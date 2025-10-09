Dhanteras 2025: धनतेरस पर भूलकर भी न दें किसी को उधार में ये चीजें, एक छोटी सी गलती करा सकती है भारी धन हानि!

Dhanteras and Diwali 2024 Upay: इस साल 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस पर्व मनाया जाएगा. इस दिन भगवान धन्वंतरि, धन के देवता कुबेर देव और धन की अधिष्ठात्रि देवी मां लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है. इस दिन भक्त सोना व चांदी खरीदकर घर ले आते हैं. इस दिन चम्मच झाड़ु आदि की खरीद भी जोरोंशोरों से की जाती है. हालांकि, धनतेरस को लेकर कुछ नियमों के बारे में बताया जाता है जिनका ध्यान रखें तो धन संबंधी दिक्कतों को खुद से दूर किया जा सकता है. इसी तरह धनतेरस को लेकर एक नियम ये भी है कि धनतेरस की शाम को किसी को भी 5 विशेष चीजें उधार में कभी नहीं देनी चाहिए. आइए इन चीजों के बारे में जानें.

धनतेरस पर न दें किसी उधार में पैसे

धनतेरस पर धन की देवी मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर देव की पूजा की जाती है. ऐसे में इस दिन भूलकर भी किसी को धन उधार न दें. विशेष रूप से शाम की पूजा या पूजा के बाद को पैसे उधार देने की गलती कतई न करें, इससे माता लक्ष्मी घर से हमेशा के लिए जा सकती हैं.

धनतेरस की शाम न दें उधार में चीनी

धनतेरस की शाम को भूलकर भी किसी को उधार में चीनी न दें क्योंकि चीनी का सीधा संबंध लक्ष्मी जी से है. गन्ना का भोग माता लक्ष्मी को अति प्रिय है. ऐसे में चीनी को घर से धनतेरस की शाम को भूलकर भी न निकालें या न तो किसी को उधार में दें.

धनतेरस की शाम को न दें उधार में नमक

धनतेरस की शाम को किसी को भी उधार में नमक न दें. नमक समुद्र से निकलता है और माता लक्ष्मी का समुद्र से गहरा संबंध है. ऐसे में जैसे ही धनतेरस की शाम को आप किसी को नमक उधार में देते हैं तो इससे आपके घर की बरकत रुक सकती है.

धनतेरस की शाम न उधार में लहसुन और प्याज

धनतेरस की शाम को किसी को भी लहसुन और प्याज उधार में न दें.ऐसी गलती करते ही आपकी कुंडली में राहु और केतु दोनों छाया ग्रह अशुभ प्रभाव देने लगेंगे क्योंकि लहसुन और प्याज राहु केतु का प्रतीक माने जाते हैं. इससे धन हानि और बेवजह की परेशानियां आपके जीवन में बढ़ सकती हैं.

धनतेरस की शाम दूध, दही, तेल, सुई न दें उधार में

धनतेरस की शाम को किसी को भी उधार में दूध, दही, तेल, सुई जैसी चीजें न दें यहां तक की न तो ये चीजें किसी और के घर से मांग कर ले आएं. इससे आपके ग्रहों की दशा बिगड़ सकती है और आपके जीवन पर इसका बहुत अशुभ प्रभाव पड़ सकता है, आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

