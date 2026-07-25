/आज देवशयनी एकादशी पर केवल इतने मिनट का है शुभ पूजा मुहूर्त, राशि अनुसार करें ये उपाय

Devshayani Ekadashi Upay: आज देवशयनी है और द्रिक पंचांग के अनुसार, आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी कि देवशयनी एकादशी तिथि का समय 24 जुलाई की सुबह 09:12 बजे से 25 जुलाई की सुबह 11:34 बजे तक है. लेकिन इस बीच भद्रा काल रहने से पूजा का शुभ मुहूर्त है.
पंचांग के अनुसार 25 जुलाई 2026, शनिवार की सुबह 11:34 बजे भद्रा काल समाप्त होगा, जिसके बाद पूजा-उपाय करना विशेष फल देगा. लिहाजा देवशयनी एकादशी पर दोपहर 12:07 बजे से 12:59 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में पूजा करना शुभ रहेगा. यानी कि देवशयनी एकादशी पर करीब 52 मिनट का सबसे शुभ मुहूर्त मिलेगा. वहीं अगले दिन 26 जुलाई की सुबह 05:39 बजे से 08:22 बजे तक पारण समय रहेगा. जानिए देवशयनी एकादशी पर राशि अनुसार उपाय.
ज्योतिषाचार्य दिलीप गुप्ता कहते हैं कि आज 25 जुलाई 2026 को देवशयनी एकादशी पर राशि अनुसार उपाय करना कुंडली के दोष दूर कर सकता है. जिससे धन, सुख-समृद्धि की राह में आ रही बाधाएं दूर होंगी और तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं.
मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं. देवशयनी एकादशी पर मेष और वृश्चिक राशि वाले जरूरतमंदों में आटा, चीनी, गुड़, सत्तू,फल या मिठाई दान करें.
वृषभ और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं. देवशयनी एकादशी पर ये दोनों राशि वाले गरीबों को सफेद चीजों - जैसे सफेद कपड़े, दूध, दही, चावल आदि का दान करें. इससे धन लाभ के योग बनेंगे. रुका हुआ पैसा मिलेगा.
मिथुन और कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं. इस राशि के जातकों को देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ गरीबों में मूंग दाल की खिचड़ी, हरी सब्जियां बांटने से लाभ होगा.
कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं. इस राशि के लोग ब्राह्मणों को या गरीबों को चांदी, मोती, खीर, चावल, चीनी, घी और जल का दान कर सकते हैं.
सिंह राशि के स्वामी सूर्य है. इस राशि के लोग देवशयनी एकादशी पर सूर्य को अर्घ्य दें. भगवान विष्णु की पूजा करें, फिर गरीबों को अनाज, तांबा, सत्तू आदि बांटें.
मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं. साथ ही आज देवशयनी एकादशी शनिवार को पड़ रही है. ऐसे में ये लोग शनि देव की पूजा करें. पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. गरीबों को भोजन कराएं.
धनु और मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं. ये लोग आज सच्चे मन से विष्णु जी की पूजा करें. गरीबों को कपड़े, हल्दी, पपीता, चना, चने की दाल, पीली मिठाईयां दान कर सकते हैं.
(Disclaimer- इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय गणनाओं और पंचांग पर आधारित है. अलग-अलग स्थानों और पंचांगों के अनुसार तिथि, मुहूर्त और पूजा के समय में अंतर हो सकता है. सटीक जानकारी के लिए अपने स्थानीय पंचांग या किसी योग्य विद्वान से परामर्श करें.)