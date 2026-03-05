ट्रंप की जिंदगी में कुंडली मारकर बैठे राहु करवा रहे तबाही, अजेय होने के बाद भी असुरक्षित हैं US प्रेसिडेंट

Advertisement
Donald Trump Rahu Dosh, Iran America tension: अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप की सनक ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रही है. ईरान की जो 165 मासूम बच्चियां खूबसूरत जिंदगी जी सकती थीं, वो हमेशा के लिए ताबूत में बंद हो गईं. दुनिया के कई देश युद्ध की चपेट में आ गए. ये सब देखकर मन में ये सवाल आना लाजिमी है कि आखिर ऐसा क्‍या है जो ट्रंप को यह सब करने पर मजबूर कर रहा है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 05, 2026, 11:59 AM IST
अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप की कुुंडली . (AI Generated Image)
Donald Trump Rahu Dosh, Iran America tension: डोनाल्‍ड ट्रंप को राष्‍ट्रपति बने हुए 13 महीने से कुछ ही दिन ज्‍यादा हुए हैं और दुनिया के कई देशों पर इसका भयंकर असर हुआ है. पहले तो ट्रंप टैरिफ वाॅर में व्‍यस्‍त रहे और फिर 'तेल' वाले देशों के पीछे पड़ गए. अपने देश अमेरिका में भी नीतियों में ऐसे-ऐसे बदलाव किए कि भारी उथल-पुथल मची. ईरान पर हमले और खामनेई की मौत के बाद तो पूरा मध्‍य पूर्व और उसके अगल-बगल के कई देश सीधे युद्ध की चपेट में आ गए हैं. रोजाना कई मौतें हो रही हैं, जान-माल की इस भारी तबाही के बीच निर्दोष लोग की जिंदगी अधर में लटकी हुई है. पर्यटक और विदेशी नागरिक जहां-तहां फंसे हुए हैं. 

अब ऐसे में मन में ये सवाल आना तो बनता है कि आखिर ट्रंप ऐसी मन‍मानियां और भयंकर फैसले क्‍यों करते हैं, जो तबाही की तरह कहर बरपाते हैं. आज हम ज्‍योतिष और अंक शास्‍त्र की नजर से ट्रंप की कुंडली और बर्थडेट के जरिए उनकी पर्सनालिटी का एनालिसिस करते हैं. 

ट्रंप की बर्थडेट ही 'खतरनाक'

14 जून 1946 को जन्‍मे डोनाल्‍ड ट्रंप की जन्‍मतारीख की अंक ज्‍योतिष के आधार पर गणना करें तो उनका मूलांक 5 (1+4=5) निकला है. वहीं भाग्‍यांक 4 (14+6+1946 = 31 = 4) निकलता है. अंक 4 के स्‍वामी ग्रह राहु हैं और अंक 5 के स्‍वामी ग्रह बुध हैं.  

यह भी पढ़ें: सच हुई Zee News की भविष्‍यवाणी, छिड़ गया भीषण युद्ध, ग्रहों ने मचा दिया पूरी दुनिया में तांडव, कई देशों में कत्‍लेआम...

बुध का प्रभाव - बुद्धिमत्‍ता, वाणी, संवाद और व्‍यापार के कारक ग्रह बुध ने ट्रंप को तेज दिमाग दिया, बिजनेस टायकून बनाया और पूरी दुनिया में कारोबार फैलाया. वहीं उन्‍हें चंचलता और कभी भी कुछ भी कह देने की आदत भी दे दी. यही वजह है कि ट्रंप अपने विवादित बयानों के लिए, जल्‍दबाजी में की गई टिप्‍पणियों के लिए जाने जाते हैं. 

राहु का प्रभाव - वहीं भाग्‍यांक 4 होना उनकी पर्सनालिटी पर राहु का भयंकर असर डालता है. राहु भ्रम, राजनीति, अचानक होने वाली घटनाओं के कारक हैं. साथ ही दुश्‍मन से बदला लेने के लिए हर हद पार करने की अजीब सनक भी देते हैं. कई बार ऐसा व्‍यक्ति बुरी तरह असुरक्षा का शिकार हो जाता है. साथ ही अहंकारी और निर्दयी भी हो जाता है. ट्रंप जिस तरह के फैसले ले रहे हैं, उनमें ये सारी बातें साफ झलकती हैं. 

यह भी पढ़ें: इन 3 मूलांक वालों से शादी करने से पहले 100 बार सोचें! बहुत मुश्किल हो जाता है निभाना

कुंडली कहती है 'अजेय हैं ट्रंप'

जयपुर के ज्‍योतिषाचार्य दिलीप गुप्‍ता ने डोनॉल्ड ट्रंप की कुंडली का विश्‍लेषण किया. उनके अनुसार ट्रंप की कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष बनता है. सूर्य राहु की युति के साथ दसवें भाव में है, यह सत्ता, राजनीति में सफलता दिखता है लेकिन साथ ही अहंकार, बोल्ड निर्णय, अचानक चौंकाने वाले फैसले जैसी प्रवत्ति देता है. 

मंगल लग्न में सिंह राशि में हैं, जो आक्रमकता, साहस और लड़ाकू स्वभाव देता है. चौथे भाव में चंदमा और केतु की युति है जो चंद्र ग्रहण योग बनाता है, ऐसे में मानसिक अशांति, असुरक्षा की भावना, जो घटित ना हुआ हो उसको सोच कर परेशान रहना दर्शाता है. जिसके कारण ट्रंप दुनिया के संसाधनों तेल, रेयर अर्थ आदि को हड़पने के लिए हर हद पार करते जा रहे हैं. 

वहीं आठवें भाव का स्वामी गुरु दूसरे भाव में बैठा है जो शत्रु पर विजय का योग बना रहा है. अभी चल रही गुरु की महादशा और ग्रह गोचर यह संकेत दे रहे है, की ये समय ट्रंप द्वारा बड़े निर्णय लेने का है. ट्रंप का असुरक्षि महसूस करना और भावावेश में आकर फैसले लेना दिखा रहा है कि किस तरह उन्‍होंने ईरान और अली खामेनेई पर हमला किया, जिसमें खामनेई मारे गए. इन हालातों के लिए ये ग्रह कहीं न कही जिम्‍मेदार हैं. 

यह भी पढ़ें: सूर्य-गुरु का नवपंचम राजयोग 3 राशियों के लिए बेहद शुभ, प्रमोशन के साथ बैंक बैलेंस में भी आएगा उछाल

'शनि' बने खामनेई की मौत के कारण? 

ज्‍योतिष के अनुसार बात करें तो ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की कुंडली में लग्नेश चन्दमा है और वो सूर्य और केतु के साथ दसवें भाव में है, जिससे ग्रहण दोष बनता है. सूर्य और केतु चंदमा के साथ मेष राशि में है जो खुद की विचारधारा पर अडिग होना दिखाता है. यह स्थिति व्‍यक्ति को भारी कट्टर बनाती है. वहीं अभी खामनेई की शनि की महादशा चल रही थी और साथ ही शनि की ढैया का प्रभाव भी था. इसके अलावा वर्तमान ग्रह गोचर को देखें तो अष्ठम भाव में सूर्य, राहु, बुध, मंगल और शुक्र की युति थी, जिससे अष्ठम भाव सक्रिय था. अष्ठम भाव को मृत्यु का भाव कहा जाता है, यही कारण है, ग्रहों का गोचर भी खामनेई के लिए मौत के आसार बना रहा था. 

कुल मिलाकर कहें तो मौजूदा वर्ल्‍ड लीडर्स में ट्रंप ऐसे नेता हैं जो सबसे ज्‍यादा अनप्रिडिक्‍टेबल हैं. वे कब क्‍या कर दें, कोई भरोसा नहीं. आम जनता तो छोड़ो वो देश के प्रधानमंत्री-राष्‍ट्रपति तक को हथकड़ी में जकड़ ऐसे उठा ले रहे हैं जैसे दुनिया में अब सिर्फ ट्रंप का कानून ही बचा हो. 

यह भी पढ़ें: 4 महीने से गुरु अटका रहे थे काम...11 मार्च को होगा ऐसा बदलाव, धड़ाधड़ मिलेगी सफलता और बढ़ेगा पैसा

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

donald trump horoscope

