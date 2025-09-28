Advertisement
धनतेरस पर झाड़ू क्‍यों खरीदते हैं और पूजा करते हैं? मत्‍स्‍य पुराण में है उल्‍लेख

Dhanteras Par Jhadu Kyu Kharidna Chahiye: धनतेरस का दिन धन की देवी लक्ष्‍मी, कुबेर देव और भगवान धंवन्‍वतरी की पूजा करके सुख-समृद्धि का वरदान पाने का दिन होता है. धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने की परंपरा है, क्‍या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं.

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 28, 2025, 02:05 PM IST
धनतेरस पर झाड़ू क्‍यों खरीदते हैं और पूजा करते हैं? मत्‍स्‍य पुराण में है उल्‍लेख

Buy Broom on Dhanteras: धनतेरस के दिन सोना, चांदी, पीतल के बर्तन, घर, गाड़ी, जमीन जैसी समृद्धिदायक चीजें खरीदी जाती हैं. मान्‍यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गईं चीजें घर में बरकत लाती हैं. वे लंबे समय तक चलती हैं. इसके अलावा धनतेरस के दिन धनिया, झाड़ू खरीदने की भी परंपरा है. कई घरों में धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदी जाती है और उसकी पूजा की जाती है. लेकिन ऐसा क्‍यों करते हैं, आइए जानते हैं. 

लक्ष्‍मी माता का प्रतीक है झाड़ू 

मत्स्य पुराण के अनुसार झाड़ू को माता लक्ष्‍मी का प्रतीक माना जाता है. इतना ही नहीं कई अन्‍य धर्म-शास्‍त्रों में भी झाड़ू का संबंध मां लक्ष्‍मी से बताया गया है. इसलिए झाड़ू की पूजा की जाती है, झाड़ू के रखरखाव को लेकर वास्‍तु शास्‍त्र में नियम बताए गए हैं. 

बृहत संहिता में झाड़ू को सुख-शांति बढ़ाने वाली और दरिद्रता हटाने वाली माना जाता है. यही वजह है कि ऐसी मान्‍यता है कि धनतेरस के द‍िन अगर घर में नई झाड़ू लाई जाए तो जीवन में कभी धन संबंधी परेशान‍ियां नहीं होती हैं. बल्कि घर में हमेशा धन बढ़ता रहता है. 

झाड़ू खरीदते समय इस बात का रखें ध्‍यान 

धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदें, साथ ही उसकी फूल और अक्षत से पूजा करें. फिर कुछ दिन बाद उसका इस्‍तेमाल कर सकते हैं. ध्‍यान रखें कि झाड़ू विषम संख्‍या में खरीदें, जैसे 1 या 3. दो या चार झाड़ू खरीदने से बचें. घर में झाड़ू हमेशा ऐसी जगह रखें, जहां से वह बाहर के लोगों को नजर ना आए. ना ही कभी झाड़ू में पैर मारें, यदि गलती से लग जाए तो तुरंत झाड़ू छूकर माफी मांगें.  

वहीं जो जातक धनप्राप्ति की कामना कर रहे हैं वे धनतेरस के द‍िन नई झाड़ू खरीदें और दिवाली के दिन सूर्यास्‍त से पहले किसी मंदिर में दान कर दें. ऐसा करने से लक्ष्‍मी जी प्रसन्‍न होकर अपार धन देती हैं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

Dhanteras 2025

