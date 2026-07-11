जेब में आते ही पैसा हो जाता है छूमंतर? कुंडली के इस 'धन भाव' में छिपी है कंगाली की असली वजह!

कई बार ऐसा होता है कि इंसान दिन रात पसीना बहाता है. वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि चार पैसे बचा सके. लेकिन लाख जतन के बाद भी उसकी जेब हमेशा खाली ही रहती है. पैसा हाथ में आते ही पानी की तरह बह जाता है.
समझ ही नहीं आता कि कमाई आखिर कहां गायब हो गई. ज्योतिष शास्त्र में इस सिरदर्द का एक बहुत बड़ा कारण बताया गया है. इसे कुंडली की ब्लॉक एनर्जी यानी रुकी हुई ऊर्जा कहते हैं.
जब हमारे भाग्य और कर्म के सितारे आपस में उलझ जाते हैं, तो बरकत पूरी तरह से रूठ जाती है. आइए आज बिल्कुल देसी और आसान शब्दों में समझते हैं कि मेहनत के बाद भी पैसा न टिकने का असली ज्योतिषीय चक्र क्या है.
ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से हमारी जन्म कुंडली में दो भाव सबसे खास होते हैं. इनमें से पहला है दूसरा भाव जिसे धन भाव कहा जाता है. ये घर तय करता है कि आप जीवन में कितना पैसा बचा पाएंगे.
वहीं दूसरा है ग्यारहवां भाव जिसे आय यानी इनकम का घर कहते हैं. ये दिखाता है कि आपके पास पैसा किस रफ्तार से आएगा. अगर इन दोनों घरों में से किसी पर भी राहु, केतु या शनि जैसे ग्रहों का बुरा असर पड़ जाए, तो धन का फ्लो रुक जाता है.
आपकी आमदनी तो अच्छी होगी, लेकिन बचत के नाम पर बाबा जी का ठुल्लू हाथ लगेगा. इन ग्रहों के कारण धन की सकारात्मक ऊर्जा ब्लॉक हो जाती है, जिससे बिना वजह के खर्च अचानक सामने आने लगते हैं.
बहुत से लोग जाने अनजाने अपने पर्स या बटुए में कुछ ऐसी चीजें रख लेते हैं, जो कंगाली को न्योता देती हैं. सबसे पहली गलती है पर्स में पुराने और फालतू बिलों को ठूंस कर रखना.
ज्योतिष के अनुसार ये बिल आपके पुराने खर्चों को दर्शाते हैं, जिससे राहु की नेगेटिव एनर्जी एक्टिव हो जाती है. दूसरी बड़ी गलती है पर्स के अंदर फटे पुराने या बहुत ज्यादा मुड़े हुए नोट रखना.
माता लक्ष्मी को साफ सफाई और सलीका पसंद है. ऐसे में फटे नोट रखने से धन का अपमान होता है. तीसरी गलती है पर्स में किसी मृत व्यक्ति की तस्वीर या चाबियां रखना. यह आदतें सीधे तौर पर आपके धन भाव की ऊर्जा को ब्लॉक कर देती हैं और पैसा टिकने ही नहीं देतीं.
घर की तिजोरी या अलमारी वह जगह है जहां हम अपनी गाढ़ी कमाई रखते हैं. लेकिन अगर इसकी दिशा या इसके अंदर की व्यवस्था गलत हो, तो धन की देवी वहां ज्यादा दिन नहीं रुकतीं.
कई लोग तिजोरी के अंदर ही कोर्ट कचहरी के कागज या लोन के दस्तावेज रख देते हैं. ऐसा करने से तिजोरी में हमेशा कर्ज की ही एनर्जी बनी रहती है. इसके अलावा अगर आपकी तिजोरी घर की दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण में नहीं रखी है, तो भी पैसा टिकना मुश्किल हो जाता है.
तिजोरी का दरवाजा हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ खुलना चाहिए. अगर यह गलत दिशा में खुलती है, तो आया हुआ धन बीमारी या किसी नुकसान में तुरंत बाहर निकल जाता है.
अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है. इस रुकी हुई ऊर्जा को अनलॉक करने के बेहद आसान नियम हैं. सबसे पहले आज ही अपने पर्स को खाली करें और सारे बेकार कागजात बाहर फेंक दें.
नोटों को हमेशा सीधा और तमीज से रखें. अपने पर्स में एक छोटा सा लाल कागज का टुकड़ा या चांदी का सिक्का रख लें. यह धन को आकर्षित करता है. इसके अलावा अपनी तिजोरी में शुक्रवार के दिन एक लाल कपड़े में 5 गोमती चक्र और थोड़ी सी केसर बांधकर रख दें.
ये छोटा सा उपाय आपकी कुंडली के दूसरे भाव को एक्टिव कर देगा. इससे धन का फिजूल खर्च रुकेगा और आपकी मेहनत का फल बरकत के रूप में दिखने लगेगा.