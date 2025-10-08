Diwali House Cleaning Vastu Tips: दिवाली का समय उत्‍सव के साथ-साथ साफ-सफाई और सजावट करने का भी होता है. इससे घर में सकारात्‍मकता, समृद्धि और शुभता आती है. ऐसे घर में मां लक्ष्‍मी प्रवेश करती हैं और वास करती हैं. इस साल दिवाली 20 अक्‍टूबर को है और उससे पहले लोग घरों की सफाई करने में जुट गए हैं. वहीं कुछ लोग जल्‍द ही साफ-सफाई का काम शुरू करेंगे. घर-दफ्तर या व्‍यवसायिक प्रतिष्‍ठान की सफाई करते समय कुछ बातों का ध्‍यान जरूर रखें, वरना आप मां लक्ष्‍मी की कृपा से वंचित रह जाएंगे और पूरे साल पैसे के लिए परेशान होंगे.

दिवाली की सफाई में बाहर करें ये चीजें

दिवाली से पहले सफाई करते समय उन सारी अनुपयोगी और खराब चीजों को घर से बाहर का रास्‍ता दिखाएं जो नकारात्‍मकता बढ़ाती हैं और गरीबी लाती हैं. जानिए ये चीजें कौन-कौन सी हैं.

खराब घड़ी, इलेक्‍ट्रॉनिक आइटम - घर में कोई भी खराब इलेक्‍ट्रॉनिक आइटम या बंद घड़ी ना रखें. या तो उसे ठीक करवाएं वरना घर से बाहर कर दें. ये चीजें घर में नकारात्‍मकता बढ़ाती हैं और गरीबी लाती हैं. मान्‍यता है कि घर में रखी खराब चीजें अच्‍छी चीजों को भी खराब करती हैं. ऐसे घर में बार-बार इलेक्‍ट्रॉनिक आइटम बिगड़ते हैं.

टूटे-फूटे बर्तन या कांच के सामान - कोई भी टूटा-फूटा बर्तन, कांच या प्‍लास्टिक का सामान घर में ना रखें. यह भी घर में दरिद्रता लाते हैं. घर में अच्‍छी स्थिति वाले बर्तन ही रखें.

टूटा पलंग या फर्नीचर - यदि पलंग, सोफा या अन्‍य कोई फर्नीचर टूटा हुआ है तो उसे ठीक करा लें, वरना हटा दें. टूटे पलंग पर सोने से पति-पत्‍नी का रिश्‍ता बिगड़ता है, साथ ही करियर में रुकावटें आती हैं.

फटे-पुराने कपड़े - अक्‍सर घरों में बेवजह फटे-पुराने कपड़े स्‍टोर या अलमारियों में पड़े रहते हैं. इन कपड़ों को धोकर किसी को दान कर दें, वरना फेंक दें. घर में ये चीजें रखने से मां लक्ष्‍मी घर में वास नहीं करती हैं, जिससे घर में बरकत नहीं रहती है. वहीं ऐसे खराब कपड़ों को पहनने की गलती तो कतई ना करें. यह आपके सौभाग्‍य को भी दुर्भाग्‍य में बदल देगा.

फटे-पुराने जूते-चप्पल - फटे या पुराने जूते-चप्पल भी घर में नहीं रखें. इससे शनि दोष पैदा होता है और घर में पैसों की तंगी व कर्ज बढ़ता है.

खराब झाड़ू - झाड़ू का संबंध मां लक्ष्‍मी से बताया गया है. घर में हमेशा अच्‍छी स्थिति वाली झाड़ू ही उपयोग करें. झाड़ू पुरानी हो गई है या खराब हो गई है तो उसे हटा दें. वरना भरी तिजोरी भी खाली हो जाएगी. साथ ही दिवाली पर पुराने अखबार, रद्दी, कबाड़ भी हटा दें.

सुनिश्चित करें कि घर में उपयोगी चीजें ही रहें और वे भी अच्‍छी स्थिति में रहें. साथ ही घर के कोने-कोने की अच्‍छी तरह सफाई करें. बाथरूम वगैरह भी साफ करें. वरना गंदगी देख मां लक्ष्‍मी घर की चौखट से ही लौट जाएंगी.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)