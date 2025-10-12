Advertisement
धनतेरस और दीपावली कब है और किन राशियों के लिए शुभ है? अभी जान लें वरना पछताएंगे

Dhanteras 2025 : इस साल धनतेरस और दिवाली कुछ राशि वालों की जिंदगी बेहद शुभ शुरुआत करने जा रही हैं. दीपोत्‍सव पर्व के पहले ही दिन इतना महत्‍वपूर्ण गुरु गोचर हो रहा है कि कई लोगों एक झटके में मालामाल हो जाएंगे. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 12, 2025, 08:52 AM IST
धनतेरस और दीपावली कब है और किन राशियों के लिए शुभ है? अभी जान लें वरना पछताएंगे

Guru Gochar 2025 on Dhanteras: कार्तिक मास के कृष्‍ण पक्ष त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस से दीपोत्‍सव पर्व शुरू होता है जो कार्तिक शुक्‍ल की द्वितीया तिथि पर भाई दूज के साथ समाप्‍त होता है. इस साल हिंदू पंचांग के अनुसार, शनिवार 18 अक्टूबर को दोपहर 12 बजकर 18 मिनट पर कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत होगी, जो कि अगले दिन 19 अक्टूबर को दोपहर 01 बजाकर 51 मिनट पर समाप्‍त होगी. लिहाजा 18 अक्टूबर को धनतेरस पर्व मनाया जाएगा. वहीं इसके 2 दिन बाद 20 अक्‍टूबर को दिवाली का त्‍योहार मनाया जाएगा.

धनतेरस पर शुभ योग 

इस साल धनतेरस पर कई शुभ योगों का संयोग बन रहा है. धनतेरस के दिन सुख, सौभाग्‍य और ज्ञान के दाता देवगुरु बृहस्‍पति गोचर करके कर्क राशि में गोचर करेंगे. इसके अलावा धनतेरस के दिन ब्रह्म योग और शिववास योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है. ब्रह्म योग का संयोग देर रात तक है. इस दौरान भगवान धन्वंतरि की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आएगी. साथ ही सभी प्रकार के मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी. साल 2025 में धनतेरस पर भगवान धन्‍वंतरि और कुबेर देवता की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त शनिवार 18 अक्टूबर को शाम 07 बजकर 16 मिनट से लेकर शाम 08 बजकर 20 मिनट तक रहेगा. 

गुरु गोचर 4 राशियों के लिए बेहद शुभ 

अतिचारी गुरु गोचर करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. धनतेरस के दिन गुरु का गोचर होना 4 राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहेगा. इन जातकों को धनकुबेर का विशेष आशीर्वाद मिलेगा. गुरु ग्रह 4 दिसंबर तक कर्क राशि में रहकर इन लोगों को खूब लाभ देंगे. जानिए धनतेरस से किन सौभाग्‍यशाली राशियों की किस्‍मत चमकने जा रही है. 

मिथुन राशि - गुरु मिथुन राशि से निकलकर ही कर्क में प्रवेश करेंगे और यह गोचर मिथुन राशि वालों को लाभ देगा. धनतेरस से आपके घर में धन-धान्य में बढ़ोतरी होगी. नए स्‍त्रोतों से पैसा आएगा. शत्रुओं पर विजय मिलेगी. मान-सम्‍मान बढ़ेगा. आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा. 

कन्या राशि - गुरु का गोचर कन्‍या राशि वालों में सत्कर्म गुणों का विकास करेगा. आप बहुत अच्‍छा आचरण करेंगे. बुद्धिमत्‍ता की दम पर कई काम बनेंगे. यह समय खूब सुख और समृद्धि देगा. आपका संपर्क अच्‍छे लोगों से होगा, जिससे आपको भविष्‍य में लाभ होगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

तुला राशि - तुला राशि के जातकों को यह धनतेरस करियर में नई सफलता और आर्थिक स्थिरता देगी. लंबे समय से नौकरी में जिस प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, अब वो मिल सकता है. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, सम्‍मान मिलेगा. 

धनु राशि - धनु राशि वाले लोगों के लिए भी धनतेरस बेहद शुभ रहेगी. देवगुरु बृहस्‍पति की कृपा से धन लाभ होगा. निवेश से भी फायदा हो सकता है. नौकरी-व्‍यापार के लिए समय उन्‍नतिदायक है. किस्‍मत का साथ मिलने से महत्‍वपूर्ण काम बनेंगे. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

