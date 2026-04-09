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Hindi Newsऐस्ट्रोDream Astrology: काला या सफेद हाथी का सपना क्या देता है संकेत... हाथी से जुड़े सपने का जानें सही मतलब!

Dream Astrology: काला या सफेद हाथी का सपना क्या देता है संकेत... हाथी से जुड़े सपने का जानें सही मतलब!

Sapne me Hathi dekhna meaning: अगर आपको भी बार-बार हाथी का सपना अलग-अलग तरह से दिखाई दे रहा है तो समझ लें कि आपको जीवन से जुड़े कोई न कोई संकेत जरूर मिल रहा है. आइए हाथी से जुड़े सपने का मतलब जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 09, 2026, 01:28 PM IST
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Elephant
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Elephant in Dreams Meaning: सनातन धर्म में हाथी को एक शुभ पशु माना जाता है. हाथी एक अति बुद्धिमान पशु है जो ज्यादातर लोगों को पसंद होता है. आइए आज के इस लेख में विस्तार से जानें कि सपने में अलग-अलग तरह से हाथी को देखने का क्या अर्थ है और ऐसे सपने क्या शुभ-अशुभ संकेत देते हैं. 

सफेद हाथी देखना देखना
सफेद हाथियों के झुण्ड का सपना देखना शुभ माना जाता है. संकेत मिलता है कि एक साथ कई बड़ी खुशियां जीवन में आने वाली है.

सफेद हाथी का बच्चा देखना
सपने में सफेद हाथी का बच्चा देखना एक शुभ सपना होता है. मन में संतोष बना रहता है. जीवन में सुख शांति का संचार होता है.

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चलता हुआ हाथी देखना
सपने में चलता हुआ हाथी देखना संकेत देता है कि व्यक्ति समस्याओं को जल्द ही हल करेगा. उस पर भगवान गणेश की कृपा होगी.

हाथी के बच्चे देखना
सपने में हाथी के बच्चे को दौड़ते या खेलते हुए देखते हैं, तो यह स्वप्न आपके जीवन में खुशहाली और शुभ समाचार लेकर आएगा।

हाथी पर बैठे देवता या देवी देखना
सपने में हाथी पर देवता या देवी बैठे देखना भाग्य खोल सकता है. जल्द व्यक्ति को कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होने के संकेत मिलते हैं.

पत्थर का हाथी देखना
पत्थर का हाथी सपने में देखना शुभ होता है. कार्यस्थल पर परेशान करने वाले लोग पस्त होंगे और व्यक्ति को राहत मिलेगी.

सोने का हाथी देखना
सपने में सोने का हाथी दिखाई देना शुभ सपने में गिना जाता है. जिसका अर्थ है कि व्यक्ति का सौभाग्य बढ़ेगा और संघर्ष खत्म होगा.

ऐरावत हाथी देखना
सपने में ऐरावत हाथी को देखना अति शुभ माना जाता है. व्यक्ति का सम्मान बढ़ता है और ऐश्वर्य और सुख में वृद्धि होती है.

काला हाथी देखना
सपने में काला हाथी देखना एक अशुभ सपना है जिसको देखने का मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में कोई बड़ा संकट आने वाला है.

पागल हाथी देखना
पागल हाथी का सपना अशुभ होता है. व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए क्यों कि यह सपना संकेत देता है कि बड़ी मुसीबत आ सकती है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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About the Author
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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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