसके लिए आपने उसे धारण किया था.
उदाहरण के लिए, यदि तरक्की के लिए पहना गया पुखराज चटक जाए, तो बनते हुए काम भी अचानक बिगड़ने लगते हैं.
ज्योतिषियों का मानना है कि चटका हुआ या टूटा हुआ रत्न अपने भीतर से बेहद खतरनाक और नकारात्मक तरंगें छोड़ना शुरू कर देता है. ये असर इतना बुरा होता है कि इसकी तुलना राहु और केतु जैसे पापी ग्रहों के बुरे प्रभावों से की जाती है.
जब आप एक खंडित पत्थर को अपने शरीर से सटाकर रखते हैं, तो वह आपकी सोच को नकारात्मक बनाने लगता है. इससे घर में बिना वजह के क्लेश, पैसों की भारी तंगी और बिजनेस में अचानक बड़ा नुकसान होने की नौबत आ सकती है.
सीधे शब्दों में कहें तो यह आपकी अच्छी भली हंसती खेलती जिंदगी में बर्बादी का कारण बन सकता है.
क्या आप जानते हैं कि खंडित रत्न केवल आपके भाग्य को ही नहीं, बल्कि आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचाता है. हमारे शरीर के अलग अलग चक्र इन रत्नों की ऊर्जा से जुड़े होते हैं.
जब एक दूषित और चटका हुआ पत्थर आपकी त्वचा को छूता है, तो इससे मानसिक तनाव और घबराहट जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं. व्यक्ति को रात में डरावने सपने आ सकते हैं या उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है.
कई मामलों में देखा गया है कि टूटा हुआ रत्न पहनने से लोग बार बार बीमार पड़ने लगते हैं और डॉक्टरों के चक्कर काटने में उनका मोटा पैसा पानी की तरह बह जाता है.
अगर आपकी अंगूठी का रत्न भी थोड़ा सा चटक गया है या उसका कोना टूट गया है, तो उसे एक पल के लिए भी उंगली में न रखें. उसे तुरंत हाथ से उतार लें.
शास्त्रों के अनुसार, खंडित रत्नों को कभी भी घर की तिजोरी या अलमारी में संभालकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहां रखे रहने से भी यह अपनी नकारात्मकता फैलाता रहता है. ऐसे पत्थर को किसी साफ कपड़े में लपेटकर चलते हुए साफ पानी या नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए.
अगर नदी पास में न हो, तो आप इसे किसी पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा सकते हैं और उसकी जगह नया रत्न विधि विधान से धारण कर सकते हैं.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)
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