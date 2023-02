Signs you have divine powers in hindi: व्‍यक्ति के जीवन में कभी-कभार ऐसे मौके आते हैं, जब उसे ईश्‍वर का अस्तित्‍व होने के साफ प्रमाण मिल जाते हैं. या यूं कहें कि उसे समझ आ जाता है कि कोई न कोई ईश्‍वरीय शक्ति या दैवीय ताकत है जो इस दुनिया को चला रही है. हालांकि कई बार ऐसा होता है कि इंसान ईश्‍वरीय शक्ति को समझने में चूक कर बैठता है. आज हम कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जानते हैं, जो साफ इशारा देते हैं कि आप पर ईश्‍वरीय कृपा हुई है या आपके आसपास ऐसी दैवीय शक्तियां सक्रिय हैं.

दैवीय कृपा होने के संकेत

- धर्म-शास्त्रों के अनुसार यदि रोज-रोज आपकी आंख रात में 3 से 5 बजे के बीच अचानक खुलने लगे तो समझ लें कि भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है. मान्‍यता है कि इस समय पर दैवीय शक्तियां आकाश में भ्रमण करती हैं. ऐसा होने पर भगवान की ज्‍यादा से ज्‍यादा आराधना करें. आप पर भगवान की कृपा बरसेगी.

- यदि आपको सपने में देवी-देवता नजर आएं और आप उनसे बात कर रहे हों तो यह आप पर दैवीय कृपा होने का साफ इशारा है. ऐसा होने पर व्‍यक्ति को अचानक बहुत बड़ा लाभ हो सकता है. या कोई बड़ी इच्‍छा पूरी हो सकती है.

- यदि आपको घटनाएं होने से पहले ही उनके होने का संकेत मिलने लगे तो यह मान लें कि आप पर ईश्‍वर की कृपा हो गई है.

- यदि लोग आपको खूब मान-सम्मान दें, हर जगह आपके बारे में सकारात्‍मक चर्चा हो, आपके जीवन में खूब सुख, धन-वैभव हो तो आप पर दैवीय कृपा हो रही है.

- यदि आपकी सोच एकदम सकारात्‍मक हो जाए, आप हर काम में भगवान पर भरोसा करने लगें. आपके मन में दूसरों की मदद करने और अपने जीवन को किसी महान काम में लगाने का विचार आए तो यह भी आप पर ईश्‍वरीय कृपा होने का संकेत है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

