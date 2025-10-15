Advertisement
Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर राशि अनुसार दान कर पाएं कृपा, जागते ही श्रीहरि चमकाएंगे आपकी किस्मत!

Dev Uthani Ekadashi 2025 Daan Ke Upay: धार्मिक मान्यता है कि देवउठनी एकादशी पर व्रत का संकल्प कर राशि अनुसार दान करने से जीवन के दुख और संकट से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 15, 2025, 11:32 AM IST
Daan On Dev Uthani Ekadashi 2025
Daan On Dev Uthani Ekadashi 2025: कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि का बहुत महत्व है. इस एकादशी को देवउठनी एकादशी के रूप में जाना जाता है. इस साल देवउठनी एकादशई 1 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी. इसी एकदशी पर श्रीहरि भगवान विष्णु चतुर्मास के बाद योग निद्रा से जागते हैं और जगर का पालन पोषण करने लगते हैं. इस एकादशी पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा उपासना करने का विशेष विधान है और इस दिन व्रत का संकल्प भी किया जाता है. एकादशी के मौके पर अगर पूजा आराधना करने के बाद अपनी राशि के अनुसार विशेष दान करें तो जीवन के संकट दूर होंगे. दान के उपाय कर श्रीहरि की कृपा भी प्राप्त होगी. आइए दान की लिस्ट देखें.

देवउठनी एकादशी पर राशि अनुसार करें दान
देवउठनी एकादशी पर मेष राशि के जातक भगवान विष्णु का ध्यान कर बच्चों में लाल मिठाई और जरूरतमंदों में मसूर दाल का दान करें तो लाभ होगा.
देवउठनी एकादशी पर अगर वृषभ राशि के जातक घी, दूध, दही, चावल के साथ ही चीनी का दान करें तो जीवन भौतिक सुखों में बीतेगा.
देवउठनी एकादशी पर मिथुन राशि के जातक अगर हरी सब्जियों का दान करें तो सुख-शांति की प्राप्ति होगी.
देवउठनी एकादशी के दिन अगर कर्क राशि के जातक सफेद कपड़ों का दान गरीबों में करें तो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी.
देवउठनी एकादशी पर सिंह राशि के जातक अगर गेहूं, मूंग दाल, गुड़ के साथ ही मूंगफली का दान करें तो रुके काम बनेंगे और भगवान की कृपा होगी. 
देवउठनी एकादशी पर कन्या राशि के जातक महिलाओं को हरे रंग की साड़ी दान करें। इससे वैवाहिक जीवन खुशहाल होगा।
देवउठनी एकादशी के मौके पर तुला राशि के जातक अगर जरूरतमंदों में चावल, चीनी और दूध का दान करें तो श्रीहरि जातकों की किस्मत चमका देंगे.
देवउठनी एकादशी पर भगवान नारायण को अगर प्रसन्न कर उनकी कृपा पानी है तो वृश्चिक राशि के जातक गुड़, चिक्की और लाल कपड़े दान करें.
देवउठनी एकादशी पर धनु राशि के जातक अगर केसर युक्त दूध का सेवन राहगीरों को करवाएं तो जीवन के सभी दुखों का नाश होगा.
देवउठनी एकादशी पर मकर राशि के जातक अगर धन का दान करें, श्रम का दान करें तो विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा.
देवउठनी एकादशी पर कुंभ राशि के जातक अगर विष्णुजी की कृपा पाना चाहते हैं तो गर्म कपड़े जैसे कंबल और चादर का दान करें.
देवउठनी एकादशी पर मीन राशि के जातक भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए पीले रंग के कपड़े, केले, केसर, चने की दाल जरूरतमंदों में दान करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए मंगलिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

