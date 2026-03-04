Door Vastu Rules: दुर्भाग्य और दरिद्रता घर की ओर मुड़कर भी नहीं देखेगी, मेन गेट से जुड़े ये वास्तु टिप्स अपनाकर तो देखें!

Vastu Tips For Main Door: हिंदू धर्म में मुख्य द्वार को लेकर कई नियम बताए गए हैं. मुख्य द्वार से ही घर में नकारात्मक या सकारात्मक उर्जा का प्रवेश होता है. हालांकि घर के मुख्य द्वार को लेकर वास्तु शास्त्र में कई नियम बताए गए हैं. कैसे मुख्य द्वार के वास्तु दोष को दूर करें और किन उपायों को करके मुख्य द्वार का वास्तु ठीक रखें ताकि घर में धन और सकारात्मकता का संचार बिना रुके हो सके, इस बारे में हम इस लेख में विस्तार से जानेंगे.

दरवाजे से जुड़ा वास्तु दोष कब लगता है

वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर किसी घर का मुख्य द्वारा गलत दिशा में हो या उस दरवाजे के पल्ले गलत दिशा में खुल रहे हों तो ऐसे घर को वास्तु दोष घेर लेता है.

दरवाजे की दिशा

वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी घर का दरवाजा अगर दक्षिण दिशा, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा में हो तो यह घर में वास्तु दोष ला सकता है. ऐसे घर में तुरंत नकारात्मकता का प्रवेश होता है.

टूटा या गंदा दरवाजे

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य दरवाजा जब टूटा होता है या गंदा होता हो तो ऐसे घर में देवी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं और घर को वास्तु दोष भी घेर लेता है.

दरवाजे खोलने या बंद करने में रुकावट

किसी घर का मुख्य दरवाजा खुलते और बंद होते समय आवाज करे या उसे खोलने या बंद करने में रुकावट आए तो ऐसा दरवाजा घर में वास्तु दोष को लाने का कारण बनता है.

दरवाजे के सामने कांटेदार पेड़ या पिलर होना

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य दरवाजे के सामने बड़ा पेड़, कांटेदार पेड़ या पिलर न हो इसका ध्यान रखें. नहीं तो ऐसे घर की तरक्की रुक जाती है और घर को वास्तु दोष भी लगता है.

दरवाजे के सामने जूता चप्पल का ढेर

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य दरवाजे पर यानी चौखट पर या चौखट के एकदम सामने ही अगर जूते चप्पल का ढेर पड़ा है तो इससे भी घर में वास्तु दोष लगता है. जूता चप्पल का बिखरा होना धन वृद्धि का बाधक हो सकता है.

मुख्य द्वार से जुड़े वास्तु टिप्स

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार की दिशा पूर्व, उत्तर या उत्तर-पूर्व होना चाहिए. ये दिशाएं सौभाग्य को आकर्षित करती हैं.

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार की लंबाई उसकी चौड़ाई से हमेशा दोगुनी होनी चाहिए.

वास्तु शास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार के एकदम सामने ही घर के भीतर दूसरा कोई और दरवाजा न बनवाएं इसका पूरा ध्यान रखें.

वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार घर के सभी दरवाजों की अपेक्षा थोड़ा बड़ा हो, इसका ध्यान रखें.

वास्तु के अनुसार घर के मेन डोर वाले पूरे एरिया को साफ रखें ताकि लक्ष्मी जी का प्रवेश हो सके.

वास्तु के अनुसार घर के मेन डोर पर हमेशा मांगलिक चिह्न बने हो जैसे गणपति जी, ओम, स्वास्तिक, शुभ-लाभ आदि. घर में नकारात्मकता का प्रवेश नहीं होता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

