Devuthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर करें राशि अनुसार अचूक उपाय, विष्णु जी करेंगे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति!

Devuthani Ekadashi 2025 kab hai: सनातन धर्म में देवउठनी एकादशी (Devuthani Ekadashi) का बहुत महत्व बताया गया है. आज यानी 1 नवंबर को इस साल देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जा रहा है जिसे देवोत्थान एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी के रूप में भी जाना जाता है. अन्य एकादशी की अपेक्षा देवउठनी एकादशी का महत्व इसलिए भी बहुत अधिक है क्योंकि जगत के पालनहार भगवान विष्णु चार माह के बाद जागृत होते हैं. जिसके बाद सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं जैसे विवाह, मुंडन आदि समारोह का आयोजन होने लगता है. मान्यता के अनुसार, अगर देवउठनी एकादशी पर मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाएं इसके शुभ परिणाम जल्द देखे जा सकते हैं. आइए जानें देवउठनी एकादशी पर किए जाने वाले राशि अनुसार शक्तिशाली उपाय क्या हैं.

देवउठनी एकादशी पर राशि अनुसार उपाय

मेष (Aries)

देवउठनी एकादशी पर मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शाम के समय तुलसी देवी को फूल और चंदन चढ़ाएं. विष्णु जी को भोग में खीर अर्पित करें.

वृषभ (Taurus)

देवउठनी एकादशी पर मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए तुलसी देवी को भोग में दूध-चावल की खीर चढ़ाएं और भगवान शालिग्राम को दूध से स्नान कराकर उनकी विधि विधान से पूजा करें.

मिथुन (Gemini)

देवउठनी एकादशी पर मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हरी मूंग दाल दान करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

कर्क (Cancer)

देवउठनी एकादशी पर मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विष्णु जी का अभिषेक दूध से करें और हल्दी की गांठें भी चढ़ाएं.

सिंह (Leo)

देवउठनी एकादशी पर मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान श्रीहरि को गुड़ और गन्ने का भोग अर्पित करें और सूर्यदेव को अर्घ्य दें.

कन्या (Virgo)

देवउठनी एकादशी पर मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हरे वस्त्र या फल दान गरीबों में करें और शाम में तुलसी देवी के सामने दीया जलाएं.

तुला (Libra)

देवउठनी एकादशी पर मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए एक साथ मां लक्ष्मी और श्रीहरि की पूजा करें और भोग में मिश्री व सफेद मिठाई चढ़ाएं.

वृश्चिक (Scorpio)

देवउठनी एकादशी पर मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विष्णु जी के मंदिर में पीले वस्त्र और फल का दान करें. विष्णु चालीसा का पाठ करें.

धनु (Sagittarius)

देवउठनी एकादशी पर मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विष्णु जी को पीले फूल चढ़ाएं और भगवान के मंत्र का जाप करें मंत्र है-‘ॐ नमो नारायणाय’.

मकर (Capricorn)

भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं. पूजा में नीले रंग के आसन का प्रयोग करें. ‘ॐ महात्मने नमः और ऊँ लक्ष्म्यै नमः’ मंत्र का जप करें.

कुंभ (Aquarius)

देवउठनी एकादशी पर मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीया जलाएं और तिल या कंबल का दान करें.

मीन (Pisces)

देवउठनी एकादशी पर मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विष्णु जी को केला और हल्दी चढ़ाएं. भगवान के सामने बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.

