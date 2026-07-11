/दूसरों के छूते ही अपनी पूरी पावर खो देते हैं ये 3 चमत्कारी रत्न, भूलकर भी किसी को न करने दें टच!

ज्योतिष और रत्नों की दुनिया में एक बड़ी पते की बात कही जाती है. हम लोग शौक में या अपनी किस्मत चमकाने के लिए उंगलियों में अंगूठी या गले में लॉकेट तो पहन लेते हैं, लेकिन एक बहुत जरूरी नियम भूल जाते हैं.
रत्न शास्त्र कहता है कि हर पत्थर की अपनी एक पावर होती है, जो सिर्फ हमारे शरीर से मैच होनी चाहिए. पर क्या आपको पता है कि कुछ रत्न इतने ज्यादा कच्चे या संवेदनशील होते हैं कि अगर उन्हें किसी और ने छू लिया, तो वे अपनी सारी ताकत खो देते हैं.
जी हां, ओपल, स्फटिक और मोती जैसे रत्न दूसरों की नेगेटिव एनर्जी को स्पंज की तरह तुरंत सोख लेते हैं. इससे उनकी चमत्कारी हीलिंग पावर खत्म हो जाती है और जो फायदा आपको मिलना चाहिए था, वो बंद हो जाता है.
ओपल को सुख समृद्धि और ग्लैमर के ग्रह शुक्र का रत्न माना जाता है. ये देखने में जितना सुंदर और चमकीला होता है, उतना ही ये स्वभाव से नाजुक भी होता है. ओपल रत्न की बनावट ऐसी होती है कि ये आपके शरीर की गर्मी और तरंगों को पकड़कर काम करता है.
अब मान लीजिए, आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार ने आपकी ओपल वाली अंगूठी देखी और कहा अरे वाह, जरा दिखाना कैसी है और उसने उसे छू लिया या पहनकर देख लिया, तो समझो गड़बड़ हो गई.
दूसरों की उंगलियों का स्पर्श इस रत्न के असर को एकदम ठंडा कर देता है, जिससे आपकी लव लाइफ और जेब दोनों पर बुरा असर पड़ सकता है.
स्फटिक को सबसे साफ और पवित्र क्रिस्टल माना जाता है, जिसे लोग मानसिक शांति या गुस्सा कम करने के लिए पहनते हैं. इसकी माला या पेंडेंट पहनने से दिमाग एकदम शांत रहता है.
लेकिन स्फटिक की एक आदत होती है ये अपने आस पास की ऊर्जा को बहुत तेजी से खींचता है. अब अगर कोई ऐसा इंसान आपके स्फटिक को छू ले जिसके मन में जलन, गुस्सा या निगेटिव सोच भरी हो, तो उसकी वो बुरी वाइब्स इस क्रिस्टल के अंदर समा जाती हैं.
इसके बाद वो स्फटिक आपके लिए काम करना बंद कर देता है और उल्टा आपके मन में अजीब सी बेचैनी होने लगती है.
मोती का सीधा कनेक्शन हमारे मन और चंद्रमा से होता है. जिन लोगों का मन भटकता है या जिन्हें छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, उन्हें बड़े बुजुर्ग मोती पहनने की सलाह देते हैं.
आपको पता ही है कि मोती समुद्र के अंदर सीप से निकलता है, इसलिए यह बहुत ही कोमल और नेचुरल होता है. मोती सिर्फ अपने मालिक के स्वभाव और उसकी भावनाओं को पहचानता है.
अगर इसे कोई दूसरा व्यक्ति बार बार टच करता है, तो मोती की अपनी जो नेचुरल ठंडक होती है, वो खत्म होने लगती है. दूसरों का हाथ लगते ही मोती दूषित हो जाता है और फिर उसे पहनने का कोई फायदा नहीं बचता.
अब आप सोच रहे होंगे कि अगर किसी ने गलती से छू ही लिया, तो क्या रत्न को फेंक दें, अरे बिल्कुल नहीं, आप इन्हें घर पर ही बहुत आसान तरीके से दोबारा साफ और रिचार्ज कर सकते हैं.
इसके लिए अपनी अंगूठी या लॉकेट को उतारें और कुछ देर के लिए शुद्ध गंगाजल या कच्चे दूध में डुबोकर छोड़ दें. अगर स्फटिक है, तो उसे साफ बहते पानी से धो लें और थोड़ी देर के लिए सुबह की हल्की धूप या चांदनी रात में रख दें.
ऐसा करने से उस पत्थर के अंदर जमी दूसरों की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाएगी और आपका रत्न फिर से पहले की तरह काम करने लगेगा.