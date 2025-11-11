Budh Vakri Guru Vakri November 2025: एक बार फिर भारत आतंकी हमले से लहुलुहान हुआ. हमला भी देश के दिल पर हुआ है. 10 नवंबर 2025 की शाम लाल किले के सामने कार में हुए ब्‍लास्‍ट ने 10 लोगों की जान ले ली. वहीं कई लोग बुरी तरह घायल हुए हैं. पुलिस घंटों तक हमले में मारे गए और घायल हुए लोगों के अंग दूर-दूर से इकट्ठे करती रही. ज्‍योतिष के अनुसार ग्रहों की चाल ऐसे इशारे दे रही थी. 2 दिन के अंदर 2 ग्रहों का वक्री होना खतरनाक घटनाओं का संकेत दे रहा था. साथ ही आने वाले दिनों के लिए भी खतरनाक चेतावनी दे रहा है.

यह भी पढ़ें: कंपकंपा देंगी भारत के लिए साल 2026 की ये भविष्‍यवाणियां, 1 नहीं 7 तरीकों से आएगी कयामत!

वक्री गुरु ने ढाया कहर

Add Zee News as a Preferred Source

11 नवंबर 2025 से बुध वक्री हो रहे हैं और मार्च 2026 में मार्गी होंगे. गुरु के उल्‍टी चाल देश-दुनिया और जन-जीवन पर गहरा असर डालती है. गुरु ग्रह ज्ञान, सुख, सौभाग्‍य आदि के दाता हैं. गुरु की कर्क राशि में वक्री चाल राजनीतिक उथल-पुथल, आर्थिक अस्थिरता और सामाजिक तनाव लाती है. अनाज, पूजन सामग्री, शिक्षा को महंगा करती है. साथ ही यह देशों के बीच तनाव, सीमा पर युद्ध और आपदा, दुर्घटना भी ला सकती है.

11 नवंबर को गुरु वक्री होने से एक दिन पहले ही दिल्‍ली में लाल किले के सामने कार में धमाका हुआ. जिसे आतंकी हमला करार दिया जा रहा है. इस फिदायीन हमले के तार कश्‍मीर में आतंकी संगठन से जुड़े हैं.

यह भी पढ़ें : 23 नवंबर को क्रूर ग्रह का महागोचर, अपने ही नक्षत्र में आएंगे राहु, इन राशियों पर होगा सबसे ज्‍यादा असर

अग्नि तत्‍व वाले मंगल की राशि में बुध वक्री

वहीं दिल्‍ली में ब्‍लास्‍ट के दिन 10 नवंबर 2025 को ही बुध ग्रह वक्री हुए. बुध व्‍यापार, वाणी, बुद्धिमत्‍ता के कारक हैं. अग्नि तत्‍व वाले ग्रह मंगल की राशि वृश्चिक में बुध की वक्री चाल बेहद खतरनाक है. यह भी हमले, नरसंहार, अराजकता, आंदोलन का संकेत देती है. उस पर देश के प्रमुख व्‍यापारिक केंद्र चांदनी चौक के पास यह धमाका होना तगड़ा व्‍यापारिक नुकसान भी दे गया है. बुध 29 नवंबर 2025 तक उल्‍टी चाल चलेंगे. यह समय कुछ मामलों में शुभ नहीं कहा जा सकता है.

आने वाला समय दे रहा खतरनाक संकेत

राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत का इस आतंकी धमाके के बाद प्रतिक्रिया देना लाजिमी है. वहीं ग्रहों की स्थिति भी यही कह रही है. शनि से लेकर राहु-केतु और मंगल की स्थिति ऐसे आसार बना रही है कि भारत-पाकिस्‍तान के बीच तनाव बढ़ेगा. साल 2026 के लिए भी यह ज्‍योतिषीय भविष्‍यवाणियां की जा रही हैं कि भारत-पाकिस्‍तान के बीच युद्ध छिड़ सकता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)