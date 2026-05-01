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Hindi Newsऐस्ट्रोVastu Tips: घर का हर सामान डाइनिंग टेबल पर तो नहीं रखते? यह आदत खा जाएगी धन और लाएगी नेगेटिविटी, जानें वास्तु नियम

Vastu Tips: घर का हर सामान डाइनिंग टेबल पर तो नहीं रखते? यह आदत खा जाएगी धन और लाएगी नेगेटिविटी, जानें वास्तु नियम

Dining Table Vastu Shastra: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर और घर के सामान का साफ-सुथरा और रोशनी से भरा होना बहुत जरूरी है. इसी तरह घर डाइनिंग हॉल और डाइनिंग टेबल का साफ और वास्तु अनुसार होना भी जरूरीा है. आइए इससे जुड़े वास्तु नियमों को जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 01, 2026, 08:28 AM IST
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Dining Table Vastu Tips
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Dining Table Vastu Tips: रोजमर्रा की भागदौड़ में लोग घर के डाइनिंग टेबल पर कोई भी सामान रख देते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि जल्दबाजी में उनका ऐसा करना और डायनिंग टेबल पर कुछ भी रख देने की उनकी आदत उनके लिए परेशानी का कारण बन सकती है. डायनिंग टेबल एक ऐसी जगह जहां पूरा परिवार एक साथ बैठता है और यहीं से पारिवारिक जुड़ाव और सौहार्द्र बढ़ता है. लेकिन इसी डायनिंग टेबल पर कोई भी सामान रख दें, इसकी साफ सफाई न करें या इससे जुड़े वास्तु नियमों का पालन न करें तो अनेक परेशानियां और नकारात्मक ऊर्ज घर को घेर सकती है. आइएं डायनिंग टेबल से जुड़े वास्तु नियमों के बारे में जानें ताकि घर की पॉजिटिविटी और धन-समृद्धि बनी रहे. 

दवाइयां टेबल पर न रखें 
वास्तु शास्त्र के अनुसार डाइनिंग टेबल पर भूलकर भी दवाइयां या दवाइयों की पर्ची न रखें. यह आदत बीमारियों को बढ़ावा देती है और यही अनचाही बीमारियां धन हानि का कारण बनती हैं. घर के लोग बीमार न पड़े इसके लिए आपको ये आदत छोड़नी होगी.

नमक की खुली डिब्बी न रखें
वास्तु अनुसार डाइनिंग टेबल पर भूलकर भी नमक की खुली डिब्बी न रखें. नमक अगर पूरे दिन-रात खुला दिखता रहे तो इससे घर में गरीबी आती है. ऐसी चीजों को किचन में रखने की आदत डालें.

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टूटे-फूटे बर्तन न रखें
वास्तु अनुसार डाइनिंग टेबल पर भूलकर भी टूटे बर्तन, क्रैक प्लेट जैसी चीजें न रखें. ऐसा करना घर में निगेटिविटी को बढ़ा सकता है. घर का वास्तु भी खराब होता है. 

बासी खाना न रखें
वास्तु अनुसार डाइनिंग टेबल पर भूलकर भी बचा हुआ या बासी खाना देर तक या पूरे दिन न रखें, इससे घर के लोगों का स्वास्थ्य खराब रहता है और अन्नपूर्णा माता भी रूठ जाती हैं.

डाइनिंग टेबल साफ रखें
वास्तु अनुसार डाइनिंग टेबल को और डायनिंग हॉल को साफ-सुथरा रखें. टेबल पर रोशनी पड़ती हो और उस पर केवल जरूरी चीजें ही रखी हों. ताजे फूल और ताजे फल का कटोरा रखना घर में सकारात्मकता ला सकता है.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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About the Author
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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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