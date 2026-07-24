/देव सोएंगे, जागेगा इन 5 राशियों का भाग्य! देवशयनी एकादशी से जिंदगी में आएगा खूबसूरत नया मोड़

देवशयनी एकादशी से देवता सो जाएंगे यानी कि भगवान विष्णु पाताललोक में आराम करने चले जाएंगे. लेकिन श्रीहरि की कृपा से कुछ राशि वालों के भाग्य जाग सकते हैं. 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी से 5 राशि वालों को तरक्की, धन मिलने और रिश्तों में प्रेम बढ़ने के योग बनेंगे.
द्रिक पंचांग के अनुसार, 24 जुलाई 2026 को बुध मार्गी हो गए हैं. वहीं 27 जुलाई 2026 से शनि वक्री हो रहे हैं. ग्रहों के राजकुमार धन, वाणी, व्यापार के कारक बुध का अपनी ही राशि मिथुन में सीधी चाल चलना शुभ योग बना रहा है. वहीं शनि का वक्री होना भी बड़ा बदलाव लाएगा. जानिए ये योग किन राशियों के लिए शुभ साबित हो सकते हैं.
वृषभ राशि : देवशयनी एकादशी से बन रहे योग-संयांग वृषभ राशि वालों के लिए करियर में नई संभावनाओं के संकेत दे रहे हैं. आप लोगों को नौकरी में पदोन्नति मिलने, नई नौकरी मिलने और रुका हुआ धन मिलने के योग बन रहे हैं. साथ ही रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा. अविवाहितों को पार्टनर मिल सकता है.
मिथुन राशि: मिथुन राशि वालों को यह समय नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर सकता है. आपका दिमाग तेज चलेगा. आप सही फैसले ले पाएंगे. आपका आकर्षण बढ़ सकता है. पद-प्रभाव बढ़ेगा. जिंदगी में सुकून बढ़ेगा.
कर्क राशि : कर्क राशि वाले लोगों के लिए देवशयनी एकादशी से अच्छे योग बन रहे हैं. आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. नए स्त्रोतों से कमाई होगी. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. लंबे समय से चली आ रही परेशानियों का अंत होने से राहत मिलेगी.
तुला राशि : तुला राशि वालों के लिए यह समय वरदान की तरह साबित हो सकता है. इन लोगों को करियर और बिजनेस में नए और बेहतरीन अवसर प्राप्त हो सकते हैं. लंबे समय से की गई मेहनत का फल मिल सकता है. वहीं लव लाइफ के लिए भी समय अच्छा है.
मकर राशि : मकर राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना लाभकारी संकेत दे रहा है. कोशिशों में कमी न आने दें. करियर-व्यापार में बेहतरी हो सकती है. बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है. जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)