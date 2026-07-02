Dream Astrology: बार-बार डरा रहे हैं अजीबोगरीब सपने? जानिए इससे छुटकारा पाने के उपाय

कभी-कभी लोग रात के समय डरावने सपने देखते हैं और बार-बार ऐसे सपनों के आने से परेशान रहते हैं. कुछ सपने देखने के बाद तो मानसिक तनाव भी बढ़ने लगता है. बुरे सपने नींद को भी खराब तक कर देते हैं. सांप के सपने, भूत प्रेत से लेकर अजीबोगरीब सपने जब परेशान करने लगते हैं तो इससे छुटकारा पाने के लिए जल्द से जल्द कुछ उपाय कर लेना चाहिए ताकि ऐसे सपनों का बुरा प्रभाव जीवन पर न पड़े.
कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनको देखने के बाद मानसिक तनाव बढ़ जाता है. मन व्यथित रहता है और जीवन की परेशानियां बढ़ जाता है. ऐसे में अगर डरावने और आजीबोगरीब सपने दिखे तो इसके बुरे प्रभाव से बचने के लिए और बुरे सपनों से छुटकारा पाने के लिए कुछ उपाय करना अच्छे परिणाम दे सकता है. आइए कुछ उपायों के बारे में जानें.
जिस बिस्तर पर सोते हैं उसके नीचे फिटकरी रखें. फिटकरी को काले कपड़े में बांधकर रखें. बुरे सपने को आने से रोकने का यह एक बहुत जरूरी उपाय है.
बुरे सपने से छुटकारा पाने के लिए सोने से पहले हनुमान जी का ध्यान करें. इसके अलावा हर दिन हनुमान चालीसा का अगर पाठ करें तो धीरे-धीरे बुरे स्वप्न आने बंद हो जाएंगे.
पानीदार नारियल लें और 7 बार अपने सिर के आसपास से वारें. अब किसी देवस्थान पर जाएं और नरियल को जला दें, नारियल को मंदिर में दान भी कर सकते हैं.
सिरहाने पर तकीये के नीचे लोहे की कील, चाकू या कोई धारदार औजार रख सकते हैं और फिर उसी तकीये पर सोएं. बुरे सपने से छुटकारा मिल सकता है.
काल और सफेद कंबल अपने उपर से अगर 21 बार वारें और फिर कंबल को किसी गरीब को दान करें. बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे.
सोने से 2 घंटे पहले रात का खाना खाएं और हल्का व सात्विक भोजन करें. जब अच्छी नींद आएगी तो बुरे सपने से छुटकारा मिल सकता है.
शनिवार को हनुमान जी का नाम लें और पैरों में अंगुठे के पास की अंगुली में काला धागा बांधें. इससे मानसिक ताकत बढ़ेगी और बुरे या डरावने सपने नहीं आएंगे.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक स्वप्न शास्त्र एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)