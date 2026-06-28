/भूलकर भी न पहनें किसी और की उतारी हुई अंगूठी, रत्न के साथ ट्रांसफर हो सकती है दूसरे की बीमारी और बदकिस्मती!

Second-Hand Gemstones: हमारे घरों में अक्सर एक चीज देखने को मिलती है कि लोग अपने माता पिता, भाई बहन या किसी बड़े बुजुर्ग की पुरानी अंगूठी बड़े चाव से खुद पहन लेते हैं. कई बार लोग पैसे बचाने के चक्कर में बाजार से पुराना यानी सेकंड हैंड रत्न भी खरीद लाते हैं. सबके मन में यही बात होती है कि रत्न तो रत्न है, पुराना होने से उसकी ताकत थोड़ी न कम हो जाएगी.
लेकिन ज्योतिष और वास्तु की मानें, तो किसी और का पहना हुआ रत्न अपनी उंगली में डालना बहुत भारी पड़ सकता है. यह एक ऐसी अनजानी भूल है, जो आपकी अच्छी भली हंसती खेलती जिंदगी को पटरी से उतार सकती है.
इसके पीछे का सीधा सा विज्ञान ये है कि हर रत्न के अंदर ऊर्जा को सोखने की एक गजब की क्षमता होती है. जब कोई इंसान किसी अंगूठी को सालों तक पहन कर रखता है, तो वह रत्न उस व्यक्ति के शरीर की तरंगों और उसके स्वभाव को अपने अंदर समेट लेता है.
अब सोचने वाली बात यह है कि उस इंसान के अंदर अच्छी बातें भी होंगी और कुछ बुरी भी. यही वजह है कि जब आप किसी दूसरे का इस्तेमाल किया हुआ रत्न पहनते हैं, तो उसमें पहले से भरी हुई वह सारी पुरानी ऊर्जा सीधे आपके शरीर और आपकी किस्मत पर असर डालना शुरू कर देती है.
इसका सबसे बड़ा नुकसान सेहत पर होता है. रत्न के जरिए पुराने मालिक की बीमारियां और उसका मानसिक तनाव आपके अंदर ट्रांसफर हो सकता है. मान लीजिए कि जिस व्यक्ति का वह रत्न था, वह किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा था या हमेशा डिप्रेशन में रहता था, तो उसकी वह सारी नेगेटिविटी उस पत्थर में लॉक हो जाती है.
जैसे ही आप उसे धारण करते हैं, वही सिरदर्द, थकावट और बिना कारण तनाव आपके जीवन में भी दस्तक देने लगता है. आप बिना बात के बीमार रहने लगते हैं और समझ ही नहीं आता कि दवाइयां असर क्यों नहीं कर रही हैं.
बात सिर्फ बीमारी तक ही नहीं रुकती, दूसरों की बदकिस्मती और पैसों की तंगी भी आपके गले पड़ सकती है. मान लीजिए कि वह रत्न जिस किसी का भी था, उसका बिजनेस डूब गया था या वह कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था. ऐसे में उस रत्न के अंदर कंगाली और नाकामी की भावनाएं भर जाती हैं.
जब आप उसे अपनी उंगली में सजाते हैं, तो आपके अपने चलते हुए काम भी अचानक ठप होने लगते हैं. नौकरी में दिक्कतें आने लगती हैं, घाटा होने लगता है और आप सिर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि सब कुछ सही करते हुए भी अचानक ये क्या होने लगा.
इसीलिए ज्योतिष में साफ कहा गया है कि किसी दूसरे की उतरी हुई अंगूठी या सेकंड हैंड रत्न पहनने से हमेशा बचना चाहिए. अगर आपको परिवार की तरफ से विरासत में कोई रत्न मिला भी है, तो उसे सीधे उंगली में डालने की गलती बिल्कुल मत कीजिए. पहले किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाइए, फिर उस रत्न का सही तरीके से शुद्धिकरण करवाइए ताकि उसकी पुरानी नेगेटिविटी खत्म हो सके.
सबसे बेहतर तो यही होगा कि आप अपने नाम और अपनी कुंडली के हिसाब से बिल्कुल नया रत्न ही खरीदें. आपकी एक छोटी सी सावधानी आपको बहुत बड़ी मुसीबतों से बचा सकती है.
डिस्क्लेमर- जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.