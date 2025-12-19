Advertisement
Hindi Newsऐस्ट्रोSagittarius Tarot Rashifal 2026 : धनु राशि वालों के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आ रहा 2026, घर-गाड़ी का सपना होगा पूरा, पढ़ें वार्षिक टैरो राशिफल

Sagittarius Tarot Rashifal 2026 : धनु राशि वालों के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आ रहा 2026, घर-गाड़ी का सपना होगा पूरा, पढ़ें वार्षिक टैरो राशिफल

Dhanu tarot Card Predictions Horoscope 2026 : धनु राशि के जातकों के लिए साल 2026 करियर, मनी, सेहत, लव लाइफ आदि के लिए कैसा रहेगा, टैरो कार्ड रीडर सोनिया चड्डा से जानिए धनु टैरो राशिफल 2026. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 19, 2025, 07:09 AM IST
Sagittarius Tarot Rashifal 2026 : धनु राशि वालों के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आ रहा 2026, घर-गाड़ी का सपना होगा पूरा, पढ़ें वार्षिक टैरो राशिफल

Sagittarius Tarot Horoscope 2026 : धनु राशि के जातकों के लिए साल 2026 कई सपनों को पूरा करने वाला साबित हो सकता है. अपना घर, गाड़ी खरीद सकते हैं. गुस्‍से पर काबू रखें और इनकम  व खर्च में बैलेंस रखें. साथ ही फैसले सोच-समझकर लें तो बहुत फायदे में रहेंगे. विस्‍तार से जानें टैरो राशिफल 2026.  

धनु राशि व्यक्तित्व 2026: धनु राशि के स्वामी गुरू बृहस्पति हैं. इस राशि का तत्व अग्नि है. धनु राशि के देवता श्रीहरि विष्णु और माँ लक्ष्मी है. इस राशि के जातक ख़ुश मिज़ाज ,खुले विचारों वाले और साहसी होते हैं. साथ ही ये लोग स्पष्ट वक्ता और ईमानदार होते हैं.अगर नगेटिव चीज़ों की बात करें तो ये लोग बेचैन रहने वाले ,लापरवाह ,बड़े बड़े सपने देखने वाले होते हैं. इनमें धैर्य की कमी होती है और कभी कभी मज़ाक में ये अपनी हदें भी भूल जाते हैं. वर्ष 2026 धनु राशि वालों के लिए एक प्रगतिशील वर्ष होगा इस वर्ष इन्हें भगवान विष्णु के आशीर्वाद से ज्ञान और विस्तार प्राप्त होगा.

धनु राशि फाइनेंस 2026: पहले छह महीनों के लिए फाइनेंस आपके हित में रहेगा. "Ten Of Cups" का कार्ड आपकी खुशी और सेलिब्रेशन को दर्शाता है. आप अपना घर और वाहन भी ख़रीद सकते हैं, परंतु साथ ही "Four Of Swords" का कार्ड आपको कर्ज या लोन लेते समय सावधानी रखने का निर्देश दे रहा है. आप जल्दबाज़ी में या बिना सोचे समझे कहीं निवेश न करें वरना स्थिति विपरीत हो सकती है.

धनु राशि स्वास्थ्य 2026: पहले छह महीनों के लिए "Six Of Wands"  का कार्ड आपके अच्छे स्वास्थय को बता रहा है लेकिन साथ ही आपको क्रोध और मानसिक तनाव से बचने की सलाह दी जाती है. अगले छह महीने Page Of Wands" की ऊर्जा से संबंधित हैं जो आप को अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ परिश्रम करने को कहता है यानी उचित आहार सात्त्विक विचार और आध्यात्मिक गतिविधियों पर ध्यान दें.

धनु राशि करियर 2026: पहले छह महीनों की ऊर्जा के लिए "Justice" का कार्ड है जो आपकी मेहनत को साकार करने का संकेत दे रहा है. आप अपने कार्यों को अच्छे तरीक़े से करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही अगले छह महीनों के लिए "Page Of Pentacles" आपको कुछ नए कार्य को करने से पहले सोच विचार करके निर्णय लेने के लिए और साथ ही अपने पैसों को सही तरीक़े से संभालने और खर्चों पर भी नियंत्रण का संकेत कर रही है.

धनु राशि रिलेशनशिप 2026: रिलेशनशिप के लिए यह वर्ष खुशियों से भरा हो सकता है. "Ten Of Pentacles" का कार्ड आप के पहले छह महीनों में सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दे रहा हैं. जो लोग कुंवारे हैं उनकी शादी के योग बन सकते हैं. वहीं "Queen Of Wands" का कार्ड आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की सलाह देता है. वित् -वित् की स्थिति भी पहले छह महीनों के लिए आपके हित में होंगी. "Ten Of Cups" का कार्ड आपकी ख़ुशी और सेलिब्रेशन को दर्शाता है.आप अपना घर और वाहन भी ख़रीद सकते हैं परंतु साथ ही "Four Of Swords" का कार्ड आपको घर या लोन लेते समय सावधानी रखने का निर्देश दे रहा है आप जल्दबाज़ी में या बिना सोचे समझे कहीं निवेश न करें ,वरना स्थिति विपरीत हो सकती है.

धनु राशि उपाय: आपके ईश्वर भगवान विष्णु है तो गुरूवार को मंदिर में केले या पीली वस्तुओं को अर्पित करें. विष्णु सहस्रनाम और हनुमान चालीसा का पाठ भी विशेष फलदायी रहेगा. हमेशा अच्छे कार्य करते रहें.

