Aaj Ka Dhanu Rashifal: धनु राशि वालों को मिलेगा धन लाभ का अवसर, मगर इन कार्यों में बरतनी होगी सावधानी

Aaj Ka Dhanu Rashifal: धनु राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति है. यह अग्नि तत्व की राशि मानी जाती है, इसलिए इस राशि के जातक सकारात्मक सोच रखने वाले, ज्ञानवान, धार्मिक प्रवृत्ति के और स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं. धनु राशि के अंतर्गत मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रथम चरण आता है. 24 मई 2026 को सूर्य मिथुन राशि में रहकर आपके संबंधों और साझेदारी के मामलों को प्रभावित करेगा, वहीं चंद्रमा कन्या राशि में होने से करियर और कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी. आज का दिन मेहनत और समझदारी से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है.

सकारात्मक बातें

आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और अनुभव की सराहना हो सकती है. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और धन लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं. परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा. सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से सहयोग मिलने के योग हैं.

नकारात्मक बातें

अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण छोटी गलतियां हो सकती हैं. किसी करीबी व्यक्ति के साथ विचारों का मतभेद हो सकता है. खर्चों में अचानक वृद्धि होने की संभावना है. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय परेशानी बढ़ा सकता है. मानसिक तनाव और काम का दबाव थकान बढ़ा सकता है.

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करियर

नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी और नए संपर्क भविष्य में फायदा देंगे. शिक्षा, कानून, प्रशासन और धार्मिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के संकेत हैं.

रिलेशनशिप

प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा. पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान, कमर दर्द या पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है. पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन लाभदायक रहेगा. अधिक तनाव लेने से बचें.

सावधानियां

किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. दूसरों की बातों में आकर निर्णय न लें.

शुभ रंग

पीला, नारंगी

शुभ अंक

3, 7

उपाय

भगवान विष्णु की पूजा करें और “ॐ बृं बृहस्पतये नमः” मंत्र का जाप करें. चने की दाल या पीली वस्तु का दान करना शुभ रहेगा.

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