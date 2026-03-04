Advertisement
trendingNow13130006
Hindi Newsऐस्ट्रोDoor Vastu Rules: दुर्भाग्य और दरिद्रता घर की ओर मुड़कर भी नहीं देखेगी, मेन गेट से जुड़े ये वास्तु टिप्स अपनाकर तो देखें!

Door Vastu Rules: दुर्भाग्य और दरिद्रता घर की ओर मुड़कर भी नहीं देखेगी, मेन गेट से जुड़े ये वास्तु टिप्स अपनाकर तो देखें!

Darwaje Ka Vastu Niyam: वास्तु शास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार से घर में सुख, समृद्धि के साथ ही सौभाग्य आता है. ऐसे में जरूरी है कि दरवाजे से जुड़े वास्तु दोष के कारणों को और कुछ विशेष वास्तु टिप्स को जान लें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 04, 2026, 06:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Door Vastu Tips
Door Vastu Tips

Vastu Tips For Main Door: हिंदू धर्म में मुख्य द्वार को लेकर कई नियम बताए गए हैं. मुख्य द्वार से ही घर में नकारात्मक या सकारात्मक उर्जा का प्रवेश होता है. हालांकि घर के मुख्य द्वार को लेकर वास्तु शास्त्र में कई नियम बताए गए हैं. कैसे मुख्य द्वार के वास्तु दोष को दूर करें और किन उपायों को करके मुख्य द्वार का वास्तु ठीक रखें ताकि घर में धन और सकारात्मकता का संचार बिना रुके हो सके, इस बारे में हम इस लेख में विस्तार से जानेंगे.

दरवाजे से जुड़ा वास्तु दोष कब लगता है
वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर किसी घर का मुख्य द्वारा गलत दिशा में हो या उस दरवाजे के पल्ले गलत दिशा में खुल रहे हों तो ऐसे घर को वास्तु दोष घेर लेता है.

दरवाजे की दिशा
वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी घर का दरवाजा अगर दक्षिण दिशा, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा में हो तो यह घर में वास्तु दोष ला सकता है. ऐसे घर में तुरंत नकारात्मकता का प्रवेश होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

टूटा या गंदा दरवाजे
वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य दरवाजा जब टूटा होता है या गंदा होता हो तो ऐसे घर में देवी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं और घर को  वास्तु दोष भी घेर लेता है.

दरवाजे खोलने या बंद करने में रुकावट
किसी घर का मुख्य दरवाजा खुलते और बंद होते समय आवाज करे या उसे खोलने या बंद करने में रुकावट आए तो ऐसा दरवाजा घर में वास्तु दोष को लाने का कारण बनता है.

दरवाजे के सामने कांटेदार पेड़ या पिलर होना
वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य दरवाजे के सामने बड़ा पेड़, कांटेदार पेड़  या पिलर न हो इसका ध्यान रखें. नहीं तो ऐसे घर की तरक्की रुक जाती है और घर को वास्तु दोष भी लगता है.

दरवाजे के सामने जूता चप्पल का ढेर 
वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य दरवाजे पर यानी चौखट पर या चौखट के एकदम सामने ही अगर जूते चप्पल का ढेर पड़ा है तो इससे भी घर में वास्तु दोष लगता है. जूता चप्पल का बिखरा होना धन वृद्धि का बाधक हो सकता है. 

मुख्य द्वार से जुड़े वास्तु टिप्स 

  • वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार की दिशा पूर्व, उत्तर या उत्तर-पूर्व होना चाहिए. ये दिशाएं सौभाग्य को आकर्षित करती हैं. 

  • वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार की लंबाई उसकी चौड़ाई से हमेशा दोगुनी होनी चाहिए. 

  • वास्तु शास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार के एकदम सामने ही घर के भीतर दूसरा कोई और दरवाजा न बनवाएं इसका पूरा ध्यान रखें.

  • वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार घर के सभी दरवाजों की अपेक्षा थोड़ा बड़ा हो, इसका ध्यान रखें.

  • वास्तु के अनुसार घर के मेन डोर वाले पूरे एरिया को साफ रखें ताकि लक्ष्मी जी का प्रवेश हो सके.

  • वास्तु के अनुसार घर के मेन डोर पर हमेशा मांगलिक चिह्न बने हो जैसे गणपति जी, ओम, स्वास्तिक, शुभ-लाभ आदि. घर में नकारात्मकता का प्रवेश नहीं होता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें-  गुरु के नक्षत्र में भूमि पुत्र मंगल का होगा प्रवेश, इन 4 राशि वालों के लिए बनेंगे आर्थिक मामलों में सफलता के योग!

और पढ़ें- Astro Tips: हनुमान जी के अति प्रभावशाली 12 नाम, जिनके जाप से भय और संकटों का होता है नाश, जानें इससे जुड़े नियम

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

vastu tips

Trending news

लाल, हरा, पीला, गुलाबी... राहुल ने जमकर खेली होली, तिवारी ने गाने से समा बांधा
Happy Holi 2026
लाल, हरा, पीला, गुलाबी... राहुल ने जमकर खेली होली, तिवारी ने गाने से समा बांधा
महाराष्ट्र का 'मिशन राज्यसभा'! तावड़े और अठावले समेत 4 उम्मीदवारों को मिला मौका
BJP
महाराष्ट्र का 'मिशन राज्यसभा'! तावड़े और अठावले समेत 4 उम्मीदवारों को मिला मौका
MVA में रस्साकशी खत्म? मातोश्री की बैठक के बाद शरद पवार के नाम पर बनती दिखी सहमति
maharashtra rajya sabha
MVA में रस्साकशी खत्म? मातोश्री की बैठक के बाद शरद पवार के नाम पर बनती दिखी सहमति
तेहरान में सेना उतारने की तैयारी में ट्रंप, ईरान ने कहा- हम जंग रोकने के लिए तैयार
iran america war
तेहरान में सेना उतारने की तैयारी में ट्रंप, ईरान ने कहा- हम जंग रोकने के लिए तैयार
'मर्दों का भी आत्मसम्मान होता है', बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलने को लेकर क्या बोला HC
Kerala High Court
'मर्दों का भी आत्मसम्मान होता है', बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलने को लेकर क्या बोला HC
दबोचा गया डिजिटल धमकियां भेजने वाला मास्टरमाइंड! देशभर में भेजता था धमाके वाला ईमेल
Bomb Threat Emails Mastermind Arrested
दबोचा गया डिजिटल धमकियां भेजने वाला मास्टरमाइंड! देशभर में भेजता था धमाके वाला ईमेल
ईरान पर इजरायल-यूएस बरसा रहे बम, इधर PM ने मिलाया 3 मुस्लिम देशों के नेताओं को फोन
iran israel war
ईरान पर इजरायल-यूएस बरसा रहे बम, इधर PM ने मिलाया 3 मुस्लिम देशों के नेताओं को फोन
नीचे होली के जश्न में डूबे थे लोग, अचानक गिर गई स्टील बीम; 4 लोगों पर आई आफत
holi celebration
नीचे होली के जश्न में डूबे थे लोग, अचानक गिर गई स्टील बीम; 4 लोगों पर आई आफत
Assam Assembly Election: कांग्रेस ने जारी की 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखे
Assam assembly election 2026
Assam Assembly Election: कांग्रेस ने जारी की 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखे
कर्ज घटाया, राजस्व बढ़ाया और..., पंजाब के वित्तमंत्री चीमा ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
Punjab
कर्ज घटाया, राजस्व बढ़ाया और..., पंजाब के वित्तमंत्री चीमा ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड