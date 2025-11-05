Dev Diwali 2025: देव दीपावली पर 3 राजयोग का दुर्लभ संयोग, रोशन होगी 4 राशि वालों की जिंदगी, धन से लबालब भरेगी तिजोरी

Dev Deepawali 2025 Rashifal Lucky Zodiacs: कार्तिक पूर्णिमा की रात बहुत खास होती है, इस रात देवता धरती पर आकर दिवाली मनाते हैं. इस साल 5 नवंबर को देव दिवाली है और यह ज्‍योतिष की नजर से भी बहुत खास है. क्‍योंकि आज देव दिवाली पर ग्रह कई शुभ योग बना रहे हैं. ये योग 4 राशियों के लिए बेहद शुभ साबित हो सकते हैं.



देव दिवाली पर शुभ योग

ज्‍योतिष के अनुसार देव दीपावली पर ग्रह मिलकर कई शुभ योग बना रहे हैं. 5 नवंबर को चंद्रमा मेष राशि में हैं, गुरु उच्‍च राशि कर्क में रहकर हंस राजयोग बना रहे हैं. वहीं शनि मीन राशि में वक्री चाल चल रहे हैं. वहीं शुक्र का अपनी राशि तुला में विराजमान होना मालव्‍य राजयोग बना रहा है. इसके साथ ही मंगल वृश्चिक राशि में रहकर रूचक योग बना रहे हैं. सूर्य और शुक्र मिलकर तुला राशि में शुक्रादित्‍य योग बना रहे हैं. इतना ही नहीं आज सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे हैं. देव दीपावली में इन सभी शुभ योगों का बनना 4 राशियों के लिए बेहद शुभ है. जानिए ये लकी राशियां कौनसी हैं.

देव दिवाली की लकी राशियां

मेष राशि : मेष राशि वालों के लिए देव दिवाली पर बन रहे शुभ योग कोई बड़ी इच्‍छा पूरी कर सकते हैं. सकारात्‍मक रहना आपको सफलता दिला सकता है. कारोबार में तेजी रहेगी. नया काम शुरू करने के लिए समय शुभ है. कोई शुभ सूचना मिल सकती है.

कर्क राशि : कर्क राशि वालों के लिए देव दिवाली शुभ रहेगी. नई जॉब मिलने की उम्‍मीद है. बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा. कारोबारी जातकों की बड़ी डील फाइनल हो सकती है. नौकरी करने वालों को उन्‍नति मिल सकती है. लेकिन जल्‍दबाजी में कोई गलत फैसला ना लें.

वृश्चिक राशि : वृश्चिक राशि के लोगों को यह समय करियर में उछाल दे सकता है. आपके सीनियर्स और परिजनों का सहयोग बड़ी उपलब्धि दिला सकता है. धन और मान-सम्‍मान मिलेगा. स्‍टूडेंट्स के लिए समय सफलता देने वाला है, लिहाजा मेहनत में कमी ना रखें. निवेश कर सकते हैं.

मीन राशि : मीन राशि वालों को देव दिवाली धन-संपत्ति, तरक्‍की के साथ खुशियां भी देगी. जीवन में सकारात्‍मक बदलाव आएंगे. बस, आलस या अनदेखी में कोई मौका अपने हाथ से ना निकलने दें. कारोबार में भी मुनाफा होगा. किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)