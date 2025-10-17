धनतेरस के दिन ना करें ये काम, बैंक अकाउंट हो जाएगा खाली, तरस जाएंगे पैसे के लिए...

Dhanteras ki Shaam ke Upay: धनतेरस से दिवाली महापर्व की शुरुआत होती है. 5 दिन के इस त्‍योहार में पहले दिन धनतेरस पर भगवान धन्‍वंतरी, माता लक्ष्‍मी और कुबेर देव की पूजा की जाती है. इस साल धनतेरस 18 अक्‍टूबर को है. धन त्रयोदशी का दिन धन-समृद्धि पाने के लिए बेहद खास होता है. कार्तिक कृष्‍ण त्रयोदशी के दिन ही भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन में निकले थे. इसलिए आरोग्‍य के देवता की इस दिन विशेष पूजा की जाती है. धर्म और ज्‍योतिष के अनुसार धनतेरस के दिन कुछ अशुभ कार्य करने से बचना चाहिए, वरना ये गलतियां कंगाली लाती हैं.

धनतेरस पर ना करें ये काम

धनतेरस की शाम घर में झाड़ू न लगाएं - धनतेरस की दोपहर तक ही घर की साफ-सफाई का काम पूरा कर लें. धनतेरस की शाम को या रात को गलती से भी कर में झाड़ू ना लगाएं. वरना मां लक्ष्‍मी नाराज होंगी और पूरे साल आप पाई-पाई को मोहताज रहेंगे. घर के मुख्‍य द्वार की विशेष तौर पर सफाई कर लें.

धनतेरस की शाम नमक का ना दें- वैसे तो कभी भी शाम को नमक, दही, खट्टी चीजों का दान नहीं करना चाहिए. लेकिन धनतेरस के दिन ये गलती बिल्‍कुल ना करें. धनतेरस की शाम को नमक का दान करने से घर की बरकत चली जाती है. घर में तनाव बढ़ता है. राहु अशुभ फल देने लगता है.

धनतेरस की शाम दरवाजा बंद न करें - धनतेरस की रात को देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं और शुभता का आशीर्वाद देती हैं. धनतेरस की शाम को दरवाजा बंद ना करें. वरना मां लक्ष्‍मी चौखट से ही लौट जाएंगी. घर से सुख-समृद्धि चली जाएगी.

पैसा उधार ना दें - धनतेरस की शाम किसी को पैसा उधार न दें. ऐसा करने से कुबेर देव नाराज हो जाते हैं. घर से समृद्धि चली जाती है. धन हानि होती है. घर में पैसा नहीं टिकता है.

धनतेरस पर घर में खाली बर्तन न लाएं - धनतेरस के दिन तांबा-पीतल के बर्तन खरीदने की परंपरा है लेकिन इस दिन खाली बर्तन घर में ना लाएं. बल्कि बर्तन में जल, खील-बताशे, चावल, गुड़, शक्‍कर आदि कुछ रखकर ही लाएं.

