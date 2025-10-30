Advertisement
Dhanu November 2025 Rashifal: नवंबर में ये एक काम करने से धनु राशि वालों को मिलेगी बड़ी सफलता, पढ़ें मासिक राशिफल

Sagittarius Horoscope November 2025 Rashifal: धनु राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना आर्थिक मामलों, करियर, सेहत, लव लाइफ, मैरिड लाइफ समेत विभिन्‍न मामलों में कैसा रहेगा, जानिए नवंबर 2025 के मासिक राशिफल से. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 30, 2025, 01:37 PM IST
Sagittarius Horoscope November 2025 Rashifal: नवंबर 2025 में धनु राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य, वित्त और पारिवारिक जीवन में मिश्रित परिस्थितियां हैं. हालांकि आर्थिक लिहाज से यह महीना उतना अच्‍छा नहीं कहा जा सकता है. वहीं ऑफिस में सहकर्मियों से तालमेल बनाकर रहना ही बेहतर रहेगा. यात्रा अनुकूल रहेगी. व्यापार या नौकरी से संबंधित यात्राएं लाभकारी हो सकती हैं. जानिए बाकी सभी क्षेत्रों में नवंबर का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा. 

धनु आर्थिक राशिफल - धनु राशि वालों को नवंबर का महीना वित्तीय दृष्टि से समय अनुकूल नहीं है. इनकम ठीक बनी रहेगी. लेकिन किसी भी तरह का जोखिम लेना भारी पड़ सकता है. बेहतर है कि  इस महीने निवेश या नए उद्यम शुरू करने से बचें. 

धनु करियर राशिफल - धनु राशि के जातक नवंबर में अधीनस्थों या श्रमिकों के साथ संबंधों में तनाव के शिकार हो सकते हैं. इसलिए पेशेवर जीवन में सहयोगियों और अधीनस्थों के साथ मधुर संबंध बनाए रखें, इसी से सफलता मिलेगी. 

धनु ऐजुकेशन राशिफल - शिक्षा क्षेत्र में अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता रहेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों को कोचिंग और अभ्यास पर ध्यान देना होगा. बिना कोचिंग के अच्छे परिणाम आना कठिन है.

धनु हेल्‍थ राशिफल - स्वास्थ्य चुनौतीपूर्ण रहेगा. अत्यधिक परिश्रम से थकावट और तंत्रिका संबंधी परेशानियाँ हो सकती हैं. 22 नवंबर को धनु में चंद्रमा का गोचर स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति प्रभावित कर सकता है.

धनु लव लाइफ और फैमिली लाइफ - धनु राशि वालों के लिए इस महीने परिवारिक जीवन में माह तनावपूर्ण रह सकता है. बच्चों की पढ़ाई में समस्याएं आ सकती हैं. परिवार को समय दें, उनकी भावनाओं का ख्‍याल रखें. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

