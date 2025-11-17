Advertisement
trendingNow13007037
Hindi Newsऐस्ट्रो

Sagittarius Horoscope 2026 : साल 2026 में करियर में बाजी लूट लेंगे धनु राशि वाले, धन भी मिलेगा लबालब, पढ़ें वार्षिक राशिफल

Sagittarius Yearly Horoscope 2026 : धनु राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 करियर, मनी, सेहत, लव लाइफ, एजुकेशन, शादीशुदा जिंदगी, यात्रा, धर्म-कर्म आदि के मामले में कैसा रहेगा? ज्‍योतिषाचार्य एवं वास्‍तु विशेषज्ञ डॉ. अरुण बंसल से जानिए धनु वार्षिक राशिफल 2026. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 17, 2025, 11:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sagittarius Horoscope 2026 : साल 2026 में करियर में बाजी लूट लेंगे धनु राशि वाले, धन भी मिलेगा लबालब, पढ़ें वार्षिक राशिफल

धनु राशि वार्षिक राशिफल 2026 : धनु राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 कई मामलों में अच्‍छा रहने वाला है. करियर में तरक्‍की मिलने के प्रबल योग हैं. साथ ही आर्थिक लाभ होगा. कोई नया प्रोजेक्‍ट मिल सकता है. उच्‍च शिक्षा पाने की इच्‍छा रखने वाले स्‍टूडेंट्स के लिए साल बेहतरीन है. 

धनु करियर राशिफल 2026 - वर्ष 2026 धनु राशि के जातकों के लिए करियर में प्रगति और नए अवसर लेकर आएगा. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या स्थान परिवर्तन के योग हैं. जो लोग व्यापार करते हैं, उनके लिए यह वर्ष विस्तार और आर्थिक वृद्धि का रहेगा. नए प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट से लाभ मिलेगा. वर्ष के उत्तरार्ध में कार्यक्षेत्र में विशेष उपलब्धियां मिलेंगी.

यह भी पढ़ें: दिसंबर में रोज बढ़ेगा 5 राशि वालों का धन, 4 बार चाल बदलकर करोड़पति बना देंगे शुक्र, खुशियों से रोशन होगी जिंदगी

Add Zee News as a Preferred Source

धनु मनी राशिफल 2026 - साल 2026 धनु राशि वालों के लिए यह वर्ष आर्थिक रूप से शुभ रहेगा. नए निवेश और बचत योजनाओं से लाभ प्राप्त होगा. भूमि, भवन या वाहन क्रय के योग हैं. हालांकि मार्च से मई के बीच अनावश्यक खर्चों से बचें. वर्ष के अंत तक वित्तीय स्थिति स्थिर और मजबूत बनेगी.

धनु फैमिली राशिफल 2026 - परिवार में सुख-शांति का वातावरण रहेगा. माता-पिता के सहयोग से किसी महत्वपूर्ण निर्णय में सफलता मिलेगी. पारिवारिक उत्सव या धार्मिक आयोजन की संभावना है. समाज में आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ेगा. मित्रों और रिश्तेदारों के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे.

वहीं संतान की शिक्षा और करियर में प्रगति देखकर मन प्रसन्न रहेगा. प्रतियोगी परीक्षा या उच्च शिक्षा में सफलता के योग हैं. विवाह योग्य संतान के लिए शुभ समाचार मिल सकते हैं. वर्ष के मध्य में संतान की सेहत का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा. संतान सुख में वृद्धि होगी.

यह भी पढ़ें: अपनी बर्थडेट से जानें आपके लिए कैसा रहेगा यह सप्‍ताह? पढ़ें 17 से 23 नवंबर का अंक राशिफल

धनु सेहत राशिफल 2026 - वर्ष 2026 की शुरुआत में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. हालांकि जून और सितंबर के आसपास थकान, गैस या जठर संबंधी परेशानी हो सकती है. योग और ध्यान का नियमित अभ्यास लाभ देगा. मानसिक तनाव से दूर रहना जरूरी होगा. वर्ष के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य पुनः संतुलित रहेगा.

धनु लव राशिफल 2026 - साल 2026 में धनु राशि वालों के प्रेम जीवन में उत्साह और नई उमंगें आएंगी. अविवाहित जातकों को सच्चा प्रेम मिलने की संभावना है. जो पहले से रिश्ते में हैं, उनके बीच विश्वास और अपनापन बढ़ेगा. विवाहित जातकों के दांपत्य जीवन में प्रेम, सहयोग और सामंजस्य बना रहेगा. यात्रा के दौरान रोमांटिक मुलाकात संभव है.

धनु करियर राशिफल 2026 - करियर से जुड़े छात्रों के लिए यह वर्ष सफलता का सूचक है. प्रतियोगी परीक्षाओं में मेहनत का उचित फल मिलेगा. उच्च शिक्षा और विदेश में अध्ययन के अवसर बन सकते हैं. विज्ञान, दर्शन, प्रशासन और अध्यापन क्षेत्र के छात्रों के लिए समय अत्यंत अनुकूल है.

यह भी पढ़ें: मंगल की राशि में सूर्य दिखाएंगे रौद्र रूप, 5 राशि वालों के लिए अगले 30 दिन भारी, इन क्षेत्रों में आएंगी चुनौतियां

धनु ट्रैवल राशिफल 2026 - वर्ष 2026 में धनु राशि वालों के लिए कई लाभदायक यात्राएं होंगी. व्यवसाय या कार्य से संबंधित यात्रा से आर्थिक लाभ और नए संपर्क बनेंगे. परिवार के साथ किसी तीर्थ या पर्यटन स्थल की यात्रा संभव है. विदेश यात्रा के योग भी प्रबल हैं. यात्राएं नई ऊर्जा और अनुभव प्रदान करेंगी.

धनु राशि वालों के लिए उपाय - धार्मिक और आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा. भगवान विष्णु और बृहस्पति की उपासना से शुभ फल मिलेंगे. गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें और दान करें. किसी तीर्थयात्रा या गुरुदेव की सेवा से आत्मिक शांति और सौभाग्य की वृद्धि होगी.

यह भी पढ़ें: करियर में शानदार मुकाम पाते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, पर प्‍यार में हर कदम पर झेलते हैं रोड़े

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

Rashifal 2026

Trending news

तेजस्वी को कौन सी बात खटक रही थी? किसने चप्पल मारा... लालू परिवार के झगड़े की कहानी
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
तेजस्वी को कौन सी बात खटक रही थी? किसने चप्पल मारा... लालू परिवार के झगड़े की कहानी
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है
Biryani
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है
नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन
One North East movement
नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन
Maharashtra: हाई प्रोफाइल लड़कियों को जाल में फंसाकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार
Maharashtra
Maharashtra: हाई प्रोफाइल लड़कियों को जाल में फंसाकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार
SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था
Sir
SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था
ड्रोन आर्मी बन जाएगी मलबा, आर्मी-एयरफोर्स ने कसी कमर, DRDO बना रहा महाविनाशक हथियार
drone army
ड्रोन आर्मी बन जाएगी मलबा, आर्मी-एयरफोर्स ने कसी कमर, DRDO बना रहा महाविनाशक हथियार
दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
Hoax Call News
दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
बिहार के 2 संजय, 1 ने सत्ता तक पहुंचाया, दूसरे ने परिवार समेत चुनाव में डुबोया
bihar
बिहार के 2 संजय, 1 ने सत्ता तक पहुंचाया, दूसरे ने परिवार समेत चुनाव में डुबोया
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू
bengaluru news
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू
उत्तर भारत में कोहरा-ठंड, दक्षिण में बारिश का तूफानी कहर; सोमवार को मौसम करेगा खेल!
weather update
उत्तर भारत में कोहरा-ठंड, दक्षिण में बारिश का तूफानी कहर; सोमवार को मौसम करेगा खेल!