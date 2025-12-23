Advertisement
Shadi me deri kyu hoti hai : शादी में देरी होना आजकल आम वजह बन चुका है. 30, 35 और 40 की उम्र में भी लोग अविवाहित हैं. इसके पीछे कई कारण हैं. साथ ही कुछ मामलों में शादी में देरी अच्‍छी भी है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 23, 2025, 07:42 AM IST
Marriage Astrology : समय पर शादी होना, सुखी वैवाहिक जीवन मिलना भी बड़े सौभाग्‍य की बात है. लेकिन आजकल तो 30 वर्ष की उम्र पार करने के बाद भी शादी न होना एक आम स्थिति बनती जा रही है. कुछ मामलों में तो 35 की उम्र तक भी लोग सैटल होने का मन ही बनाते रहते हैं. आमतौर पर अधिकांश लोग इसे करियर, सामाजिक बदलाव या निजी पसंद से जोड़ते हैं, लेकिन जब कड़े प्रयासों के बावजूद विवाह में लगातार देरी हो रही हो, तब ज्योतिष शास्त्र इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से देता है. जयपुर के ज्‍योतिषाचार्य दिलीप गुप्‍ता से जानते हैं कि वो कौनसे कारण हैं, जिनके कारण शादी में देरी होती है. 

शादी में देरी होने के कारण 

शुक्र ग्रह - ज्‍योतिष में विवाह के लिए मुख्य ग्रह शुक्र को माना गया है. क्‍योंकि शुक्र ग्रह विवाह, प्रेम, आकर्षण और दांपत्य सुख का कारक है. यदि कुंडली में शुक्र कमजोर हो तो शादी में देरी होती है. जैसे- शुक्र पाप ग्रहों (शनि, राहु, केतु) से पीड़ित हो, कुंडली में शुक्र 6वें, 8वें या 12वें भाव में स्थित हो. तब ऐसी स्थिति में व्यक्ति का विवाह 30 वर्ष के बाद होता है या बार-बार रिश्ता टूटता है.

यह भी पढ़ें: अति धनदायक है साल 2025 का ये आखिरी गोचर, बुध पैसे से लबालब भर देंगे 4 राशि वालों की तिजोरी 

शनि ग्रह - केवल शादी ही नहीं सफलता पाने या हर काम में देरी का सबसे बड़ा कारण है शनि ग्रह है. यदि किसी कुंडली में शनि का प्रभाव विवाह भाव पर हो, तो शादी में देरी लगभग तय मानी जाती है. शनि का 7वें भाव पर दृष्टि डालना, शुक्र के साथ शनि की युति होना या शनि की महादशा या अंतरदशा चलना. इन स्थितियों में शादी में देरी होती है. वैसे कुछ मामलों में यह सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अच्‍छा भी होता है क्‍योंकि शनि अनुशासन और कर्म का ग्रह है. ऐसे में ये लोग शादी को लेकर गंभीर होते हैं और अक्सर सही समय आने तक इंतजार करते हैं, जिससे विवाह 30 या 35 के बाद होता है. लेकिन पार्टनर का चुनाव और शादी में सामंजस्‍य बिठाने की समझ आने के कारण उनका वैवाहिक जीवन अच्‍छा रहता है. 

यह भी पढ़ें: डेढ़ साल तक इन 2 राशियों पर टूटेगा शनि का कहर, झेलेंगे सबसे ज्‍यादा कष्‍ट, ये गलतियां कीं तो लुट-पिट जाएंगे

राहु और केतु - राहु-केतु भ्रम और रुकावट के ग्रह हैं. इन्‍हें छाया ग्रह कहा जाता है. यदि राहु या केतु 7वें भाव में हों या शुक्र को प्रभावित कर रहे हों, तो विवाह में असामान्य देरी देखी जाती है. कुंडली का सप्तम भाव विवाह और जीवनसाथी को दर्शाता है. ऐसी स्थिति में रिश्ते बनकर टूट जाते हैं. मन में भ्रम और डर बना रहता है. सब कुछ ठीक रहे तो परिवार की सहमति नहीं मिलती है. 

इसके अलावा शादी और जीवनसाथी का भाव माना जाने वाले सप्तम भाव का स्वामी कमजोर होना, सप्तम भाव में पाप ग्रहों की उपस्थिति होना, सप्तम भाव पर शनि या राहु की दृष्टि होना व्‍यक्ति की शादी की परिस्थिति ही नहीं बनने देते हैं. 

यह भी पढ़ें: नॉन-वेज और शराब को हाथ भी ना लगाएं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, शनि, राहु-केतु देते हैं तगड़ी सजा, छिन जाता है सब कुछ

शादी में देरी भी सही 

ज्योतिष के अनुसार 30 के बाद होने वाली शादियां अधिक स्थिर और समझदारी भरी होती हैं, क्योंकि इस समय तक व्यक्ति मानसिक और भावनात्मक रूप से परिपक्व हो चुका होता है. शनि प्रभावित कुंडलियों में शादी देर से होती है, लेकिन दांपत्य जीवन अक्सर मजबूत रहता है. ऐसे में कह सकते हैं कि जल्‍दी शादी करने के बाद समस्‍याएं हों, रिश्‍ता टूटे उससे बेहतर है कि शादी में कुछ देर ही भली है. वहीं सही ज्योतिषीय मार्गदर्शन, ग्रह स्थितियों को अच्‍छी तरह समझकर उनके अनुसार उचित उपाय करके विवाह योग को सक्रिय किया जा सकता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

Marriage Astrology

