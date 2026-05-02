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Hindi Newsऐस्ट्रोDeam Astrology: सपने में अपने बाल खुद काटना शुभ या अशुभ? जानें क्या मिल रहे हैं गहरे संकेत

Deam Astrology: सपने में अपने बाल खुद काटना शुभ या अशुभ? जानें क्या मिल रहे हैं गहरे संकेत

Deam Astrology Cutting Your Own Hair Meaning: सपने में खुद के बाल काटते देखना जीवन से जुड़े क्या संकेत मिलते हैं, ऐसे सपने शुभ होते हैं या अशुभ, इसके क्या अर्थ होते हैं? इस बारे में आइए हम विस्तार से जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 02, 2026, 12:49 PM IST
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Hair Dream
Hair Dream

Hair Cut Dream Interpretation: स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपनों के माध्यम से हम जीवन से जुड़े कई गहरे संकेत जान पाते हैं. सपने हमारे अवचेतन मन का दर्पण होते हैं. स्वप्न शास्त्र की मानें तो हर सपने के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है. अगर आपको सपने में बार-बार दिख रहा है कि आप खुद के ही बाल काट रहे हैं तो इसका क्या अर्थ हो सकता है. सपने में बालों को काटने का सपना देखना शुभ होता है या अशुभ आइए इस कड़ी में विस्तार से जानें.

सिर के कटे बाल सपने में देखना
स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में सिर के कटे हुए बाल दिख रहा है या किसी व्यक्ति के बालों को कोई अन्य व्यक्ति कटता है तो इसे शुभ सपना माना जाता है. इस सपने का अर्थ है कि कोई भारी कर्ज जल्द ही उतरने वाला है. 

सपने में अपने बाल खुद काटते देखना
स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सपने में देखता है कि वो खुद के ही बाल काट रहा है तो इस सपने का अर्थ है कि व्यक्ति किसी बड़ी समस्या से घिरा हुआ है लेकिन उसका समाधान जल्द ही वो खोज लेगा.

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सपने में हेयर स्टाइल बदलते देखना
सपने में किसी व्यक्ति को दिखे कि उसके बालों की स्टाइल बदल गई है तो ऐसे सपने अति सकारात्मक माना जाता है. व्यक्ति को अपने काम को पूरी मेहनत से करना चाहिए क्योंकि उसे अति शुभ फल प्राप्त हो सकता है.

सपने में सफेद बाल देखाई देना
स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में खुद के बाल सफेद दिखता है तो इसका अर्थ है कि निकट भविष्य में व्यक्ति के किए कार्यों का अति शुभ फल प्राप्त होगा. ऐसे सपने दिखे तो व्यक्ति को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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