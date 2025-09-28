Buy Broom on Dhanteras: धनतेरस के दिन सोना, चांदी, पीतल के बर्तन, घर, गाड़ी, जमीन जैसी समृद्धिदायक चीजें खरीदी जाती हैं. मान्‍यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गईं चीजें घर में बरकत लाती हैं. वे लंबे समय तक चलती हैं. इसके अलावा धनतेरस के दिन धनिया, झाड़ू खरीदने की भी परंपरा है. कई घरों में धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदी जाती है और उसकी पूजा की जाती है. लेकिन ऐसा क्‍यों करते हैं, आइए जानते हैं.

यह भी पढ़ें: चालाकी में सभी के बाप होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, मौका देखकर गिरगिट की तरह बदलते हैं रंग

लक्ष्‍मी माता का प्रतीक है झाड़ू

Add Zee News as a Preferred Source

मत्स्य पुराण के अनुसार झाड़ू को माता लक्ष्‍मी का प्रतीक माना जाता है. इतना ही नहीं कई अन्‍य धर्म-शास्‍त्रों में भी झाड़ू का संबंध मां लक्ष्‍मी से बताया गया है. इसलिए झाड़ू की पूजा की जाती है, झाड़ू के रखरखाव को लेकर वास्‍तु शास्‍त्र में नियम बताए गए हैं.

बृहत संहिता में झाड़ू को सुख-शांति बढ़ाने वाली और दरिद्रता हटाने वाली माना जाता है. यही वजह है कि ऐसी मान्‍यता है कि धनतेरस के द‍िन अगर घर में नई झाड़ू लाई जाए तो जीवन में कभी धन संबंधी परेशान‍ियां नहीं होती हैं. बल्कि घर में हमेशा धन बढ़ता रहता है.

यह भी पढ़ें: अष्‍टमी कब है, 29 सितंबर या 30 सितंबर? कन्‍या पूजन का शुभ मुहूर्त और व्रत का पारण समय जानें

झाड़ू खरीदते समय इस बात का रखें ध्‍यान

धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदें, साथ ही उसकी फूल और अक्षत से पूजा करें. फिर कुछ दिन बाद उसका इस्‍तेमाल कर सकते हैं. ध्‍यान रखें कि झाड़ू विषम संख्‍या में खरीदें, जैसे 1 या 3. दो या चार झाड़ू खरीदने से बचें. घर में झाड़ू हमेशा ऐसी जगह रखें, जहां से वह बाहर के लोगों को नजर ना आए. ना ही कभी झाड़ू में पैर मारें, यदि गलती से लग जाए तो तुरंत झाड़ू छूकर माफी मांगें.

वहीं जो जातक धनप्राप्ति की कामना कर रहे हैं वे धनतेरस के द‍िन नई झाड़ू खरीदें और दिवाली के दिन सूर्यास्‍त से पहले किसी मंदिर में दान कर दें. ऐसा करने से लक्ष्‍मी जी प्रसन्‍न होकर अपार धन देती हैं.

यह भी पढ़ें: शनि का नक्षत्र गोचर मचा देगा 3 राशि वालों की जिंदगी में तूफान, पर इन लोगों के घर होगा धन का ब्‍लास्‍ट

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)