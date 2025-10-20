Dev Uthani Ekadashi 2025: देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को चढ़ाएं उनका प्रिय भोग, व्रत कर साधक पाएं भारी से भारी पापों से मुक्ति!

Dev Uthani Ekadashi 2025 Lord Vishnu Priya Bhog: सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व है. इस तिथि पर भगवान विष्णु की विशेष पूजा आराधना की जाती है. वैसे तो साल में पड़ने वाली सभी एकादशी तिथि का अपना एक विशेष महत्व है लेकिन देवउठनी एकदशी का इंतजार हर सनातनी को होता है. दरअसल कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि पर देवउठनी एकादशी होती है और इसी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और फिर से अपने हाथ में विश्व के संचालन की कमान लेते हैं. इस दिन विष्णु जी और धन की देवी मां लक्ष्मी की एक साथ पूजा-अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है. देवउठनी एकादशी पर भगवान चार माह के बाद जागते हैं ऐसे में इस एकादशी पर भगवान को उनके प्रिय भोग अर्पित किए जाते हैं. ऐसे में आइए इस कड़ी में भगवान विष्णु के विशेष भोग के बारे में जानें साथ ही देवउठनी एकादशी की सही तिथि और मुहूर्त भी जान लेते हैं.

देवउठनी एकादशी 2025 शुभ मुहूर्त (Dev Uthani Ekadashi 2025 Shubh Muhurat)

हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि 01 नवंबर को सुबह 09:11 बजे पर शुरू होकर 02 नवंबर को सुबह 07:31 बजे समाप्त होगी. इस तरह उदया तिथि में इस साल देवउठनी एकादशी 01 नवंबर को है. इसी तिथि से चातुर्मास खत्म होगा, जिसके बाद सभी मांगलिक कार्य किए जा सकेंगे.

देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के प्रिय भोग (Dev Uthani Ekadashi 2025 Bhog)

पंचामृत का भोग

देवउठनी एकादशी की पूजा में पंचामृत (Lord Vishnu Favourite Bhog) को भोग के रूप में जरूर शामिल करें. इस भोग को पाकर भगवान विष्णु इतने प्रसन्न होते हैं कि भक्त को सभी पापों से मुक्त कर देते हैं और पूजा का शुभ फल प्रदान करते हैं. ऐसे में भगवान को पंचामृत का भोग जरूर लगाएं और भोग में कुछ तुलसी के पत्ते डालें.

Add Zee News as a Preferred Source

पीला रंग का भोग

विष्णु जी को पीला रंग का भोग अर्पित करें. जैसे केले का भोग, चना दाल और गुड़ का भोग विष्णु जी को अति प्रिय है. इस भोग को पाकर भगवान प्रसन्न होते हैं. पीला भोग एकादशी तिथि पर भगवान को अर्पित करें तो कुंडली से गुरु बृहस्पति दोष भी दूर हो जाता है.

साबूदाने की खीर का भोग

देवउठनी एकादशी पर पूजा के समय भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को अगर साबूदाने की खीर भोग के रूप में अर्पित करें तो जीवन से सभी नकारात्मकताएं दूर होंगी और पैसों की तंगी नहीं होगी. भगवान अपने भक्त की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए रवििया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Diwali 2025: दीवाली पर मां लक्ष्मी की खड़ी प्रतिमा शुभ या बैठी? किन मंत्रों के जाप से माता खोल देंगी किस्मत, जानें!

और पढ़ें- वैभव लक्ष्मी माता की आरती, ओम जय वैभव लक्ष्मी माता...

और पढ़ें- Diwali Swapna Shastra: दिवाली पर दिख जाएं ये 3 चमत्कारी सपने तो समझ लें होने वाले हैं महाधनवान, जानें मां लक्ष्मी क्या दे रहीं संकेत!

और पढ़ें- Diwali 2025 Shubh Muhurat: दीवाली की रात मां लक्ष्मी की पूजा के लिए क्या है शुभ मुहूर्त, माता के मंत्र भोग और पूजा विधि की यहां है पूरी जानकारी!