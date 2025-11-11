Advertisement
trendingNow12997259
Hindi Newsऐस्ट्रो

Delhi Blast : आखिर दिखा दिया बुध-गुरु की वक्री चाल ने अपना असर, लहुलुहान हो गया देश का दिल, भविष्‍य के ये संकेत भी दहलाने वाले

Guru Vakri November 2025: कार ब्‍लास्‍ट दिल्‍ली में हुआ लेकिन उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी. इस आतंकी हमले ने एक बार फिर निर्दोषों की जान ली और कई लोगों को लहुलुहान किया. ज्‍योतिष की नजर से ग्रहों की चाल ऐसे अनहोनी घटना का संकेत दे रही थी. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 11, 2025, 10:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Delhi Blast : आखिर दिखा दिया बुध-गुरु की वक्री चाल ने अपना असर, लहुलुहान हो गया देश का दिल, भविष्‍य के ये संकेत भी दहलाने वाले

Budh Vakri Guru Vakri November 2025: एक बार फिर भारत आतंकी हमले से लहुलुहान हुआ. हमला भी देश के दिल पर हुआ है. 10 नवंबर 2025 की शाम लाल किले के सामने कार में हुए ब्‍लास्‍ट ने 10 लोगों की जान ले ली. वहीं कई लोग बुरी तरह घायल हुए हैं. पुलिस घंटों तक हमले में मारे गए और घायल हुए लोगों के अंग दूर-दूर से इकट्ठे करती रही. ज्‍योतिष के अनुसार ग्रहों की चाल ऐसे इशारे दे रही थी. 2 दिन के अंदर 2 ग्रहों का वक्री होना खतरनाक घटनाओं का संकेत दे रहा था. साथ ही आने वाले दिनों के लिए भी खतरनाक चेतावनी दे रहा है. 

यह भी पढ़ें: कंपकंपा देंगी भारत के लिए साल 2026 की ये भविष्‍यवाणियां, 1 नहीं 7 तरीकों से आएगी कयामत!

वक्री गुरु ने ढाया कहर 

Add Zee News as a Preferred Source

11 नवंबर 2025 से बुध वक्री हो रहे हैं और मार्च 2026 में मार्गी होंगे. गुरु के उल्‍टी चाल देश-दुनिया और जन-जीवन पर गहरा असर डालती है. गुरु ग्रह ज्ञान, सुख, सौभाग्‍य आदि के दाता हैं. गुरु की कर्क राशि में वक्री चाल राजनीतिक उथल-पुथल, आर्थिक अस्थिरता और सामाजिक तनाव लाती है. अनाज, पूजन सामग्री, शिक्षा को महंगा करती है. साथ ही यह देशों के बीच तनाव, सीमा पर युद्ध और आपदा, दुर्घटना भी ला सकती है. 

11 नवंबर को गुरु वक्री होने से एक दिन पहले ही दिल्‍ली में लाल किले के सामने कार में धमाका हुआ. जिसे आतंकी हमला करार दिया जा रहा है. इस फिदायीन हमले के तार कश्‍मीर में आतंकी संगठन से जुड़े हैं. 

यह भी पढ़ें : 23 नवंबर को क्रूर ग्रह का महागोचर, अपने ही नक्षत्र में आएंगे राहु, इन राशियों पर होगा सबसे ज्‍यादा असर

अग्नि तत्‍व वाले मंगल की राशि में बुध वक्री 

वहीं दिल्‍ली में ब्‍लास्‍ट के दिन 10 नवंबर 2025 को ही बुध ग्रह वक्री हुए. बुध व्‍यापार, वाणी, बुद्धिमत्‍ता के कारक हैं. अग्नि तत्‍व वाले ग्रह मंगल की राशि वृश्चिक में बुध की वक्री चाल बेहद खतरनाक है. यह भी हमले, नरसंहार, अराजकता, आंदोलन का संकेत देती है. उस पर देश के प्रमुख व्‍यापारिक केंद्र चांदनी चौक के पास यह धमाका होना तगड़ा व्‍यापारिक नुकसान भी दे गया है. बुध 29 नवंबर 2025 तक उल्‍टी चाल चलेंगे. यह समय कुछ मामलों में शुभ नहीं कहा जा सकता है. 

आने वाला समय दे रहा खतरनाक संकेत 

राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत का इस आतंकी धमाके के बाद प्रतिक्रिया देना लाजिमी है. वहीं ग्रहों की स्थिति भी यही कह रही है. शनि से लेकर राहु-केतु और मंगल की स्थिति ऐसे आसार बना रही है कि भारत-पाकिस्‍तान के बीच तनाव बढ़ेगा. साल 2026 के लिए भी यह ज्‍योतिषीय भविष्‍यवाणियां की जा रही हैं कि भारत-पाकिस्‍तान के बीच युद्ध छिड़ सकता है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

Delhi blast

Trending news

दिल्ली ब्लास्ट मामले में किसके बयान पर हुई FIR? लाल किले के SI ने क्या बताया सच
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट मामले में किसके बयान पर हुई FIR? लाल किले के SI ने क्या बताया सच
कौन है डॉक्‍टर उमर मोहम्मद? दिल्ली ब्लॉस्ट करने वाले संदिग्ध की पहली तस्वीर आई सामने
Delhi blast
कौन है डॉक्‍टर उमर मोहम्मद? दिल्ली ब्लॉस्ट करने वाले संदिग्ध की पहली तस्वीर आई सामने
दिल्ली धमाके की जांच में लगातार चौंकाने वाले खुलासे, जानिए US से लेकर UK ने क्या कहा
Delhi blast
दिल्ली धमाके की जांच में लगातार चौंकाने वाले खुलासे, जानिए US से लेकर UK ने क्या कहा
इन 7 राज्यों में आज उपचुनाव, शाम 6 बजे तक 8 विधानसभा सीटों के लिए होगा मतदान
by elections
इन 7 राज्यों में आज उपचुनाव, शाम 6 बजे तक 8 विधानसभा सीटों के लिए होगा मतदान
भूटान में ‘शांति महोत्सव’ की गूंज! मोदी की मौजूदगी से बनेगा ऐतिहासिक पल, क्या है खास
PM Modi
भूटान में ‘शांति महोत्सव’ की गूंज! मोदी की मौजूदगी से बनेगा ऐतिहासिक पल, क्या है खास
कश्‍मीर में जैश के पोस्‍टर से दिल्‍ली धमाके तक, आतंकी डॉक्टर उमर चला रहा था कार!
Delhi blast
कश्‍मीर में जैश के पोस्‍टर से दिल्‍ली धमाके तक, आतंकी डॉक्टर उमर चला रहा था कार!
CNG ब्लास्ट तो... एक्सपर्ट का दावा, दिल्ली विस्फोट में हो सकता है आतंकियों का हाथ
Delhi blast
CNG ब्लास्ट तो... एक्सपर्ट का दावा, दिल्ली विस्फोट में हो सकता है आतंकियों का हाथ
दिल्ली ब्लास्ट से पहले सुनहरी मस्जिद के पास थी i20 कार, CCTV फुटेज ने खोल दिए राज
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट से पहले सुनहरी मस्जिद के पास थी i20 कार, CCTV फुटेज ने खोल दिए राज
बिहार नतीजों से पहले यहां BJP की प्रचंड जीत, 87% सीटें झटक कांग्रेस को 2 पर सिमटाया
bjp congress news
बिहार नतीजों से पहले यहां BJP की प्रचंड जीत, 87% सीटें झटक कांग्रेस को 2 पर सिमटाया
Delhi Car Blast Live Updates: दिल्ली ब्लास्ट को लेकर थोड़ी देर में गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक, दिल्ली पुलिस कमिश्नर पहुंचे
red fort blast
Delhi Car Blast Live Updates: दिल्ली ब्लास्ट को लेकर थोड़ी देर में गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक, दिल्ली पुलिस कमिश्नर पहुंचे