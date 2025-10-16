How to attract money on Diwali: दिवाली का त्‍योहार आ रहा है और धन प्राप्ति के लिए यह समय सर्वात्‍तम होता है. अंक शास्‍त्र के अनुसार यदि दिवाली पर जन्‍मतारीख के मुताबिक कुछ उपाय कर लें तो बहुत लाभ होता है. मां लक्ष्‍मी प्रसन्‍न होकर खूब धन देती हैं, जीवन में कभी धन-धान्‍य की कमी नहीं होती है. ये उपाय भाग्‍य जागृत करने वाले हैं. बस इसके लिए आपको अपनी जन्‍मतारीख को जोड़ना होगा और उससे निकले मूलांक के अनुसार दिवाली पर ये उपाय करना होगा. जैसे जिन लोगों का जन्‍म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 होगा.



मूलांक 1 के लिए धन प्राप्ति का उपाय



मूलांक 1 के जातक दिवाली की रात, अशोक के पेड़ की जड़ का एक छोटा-सा टुकड़ा गंगाजल से धोकर लाल चंदन लगाकर अपनी तिजोरी में रख लें. इससे ना केवल धन बढ़ेगा, बल्कि कामों में सफलता मिलेगी. नेतृत्‍व क्षमता बढ़ेगी.

मूलांक 2 के लिए धन प्राप्ति का उपाय

मूलांक 2 वाले लोग दिवाली की रात को एक चांदी का सिक्का केसर मिश्रित दूध में डुबोकर रख दें. फिर पूजन के बाद इसे गंगाजल से धोकर अपने पर्स में सफेद रेशमी कपड़े में लपेटकर रखें. यह धन बढ़ाएगा और मानसिक शांति भी देगी. निर्णय क्षमता मजबूत होगी.

मूलांक 3 के लिए धन प्राप्ति का उपाय



मूलांक 3 के जातक दिवाली की रात पीले रंग की हकीक की माला को मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें. फिर अगले दिन इसे अपने कार्यस्थल पर उत्तर-पूर्व दिशा में रख दें. इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा. सुख-सौभाग्‍य बढ़ेगा. धन मिलेगा.



मूलांक 4 वालों के लिए धन प्राप्ति का उपाय

मूलांक 4 के जातक लोहे की अंगूठी को गंगाजल में धोकर मां लक्ष्मी के चरणों में रखें. पूजा के बाद इसे अपनी मध्यमा ऊंगली में धारण करें. इससे बाधाएं दूर होंगी. साथ ही आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे.

मूलांक 5 वालों के लिए धन प्राप्ति के उपाय

मूलांक 5 के जातक दिवाली की रात को पूजा में पीतल का छोटा पिरामिड रखें. पूजा के बाद इसे अपनी तिजोरी में रख लें. करियर में तेजी से उन्‍नति मिलेगी. साथ ही धन-संपत्ति बढ़ेगी.

मूलांक 6 वाले लोगों के लिए धन प्राप्ति के उपाय



मूलांक 6 के लोग दिवाली की रात 7 सफेद कौड़ियां और 3 हरी इलायची को एक गुलाबी कपड़े में बांधकर मां लक्ष्मी को अर्पित करें. फिर पूजन के बाद इस पोटली को घर की दक्षिण-पूर्व दिशा में कहीं छिपाकर रख दें. इससे अपार धन-दौलत, ऐश्वर्य और वाहन सुख मिलेगा.



मूलांक 7 वाले जातकों के लिए धन प्राप्ति के उपाय

मूलांक 7 के जातक दिवाली की रात लहसुन की 7 कलियों को एक काले धागे में लपेटकर पूजा स्‍थल पर कुछ दूर रख दें. कोशिश करें कि इन्‍हें कम से कम छुएं. फिर पूजन के बाद इसे घर के मुख्य द्वार पर टांग दें, जिससे नकारात्‍मकता और बाधाएं खत्‍म होंगी. धन का प्रवाह बढ़ेगा.

मूलांक 8 के जातकों के लिए धन प्राप्ति के उपाय

मूलांक 8 के जातक दिवाली की रात, आठमुखी रुद्राक्ष को गंगाजल से धोकर मां लक्ष्मी की पूजा में रखें. पूजा के बाद इस रुद्राक्ष को धारण कर लें, यह सोई हुई किस्‍मत जगा देगा. घर में तेजी से धन बढ़ेगा और बचत भी होगी.

मूलांक 9 के जातकों के लिए धन प्राप्ति का उपाय

मूलांक 9 के लोग दिवाली की रात को एक तांबे के सिक्‍के को लाल गुंजा के 9 दानों के साथ एक नारंगी कपड़े में बांधें. फिर लक्ष्‍मी जी के साथ इनकी भी पूजा करें और पोटली को घर की दक्षिण दिशा में छिपाकर रखें. बड़े से बड़ा कर्ज दूर होगा. साथ ही धन-संपत्ति बढ़ेगी.



