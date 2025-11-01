Advertisement
trendingNow12983550
Hindi Newsऐस्ट्रो

Devuthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर करें राशि अनुसार अचूक उपाय, विष्णु जी करेंगे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति!

Devuthani Ekadashi ke Upay In Hindi: मान्यता अनुसार, कार्तिक शुक्ल एकादशी पर भगवान विष्णु के जागने पर राशि अनुसार कुछ उपाय करें तो विष्णु जी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे. आइए इस बारे में जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 01, 2025, 08:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Devuthani Ekadashi 2025
Devuthani Ekadashi 2025

Devuthani Ekadashi 2025 kab hai: सनातन धर्म में देवउठनी एकादशी (Devuthani Ekadashi) का बहुत महत्व बताया गया है. आज यानी 1 नवंबर को इस साल देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जा रहा है जिसे देवोत्थान एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी के रूप में भी जाना जाता है. अन्य एकादशी की अपेक्षा देवउठनी एकादशी का महत्व इसलिए भी बहुत अधिक है क्योंकि जगत के पालनहार भगवान विष्णु चार माह के बाद जागृत होते हैं. जिसके बाद सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं जैसे विवाह, मुंडन आदि समारोह का आयोजन होने लगता है. मान्यता के अनुसार, अगर देवउठनी एकादशी पर मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाएं इसके शुभ परिणाम जल्द देखे जा सकते हैं. आइए जानें देवउठनी एकादशी पर किए जाने वाले राशि अनुसार शक्तिशाली उपाय क्या हैं.

देवउठनी एकादशी पर राशि अनुसार उपाय
मेष (Aries)
देवउठनी एकादशी पर मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शाम के समय तुलसी देवी को फूल और चंदन चढ़ाएं. विष्णु जी को भोग में खीर अर्पित करें.

वृषभ (Taurus)
देवउठनी एकादशी पर मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए तुलसी देवी को भोग में दूध-चावल की खीर चढ़ाएं और भगवान शालिग्राम को दूध से स्नान कराकर उनकी विधि विधान से पूजा करें. 

Add Zee News as a Preferred Source

मिथुन (Gemini)
देवउठनी एकादशी पर मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हरी मूंग दाल दान करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

कर्क (Cancer)
देवउठनी एकादशी पर मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विष्णु जी का अभिषेक दूध से करें और हल्दी की गांठें भी चढ़ाएं. 

सिंह (Leo)
देवउठनी एकादशी पर मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान श्रीहरि को गुड़ और गन्ने का भोग अर्पित करें और सूर्यदेव को अर्घ्य दें. 

कन्या (Virgo)
देवउठनी एकादशी पर मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हरे वस्त्र या फल दान गरीबों में करें और शाम में तुलसी देवी के सामने दीया जलाएं. 

तुला (Libra)
देवउठनी एकादशी पर मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए एक साथ मां लक्ष्मी और श्रीहरि की पूजा करें और भोग में मिश्री व सफेद मिठाई चढ़ाएं.

वृश्चिक (Scorpio)
देवउठनी एकादशी पर मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विष्णु जी के मंदिर में पीले वस्त्र और फल का दान करें. विष्णु चालीसा का पाठ करें.

धनु (Sagittarius)
देवउठनी एकादशी पर मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विष्णु जी को पीले फूल चढ़ाएं और भगवान के मंत्र का जाप करें मंत्र है-‘ॐ नमो नारायणाय’.

मकर (Capricorn)
भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं. पूजा में नीले रंग के आसन का प्रयोग करें. ‘ॐ महात्मने नमः और ऊँ लक्ष्म्यै नमः’ मंत्र का जप करें.

कुंभ (Aquarius)
देवउठनी एकादशी पर मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीया जलाएं और तिल या कंबल का दान करें.

मीन (Pisces)
देवउठनी एकादशी पर मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विष्णु जी को केला और हल्दी चढ़ाएं. भगवान के सामने बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

और पढ़ें- Dev Diwali 2025: देव दीपावली पर दीपदान कर संकटों से पाएं पार, नोट करें शुभ मुहू्र्त पूजा विधि और पूजन सामग्री!

और पढ़ें- Surya Gochar 2025: गुरु के नक्षत्र में सूर्य का गोचर, ये 3 राशि के लोग बनेंगे महाधनवान, करियर के पीक पर होंगे जातक!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Devuthani Ekadashi 2025

Trending news

कांग्रेस ने पूर्व कैप्टन अजहरूद्दीन को अचानक मंत्री क्यों बनाया? ये शॉर्ट लेग पोजीशन
telangana news hindi
कांग्रेस ने पूर्व कैप्टन अजहरूद्दीन को अचानक मंत्री क्यों बनाया? ये शॉर्ट लेग पोजीशन
'सफेद रंग का पाउडर, सिखों को मारने जेल से क्रिमिनल छोड़े गए...' वो आज ही का दिन था
1984 Anti Sikh Riot
'सफेद रंग का पाउडर, सिखों को मारने जेल से क्रिमिनल छोड़े गए...' वो आज ही का दिन था
बिहार चुनाव से पहले लोगों को बड़ी राहत, नवंबर के पहले दिन सस्ता हुआ सिलेंडर
LPG Cylinder
बिहार चुनाव से पहले लोगों को बड़ी राहत, नवंबर के पहले दिन सस्ता हुआ सिलेंडर
कहीं आसमान से बरसेगा पानी तो कहीं कहर बरपाएगी सफेद आफत, कैसा रहेगा नवंबर का आगाज
Weather
कहीं आसमान से बरसेगा पानी तो कहीं कहर बरपाएगी सफेद आफत, कैसा रहेगा नवंबर का आगाज
सोनम वांगचुक टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल, वाइफ ने सरकार पर कसा तंज
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल, वाइफ ने सरकार पर कसा तंज
पद्म श्री से सम्मानित लेखक रामदरश मिश्र का निधन, 101 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
Ramdarash Mishra
पद्म श्री से सम्मानित लेखक रामदरश मिश्र का निधन, 101 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
लद्दाख से लेकर गुजरात के रण तक भारतीय सेनाएं कर रहीं युद्धाभ्यास, समझें इसके मायने
DNA
लद्दाख से लेकर गुजरात के रण तक भारतीय सेनाएं कर रहीं युद्धाभ्यास, समझें इसके मायने
'BRS और BJP के बीच फेविकोल का बंधन' जुब्ली हिल्स में रेवंत रेड्डी ने साधा निशाना
Telangana
'BRS और BJP के बीच फेविकोल का बंधन' जुब्ली हिल्स में रेवंत रेड्डी ने साधा निशाना
DNA: अभिशाप नहीं, वरदान हैं सफेद बाल, जानिए कैसे करते हैं कैंसर से बचाने का इशारा
white hair
DNA: अभिशाप नहीं, वरदान हैं सफेद बाल, जानिए कैसे करते हैं कैंसर से बचाने का इशारा
अंग्रेजी नहीं, हिंदी में पर्चे पर दवाओं के नाम लिखेंगे AIIMS के डॉक्टर, सरकार ने कहा
AIIMS
अंग्रेजी नहीं, हिंदी में पर्चे पर दवाओं के नाम लिखेंगे AIIMS के डॉक्टर, सरकार ने कहा