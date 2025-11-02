Kartik Purnima Kab hai: पूर्णिमा के दिन दान-पुण्‍य करना बेहद शुभ माना जाता है. उस पर कार्तिक पूर्णिमा तो बेहद महत्‍वपूर्ण मानी गई है. इसी दिन देव दिवाली मनाई जाती है. मान्‍यता है कि कार्तिक पूर्णिमा की रात देवता धरती पर आते हैं और दिवाली मनाते हैं. इस साल 5 नवंबर 2025 को कार्तिक पूर्णिमा है. कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्‍नान करने के बाद जरूरतमंदों को दान जरूर दें. यदि अपनी राशि के अनुसार दान देंगे तो ज्‍यादा लाभ होगा. धन-संपत्ति प्राप्‍त होगी, परेशानियां दूर होंगी और मनोकामना पूरी होगी.

कार्तिक पूर्णिमा का राशि अनुसार दान

मेष राशि: मेष राशि के जातक कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुड़, लाल वस्त्र, मसूर दाल, शहद या लाल फल का दान करें.

वृषभ राशि: वृषभ राशि के लोगों के लिए कार्तिक पूर्णिमा पर ऊनी कपड़ों, कंबल, दूध से बनी मिठाई, चावल, घी का दान करना शुभ फल देगा.

मिथुन राशि: मिथुन राशि के जातक इस दिन गरीबों को हरी मूंग, हरी सब्जियां, आंवला, हरे रंग के कपड़े, शिक्षण सामग्री का दान करें.

कर्क राशि: कर्क राशि के लोग कार्तिक पूर्णिमा पर दूध, चावल, चीनी, मिठाई गरीबों को दें. इससे धन-समृद्धि, खुशहाली बढ़ेगी.

सिंह राशि: सिंह राशि के लोग कार्तिक पूर्णिमा पर गेहूं, तांबा, गुड़, नारंगी कपड़ों, माणिक्य का दान कर सकते हैं.

कन्या राशि: कन्‍या राशि के लोग कार्तिक पूर्णिमा पर हरे वस्त्र, हरी मूंग दाल, हरी सब्जियां और घी का दान करें.

तुला राशि: तुला राशि के जातक कार्तिक पूर्णिमा पर सफेद कपड़े, इत्र, चावल, चीनी का दान करें. तेजी से धन-वैभव बढ़ेगा.

वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि के लोग कार्तिक पूर्णिमा पर गुड़, लाल कपड़े, मसूर की दाल, लाल फल जैसे सेव आदि गरीबों को दान करें.

धनु राशि: धनु राशि के लोगों के लिए कार्तिक पूर्णिमा पर चना दाल, केला, पीले कपड़े, केसर, हल्दी आदि का दान करना शुभ फल देगा.

मकर राशि: मकर राशि के लोग कार्तिक पूर्णिमा पर काले तिल, सरसों का तेल, उड़द दाल, कंबल, स्‍टील के बर्तन का दान कर सकते हैं.

कुंभ राशि: कुंभ राशि के जातक कार्तिक पूर्णिमा पर गरीबों में कंबल, जूते-चप्‍पल, गरम कपड़े, तिल आदि बांट सकते हैं.

मीन राशि: मीन राशि के लोग कार्तिक पूर्णिमा पर गरीबों को चने की दाल, पीले कपड़े, बेसन के लड्डू, हल्दी, भोजन बांटें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)