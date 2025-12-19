Vastu Tips for Doormat: घर का डोरमेट या पायदान मुख्‍य द्वार से लेकर कई कमरों, बाथरूम आदि के बाहर रखा जाता है. ताकि घर में लोग पैर साफ करके आएं और गंदगी बाहर ही रह जाए. इसके अलावा भी डोरमेट घर की एनर्जी पर बड़ा असर डालता है. मेन एंट्रेंस पर पड़ा डोरमेट यदि गलत हो तो वह नकारात्‍मक ऊर्जा बढ़ाता है. वहीं डोरमेट का रंग और आकार सही हो तो यह सकारात्‍मक ऊर्जा का प्रवाह करता है. वैसे तो घर का मुख्‍य द्वार वास्‍तु के अनुसार बहुत अहम होता है क्‍योंकि यहीं से घर में ऊर्जा का प्रवेश होता है और घर के लोगों की तरक्‍की, आर्थिक स्थिति, सेहत, जीवन आदि पर गहरा असर होता है. लिहाजा घर के मुख्‍य द्वार पर रखी हर चीज का वास्‍तु के अनुसार होना बहुत जरूरी है.

डोरमेट खरीदते समय रखें इन बातों का ध्‍यान

घर के मुख्‍य द्वार पर रखा डोरमेट खरीदते समय कुछ बातों का ध्‍यान जरूर रखना चाहिए. क्‍योंकि घर में आने वाले हर व्‍यक्ति की इस पर नजर पड़ती है. साथ ही यह घर की ऊर्जा पर भी असर डालता है.

- वास्तु शास्त्र के अनुसार डोरमेट या पायदान का रंग सही होना जरूरी है. आमतौर पर घर के बाहर सफेद या क्रीम कलर का डोरमेट रखना शुभ होता है. विशेष तौर पर जब घर पूर्वमुखी हो यानी कि घर का मेन एंट्रेंस पूर्व दिशा की ओर हो तो सफेद या क्रीम कलर का डोरमेट रखें, क्‍योंकि यह सूर्य की दिशा होती है.

- दक्षिणमुखी घर के लिए लाल, गुलाबी और नारंगी रंग का पायदान रखना उचित होता है.

- वहीं पश्चिम मुखी घर के लिए भूरे, हरे और नीले रंग का पायदान रख सकते हैं.

- उत्‍तर मुखी घर के लिए नीले, हरे या हल्के एक्वा कलर का डोरमेट रखना अच्‍छा होता है क्‍योंकि इस दिशा का संबंध जल तत्‍व से होता है. मेन एंट्रेंस उत्‍तर दिशा में हो तो इन रंगों का डोरमेट नौकरी-व्‍यापार में लाभ देता है.

- इसके साथ-साथ डोरमेट के आकार पर भी ध्‍यान दें. जीवन के जिस पक्ष को आप मजबूत करना चाहते हों, उसके आधार पर डोरमेट का आकार चुनें. वास्‍तु के अनुसार आयताकार पायदान जिंदगी में स्थिरता लाता है. साथ ही रिश्ते मजबूत करता है. वहीं गोलाकार पायदान पर्सनल लाइफ को स्‍मूद रखता है. अंडाकार आकार वाला पायदान आर्थिक मजबूती देता है.

