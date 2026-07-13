/Vastu Tips: छत से तुरंत हटा दें ये सामान, नहीं तो घर से चली जाएंगी मां लक्ष्मी और वास्तु दोष बढ़ाएगा परेशानी!

वास्तु शास्त्र शास्त्र के अनुसार घर की छत का साफ रहना बहुत जरूरी है. एक घर के लिए छत का विशेष महत्व है तभी तो छत को जब घर बनाते समय ढाला जाता है तो उससे पहले शुभ मुहूर्त देखा जाता है और पूजा की जाती है. वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की हर दिशा में एक विशेष ऊर्जा होती है जो घर के सदस्यों पर गहरा प्रभाव डालती है. ऐसे में घर की एक-एक दिशा यहां तक कि घर की छत को लेकर वास्तु नियमों का ध्यान रखना चाहिए ताकि घर से मां लक्ष्मी न रूठें और न तो घर में वास्तु दोष लग सके.
विशेषकर घर की छत की बात करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि छत पर कौन से सामान को नहीं रखना चाहिए और क्या रखना चाहिए. इसका घर के सदस्यों पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.
अक्सर लोग छत को नियमित रूप से साफ नहीं रखते हैं और जब छत को साफ करते हैं तो छत पर ही झाड़ू छोड़ देते हैं. ध्यान दें ऐसा करने से देवी लक्ष्मी घर से रूठ सकती हैं और आर्थिक तंगी बढ़ सकती हैं.
छत पर कपड़े सुखाने के लिए रस्सी लगाना तो ठीक है लेकिन रस्सी को कपड़े सुखने के बाद हठा दें. छत पर बंधी हुई रस्सी इधर-उधर पड़ा रस्सी का बंडल घर की तरक्की को रोक सकता है. वास्तु दोष भी लग सकता है.
छत पर रद्दी, पुराने अखबार, जंग लगा कोई भी सामान, कूड़ा या फिर लकड़ी के टूटे फर्नीचर जैसी चीजें बिल्कुल न रखें. ऐसी चीजें छत पर रखने से घर का कोई भी काम पूरा नहीं होता है. घर की सुख-समृद्धि का नाश होता है.
घर की छत पर छोटे पौधे रखें जैसे- तुलसी, गेंदा, लिली, पुदीना, हरी दूब आदि. इन पौधों को उत्तर-पूर्व एवं पूर्व दिशा में लगाएं. उत्तर दिशा में नीले रंग के फूल लगाएं तो घर में तरक्की होती है. ध्यान दें कि छत पर भारी-भारी गमले न रखें और अगर ऊंचे पेड़ लगा रहे हैं तो इसके लिए छत का दक्षिण या पश्चिम दिशा उत्तम मानी जाती है. पश्चिम दिशा में सफेद फूल के पौधे लगाएं, जैसे चांदनी, मोगरा, चमेली आदि. बच्चों में रचनात्मकता बढ़ेगी.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)