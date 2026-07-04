Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /ऐस्ट्रो
  • /बर्बादी का सिग्नल! उंगली में मौजूद चटका हुआ रत्न राहु केतु से भी ज्यादा पहुंचा सकता है नुकसान, जानें क्यों इसे तुरंत उतारना है जरूरी

बर्बादी का सिग्नल! उंगली में मौजूद चटका हुआ रत्न राहु केतु से भी ज्यादा पहुंचा सकता है नुकसान, जानें क्यों इसे तुरंत उतारना है जरूरी

रत्न विज्ञान के अनुसार, चटका या टूटा हुआ रत्न पहनने से उसकी सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और वह राहु केतु की तरह खतरनाक नकारात्मक असर देकर घर में तंगी और बीमारियां लाता है.

Written Byharsh singh
Published: Jul 04, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 06:03 PM IST
बर्बादी का सिग्नल! उंगली में मौजूद चटका हुआ रत्न राहु केतु से भी ज्यादा पहुंचा सकता है नुकसान, जानें क्यों इसे तुरंत उतारना है जरूरी

About the Author

harsh singh

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Monsoon की पहली बारिश से यमुनानगर जलमग्न, कॉलोनियां बनीं तालाब
Haryana news44 min ago
2
‪‪Aamir Khan‬49 min ago
3
EPFO1 hr ago
4
Ind vs Eng1 hr ago
5
Google Maps AI Food Ordering1 hr ago