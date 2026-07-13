/Vastu Tips: छत से तुरंत हटा दें ये सामान, नहीं तो घर से चली जाएंगी मां लक्ष्मी और वास्तु दोष बढ़ाएगा परेशानी!

वास्तु शास्त्र शास्त्र के अनुसार घर की छत का साफ रहना बहुत जरूरी है. एक घर के लिए छत का विशेष महत्व है तभी तो छत को जब घर बनाते समय ढाला जाता है तो उससे पहले शुभ मुहूर्त देखा जाता है और पूजा की जाती है. वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की हर दिशा में एक विशेष ऊर्जा होती है जो घर के सदस्यों पर गहरा प्रभाव डालती है. ऐसे में घर की एक-एक दिशा यहां तक कि घर की छत को लेकर वास्तु नियमों का ध्यान रखना चाहिए ताकि घर से मां लक्ष्मी न रूठें और न तो घर में वास्तु दोष लग सके.