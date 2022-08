VASTU TIPS: अपने पार्टनर को भूलकर भी न दें ये गिफ्ट, वरना रूठ सकती है आपकी किस्मत

Do not Give These Gift to Partner: हम किसी भी शुभ काम में दोस्तों, अपने परिचितों या अपने पार्टनर को कोई उपहार जरूर देते हैं. खासकर अपने पार्टनर को खुश करने के लिए गिफ्ट देने को सबसे अच्छा तरीका मानते हैं. लेकिन क्या आप जानते है कि इन गिफ्ट के साथ आपकी किस्मत भी जुड़ी हुई है. इसलिए गिफ्ट देते वक्त इन बातों का जरूर ध्यान रखें. वरना दुर्भाग्य का दानव आपके पीछे पड़ जाएगा.

गिफ्ट में ना दे घड़ी

कभी किसी शुभ अवसर पर गिफ्ट देने की बात हो, तो अपनी घड़ी या नई घड़ी देने से बचना चाहिए. वरना आपकी घड़ी के साथ आपका अच्छा वक्त भी चला जाएगा. ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि जब आप घड़ी को दान में या उपहार स्वरूप किसी को देते हैं तो आप अपना किमती समय भी किसी को दे बैठते हैं.

अपने जॉब से जुड़ी चीजें को देने से बचें

ज्योतिषों का मानना है कि हमें किसी को भी ऐसी चीजें देने से बचना चाहिए जो हमारे प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं. अगर आप ऐसी चीजें दान में या उपहार स्वरूप किसी को देते हैं तो ऐसा करना अभी बन्द कर दें. वरना आपके बिजनेस और करियर भी आपसे अलविदा कह देंगे और आप नुकसान के रास्ते पर बढ़ने लगेंगे.

इष्टदेव की मूर्ति भी ना दे किसी को

रेखाओं का गणित जानने वाले कहते हैं कि भगवान की मूर्ति किसी को गिफ्ट के तौर पर देने से बचना चाहिए. लेकिन फिर भी आप किसी को उपहार देना चाहते हैं तो ऐसे देवता की मूर्ति किसी को कभी ना दें जो आपको बहुत प्रिय हो या जो आपके इष्टदेव हों. जब आप भगवान को किसी को दान में देते हैं तो ईश्वर चाहते हुए भी आपके ऊपर आर्शीवाद नहीं बना पाते हैं.

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की नम्बर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर