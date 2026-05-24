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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Capricorn Rashifal: मकर राशि वालों को मिलेगी नई जिम्मेदारी, जल्दबाजी में ना लें कोई फैसला; पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Capricorn Rashifal: मकर राशि वालों को मिलेगी नई जिम्मेदारी, जल्दबाजी में ना लें कोई फैसला; पढ़ें राशिफल

Daily Horoscope Prediction of 24 May 2026 Capricorn: मकर राशि वालों के लिए आज का दिन जहां कई मामलों में शुभ है, वहीं कुछ कार्यों को लेकर उन्हें सतर्क रहना होगा. करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में बदलाव के संकेत हैं. जबकि, लव लाइफ के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा. 

Written By  Manish Agarwal |Last Updated: May 24, 2026, 04:46 AM IST
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Aaj Ka Capricorn Rashifal: मकर राशि वालों को मिलेगी नई जिम्मेदारी, जल्दबाजी में ना लें कोई फैसला; पढ़ें राशिफल

Aaj ka Makar Rashifal 24 May 2026: मकर राशि का स्वामी ग्रह शनि है. यह पृथ्वी तत्व की राशि मानी जाती है, इसलिए इस राशि के जातक मेहनती, अनुशासनप्रिय, जिम्मेदार और धैर्यवान स्वभाव के होते हैं. मकर राशि के अंतर्गत उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंतिम तीन चरण, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम दो चरण आते हैं. 24 मई 2026 को सूर्य मिथुन राशि में रहकर कार्यक्षेत्र और दिनचर्या से जुड़े मामलों को प्रभावित करेगा, वहीं चंद्रमा कन्या राशि में होने से भाग्य और योजनाओं में सकारात्मक ऊर्जा देगा. आज का दिन मेहनत और धैर्य से आगे बढ़ने का रहेगा.

सकारात्मक बातें

आज लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने के संकेत हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और जिम्मेदारी की सराहना होगी. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं. परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा. सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. यात्रा या नए संपर्क भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं.

नकारात्मक बातें

काम का दबाव अधिक रहने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है. किसी करीबी व्यक्ति के साथ मतभेद होने की संभावना है. खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है. जिद और कठोर व्यवहार रिश्तों में दूरी पैदा कर सकता है. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदायक हो सकता है.

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करियर

नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है. व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी और पुराने निवेश से फायदा हो सकता है. तकनीकी, प्रबंधन और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. विद्यार्थियों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं.

रिलेशनशिप

प्रेम संबंधों में समझ और विश्वास मजबूत होगा. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा. पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन कमर दर्द, थकान या जोड़ों से जुड़ी परेशानी हो सकती है. पर्याप्त आराम और नियमित व्यायाम लाभदायक रहेगा. खानपान का विशेष ध्यान रखें.

सावधानियां

क्रोध और जिद से बचें. पैसों के मामलों में सतर्क रहें. अधिक तनाव लेने से बचें.

शुभ रंग- नीला, काला

शुभ अंक- 8, 10

उपाय

शनिदेव की पूजा करें और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जाप करें. काले तिल या उड़द दाल का दान करना शुभ रहेगा.

यह भी पढ़ें: शुक्र का अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करना बढ़ाएगा बुद्धि, इन 4 राशि वालों के जीवन में बरसेगा प्रेम और धन!

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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