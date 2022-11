Devtaon Ke Vahan: देवी-देवताओं के इन वाहनों को देखना शुभ माना जाता है या अशुभ? जानें क्या कहते हैं शास्त्र

Swapna Shastra: सनातन धर्म में देवी-देवताओं की सवारी के लिए कई पशु-पक्षियों का वर्णन किया गया है. जैसे कि भगवान शिव के लिए नंदी, गणेश जी के लिए मूसक, मां लक्ष्मी के लिए उल्लू और भगवान विष्णु के लिए गरुण को उनका वाहन बताया गया है. कहा जाता है कि देवी-देवता जब भी पृथ्वी पर आगमन करते हैं तो वे अपने इन्हीं वाहनों पर सवार होकर आते हैं. ऐसे में कई लोगों के मन में असमंजस रहता है कि क्या देवी-देवताओं के इन वाहनों को देखना शुभ माना जाता है या अशुभ. आइए आज हम इस रहस्य पर से परदा उठाते हैं.

यमराज का वाहन है भैंसा

ग्रंथ-पुराणों में यमराज को मृत्यु का देवता कहा गया है. माना जाता है कि जब किसी की मौत होती है तो यमराज भैंसे (Meaning of Seeing Buffalo in Dream) पर सवार होकर उसके प्राण लेने के लिए आते हैं. ऐसे में अगर आप सपने में भैंसा देखते हैं तो इसे किसी अनिष्ट का सूचक माना जाता है. ऐसा सपना दिखना किसी खास परिचित की मृत्यु की ओर संकेत करता है. लिहाजा ऐसा सपना दिखाई देना शुभ नहीं माना जाता.

शनि देव की सवारी कौवा

शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है. वे लोगों के कर्मों के आधार पर उनका उचित फल देते हैं. उनका वाहन कौवा माना जाता है. कौवों (Meaning of Seeing Crow in Dream) को पितरों यानी परिवार के दिवंगत पूर्वजों का प्रतीक कहा जाता है. कहते हैं कि अगर कभी तीज-त्योहारों पर आपके घर या आसपास कौवे दिखाए दे जाएं तो इससे घर में खुशहाली आती है. वहीं अगर घर की मुंडेर या आसपास हर वक्त कौवे मंडराते रहें तो इससे परिवार में आर्थिक तंगी आने और किसी के गंभीर बीमार होने का संकेत माना जाता है.

भगवान विष्णु का वाहन गरुड़

तीनों लोकों को चलाने वाले जगदस्वामी भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है. अपनी तेज नजर, मजबूत पकड़ और जबरदस्त शिकारी क्षमता की वजह से उसे पक्षीराज भी कहा जाता है. हालांकि भगवान विष्णु का वाहन होने के बावजूद सपने में गरुड़ (Meaning of Seeing Eagle in Dream) का दिखना अशुभ माना जाता है. कहा जाता है कि गरुड़ का सपना दिखने का अर्थ घर में दरिद्रता आने का इशारा माना जाता है. चूंकि गरुड़ मांसाहारी प्राणी है और वह जहां बैठता है, वहां पर मांस के टुकड़े छोड़ जाता है. इसलिए घर की छत पर गरुड़ का बैठना भी ठीक नहीं माना जाता.

