Diwali 2025 date: कार्तिक मास की अमावस्‍या की रात को धन की देवी मां लक्ष्‍मी की पूजा की जाती है और दीपावली महापर्व मनाया जाता है. इस साल 20 अक्‍टूबर 2025, सोमवार को दिवाली का त्‍योहार मनाया जाएगा. इस दिवाली ग्रह-नक्षत्रों की चाल कई शुभ योग बना रही हैं. इन शुभ योगों में लक्ष्‍मी जी की पूजा करने से कई गुना ज्‍यादा फल मिलेगा. साथ ही लक्ष्‍मी माता की विशेष कृपा होगी. जानिए इस साल दिवाली पर कौन-कौन से शुभ योग बन रहे हैं. साथ ही लक्ष्‍मी पूजा के लिए सबसे शुभ मुहूर्त कौनसा रहेगा.

दिवाली 2025 पर शुभ योग

शनि वक्री योग : इस साल दिवाली के दिन न्याय के देवता शनि वक्री स्थिति में रहेंगे. ऐसा संयोग दुर्लभ ही बनता है और इस साल यह वृष, मिथुन समेत कुछ राशियों को बंपर लाभ दे सकता है. दिवाली पर शनि की उल्‍टी चाल अप्रत्‍याशित धन लाभ और सफलता के योग बना रही है.

हंस महापुरुष योग: दिवाली के दिन सुख-सौभाग्‍य के दाता देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर करेंगे, जिससे हंस राजयोग बनेगा. ज्‍योतिष के अनुसार हंस महापुरुष राजयोग अपार धन, सम्मान, ज्ञान और सफलतादायी होता है.



बुधादित्य राजयोग: दिवाली से 3 दिन पहले 17 अक्‍टूबर को सूर्य तुला राशि में गोचर करेंगे और वहां पहले से विराजमान बुध से युति करके बुधादित्‍य राजयोग बनाएंगे. धन-विलासिता, वैभव के दाता शुक्र की राशि तुला में बुधादित्य राजयोग का बनना बुद्धि, नेतृत्व क्षमता, और सफलता देगा.



कलात्मक योग: दिवाली दिन कन्या राशि में शुक्र और चंद्र की युति से कलात्मक योग बनेगा. यह योग अपार सुख-सुविधाएं, मानसिक शांति और रिश्तों में प्रेम देने वाला है.

इन राशियों के लिए दिवाली सबसे शुभ

दिवाली पर बन ग्रह-गोचर 3 राशि वालों के लिए विशेष शुभ हैं. ज्‍योतिष के अनुसार ये दिवाली वृष, सिंह और कुंभ राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ रहने वाली है. इन राशि वालों को अप्रत्‍याशित धन लाभ और तरक्‍की मिलने के योग हैं.

दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के शुभ मुहूर्त

अभिजित मुहूर्त: दिन में 11:43 से 12:28 तक.

अमृत काल: अपराह्न 01:40 से 03:26 तक.

लक्ष्मी पूजा मुहूर्त: शाम 07:08 बजे से रात्रि 08:18 बजे तक.

प्रदोष काल: शाम 05:46 बजे से रात्रि 08:18 बजे तक.

वृषभ काल: शाम 07:08 बजे से रात्रि 09:03 बजे तक.

निशीथ काल पूजा मुहूर्त: मध्यरात्रि 11:41 से 12:31 तक.

