Hindi Newsऐस्ट्रो

Dev Uthani Ekadashi 2025: देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को चढ़ाएं उनका प्रिय भोग, व्रत कर साधक पाएं भारी से भारी पापों से मुक्ति!

Vishnu Ji Ke Priya Bhog: कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवउठनी एकादशी (Dev Uthani Ekadashi 2025) होती है. माना जाता है कि एकादशी तिथि पर केले का भोग भगवान विष्णु को चढ़ाने से भक्त की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. धन संबंधी सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 20, 2025, 03:09 PM IST
Dev Uthani Ekadashi 2025 Lord Vishnu Priya Bhog:  सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व है. इस तिथि पर भगवान विष्णु की विशेष पूजा आराधना की जाती है. वैसे तो साल में पड़ने वाली सभी एकादशी तिथि का अपना एक विशेष महत्व है लेकिन देवउठनी एकदशी का इंतजार हर सनातनी को होता है. दरअसल कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि पर देवउठनी एकादशी होती है और इसी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और फिर से अपने हाथ में विश्व के संचालन की कमान लेते हैं. इस दिन विष्णु जी और धन की देवी मां लक्ष्मी की एक साथ पूजा-अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है. देवउठनी एकादशी पर भगवान चार माह के बाद जागते हैं ऐसे में इस एकादशी पर भगवान को उनके प्रिय भोग अर्पित किए जाते हैं. ऐसे में आइए इस कड़ी में भगवान विष्णु के विशेष भोग के बारे में जानें साथ ही देवउठनी एकादशी की सही तिथि और मुहूर्त भी जान लेते हैं. 

देवउठनी एकादशी 2025 शुभ मुहूर्त (Dev Uthani Ekadashi 2025 Shubh Muhurat)
हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि 01 नवंबर को सुबह 09:11 बजे पर शुरू होकर 02 नवंबर को सुबह 07:31 बजे समाप्त होगी. इस तरह उदया तिथि में इस साल देवउठनी एकादशी 01 नवंबर को है. इसी तिथि से चातुर्मास खत्म होगा, जिसके बाद सभी मांगलिक कार्य किए जा सकेंगे.

देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के प्रिय भोग (Dev Uthani Ekadashi 2025 Bhog)
पंचामृत का भोग
देवउठनी एकादशी की पूजा में पंचामृत (Lord Vishnu Favourite Bhog) को भोग के रूप में जरूर शामिल करें. इस भोग को पाकर भगवान विष्णु इतने प्रसन्न होते हैं कि भक्त को सभी पापों से मुक्त कर देते हैं और पूजा का शुभ फल प्रदान करते हैं. ऐसे में भगवान को पंचामृत का भोग जरूर लगाएं और भोग में कुछ तुलसी के पत्ते डालें.

पीला रंग का भोग
विष्णु जी को पीला रंग का भोग अर्पित करें. जैसे केले का भोग, चना दाल और गुड़ का भोग विष्णु जी को अति प्रिय है. इस भोग को पाकर भगवान प्रसन्न होते हैं. पीला भोग एकादशी तिथि पर भगवान को अर्पित करें तो कुंडली से गुरु बृहस्पति दोष भी दूर हो जाता है. 

साबूदाने की खीर का भोग
देवउठनी एकादशी पर पूजा के समय भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को अगर साबूदाने की खीर भोग के रूप में अर्पित करें तो जीवन से सभी नकारात्मकताएं दूर होंगी और पैसों की तंगी नहीं होगी. भगवान अपने भक्त की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए रवििया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

Dev Uthani Ekadashi 2025

