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Vastu Tips: छत से तुरंत हटा दें ये सामान, नहीं तो घर से चली जाएंगी मां लक्ष्मी और वास्तु दोष बढ़ाएगा परेशानी!

Roof Vastu Tips: घर की छत एक अति शुभ जगह होती है जिसे शुभ मुहूर्त में ढाला जाता है. ऐसे में इससे जुड़े वास्तु नियमों का ध्यान रखना भी जरूरी है. इस लेख में जानेंगे कि वास्तु अनुसार किन सामानों को छत पर न रखें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 13, 2026, 11:46 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:46 AM IST
Vastu Tips: छत से तुरंत हटा दें ये सामान, नहीं तो घर से चली जाएंगी मां लक्ष्मी और वास्तु दोष बढ़ाएगा परेशानी!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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