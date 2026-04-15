Advertisement
trendingNow13179225
Hindi Newsऐस्ट्रोअक्षय तृतीया से पहले बार-बार दिख रहे हैं ये सपने? तो समझ लें सुख और ऐश्वर्य में कटने वाले हैं दिन, जल्द होंगे धनवान!

अक्षय तृतीया से पहले बार-बार दिख रहे हैं ये सपने? तो समझ लें सुख और ऐश्वर्य में कटने वाले हैं दिन, जल्द होंगे धनवान!

Dream Before Akshaya Tritiya 2026: सपने आने वाले समय को लेकर गहरे संकेत देते हैं. इसी तरह अगर किसी व्यक्ति को अक्षय तृतीया से पहले कुछ विशेष तरह के सपने आने लगे तो इसके बेहद शुभ संकेत हो सकते हैं. इस लेख में जानेंगे कि किन शुभ सपनों के आने पर धनलाभ और सुख बढ़तरी के संकेत मिलते हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 15, 2026, 08:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dream Astrology
Dream Astrology

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया इस साल 19 अप्रैल 2026, रविवार के दिन है और इस दिन को माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए अति शुभ माना जाता है. अक्षय तृतीया से पहले अगर किसी व्यक्ति को बार-बार कुछ विशेष और शुभ चीजों का सपना आ रहा है तो समझ लें कि उस व्यक्ति के जीवन में बड़ा और सकारात्मक बदलाव होने वाला है. अक्षय तृतीया पर या उससे पहले माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के संकेत देने वाले किन सपनों का क्या संकेत मिलता है, इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे.

अक्षय तृतीया से पहले इन सपनों का दिखना शुभ 
कमल के फूल का सपना आना
अक्षय तृतीया से पहले अगर सपने में किसी व्यक्ति को कमल का फूल बार-बार दिखता है तो जल्द ही व्यक्ति के घर से गरीबी दूर होने वाली है. देवी लक्ष्मी की कृपा घर में बरसने वाली है. सपना देखने के बाद अगर कमल का फूल माता लक्ष्मी की पूजा करते हुए उन्हें अर्पित करें इसके शुभ फल प्राप्त होंगे.

सफेद हाथी का सपना आना 
सफेद हाथी को अति शुभ माना गया है जो हिंदू धर्म में ऐश्वर्य का प्रतीक और सुख समृद्धि का कारक माना जाता है. अक्षय तृतीया से पहले अगर किसी व्यक्ति को सफेद हाथी का सपना आ रहा है तो समझ लें उसके राजयोग शुरू होने वाले हैं. आगे का जीवन ऐश्वर्य में कटने वाले हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

खुद को झाड़ू लगाते हुए सपने में देखना
झाड़ू को माता लक्ष्मी से जोड़ा जाता है. अगर किसी व्यक्ति को अक्षय तृतीया से पहले झाड़ू के सपने आ रहे हैं तो समझ लें कि जीवन में चल रही सभी तरह की नकारात्मकता दूर होने वाली है और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन प्राप्ति होती है.

सोने के गहनों का सपना आना
अक्षय तृतीया से पहले अगर किसी व्यक्ति को सोने के गहने का सपना आता है तो इसके बेहद शुभ संकेत मिलते हैं. स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसे सपने संपत्ति लाभ का संकेत देते हैं. जीवन में समृद्धि के रास्ते खुलते हैं.

जल से भरे कलश का सपना आना
जल से भरे कलश का सपना आना अति शुभ संकेत देता है और जब ऐसा सपना अक्षय तृतीया से पहले किसी व्यक्ति को आता है तो इससे संकेत मिलता है कि माता लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति के जीवन में संपन्नता आने वाली है. जल को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक कहा जाता है जिसका सपना दिखना अक्षय तृतीया से पहले दिखना अति शुभ होता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम् के पाठ से पाएं शिव जी की कृपा, जन्म-जन्मातर के पापों से मिलेगी मुक्ति!

और पढ़ें-  Pauranik Katha: यह मंदिर किन्नर समाज के लिए है गहरी आस्था का केंद्र, जहां माता करती हैं मुर्गे की सवारी, जानिए इसके पीछे की पौराणिक कथा

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

dream astrology

Trending news

850 सीटों का मास्टर प्लान: UP बनेगा ‘सुपर पावर’, बाकी राज्यों का क्या होगा हाल?
Lok Sabha
850 सीटों का मास्टर प्लान: UP बनेगा ‘सुपर पावर’, बाकी राज्यों का क्या होगा हाल?
नोएडा में पहले मजदूर, अब 'मेड', कौन बना रहा टारगेट? हिंसा की 'साजिश' का DNA टेस्ट
noida maid protest
नोएडा में पहले मजदूर, अब 'मेड', कौन बना रहा टारगेट? हिंसा की 'साजिश' का DNA टेस्ट
जम्मू-कश्मीर में गूंजे मचैल माता के जयकारे, पहले दिन 10 हजार भक्तों ने किए दर्शन
Machail Mata Yatra
जम्मू-कश्मीर में गूंजे मचैल माता के जयकारे, पहले दिन 10 हजार भक्तों ने किए दर्शन
543 से बढ़कर 850 हो सकती हैं लोकसभा की सीटें! विपक्ष को मिला मसौदा, मगर खोला मोर्चा
women reservation
543 से बढ़कर 850 हो सकती हैं लोकसभा की सीटें! विपक्ष को मिला मसौदा, मगर खोला मोर्चा
पंजाब सरकार की महिलाओं को बड़ी सौगात, हर महीने भरेगी जेब; मिलेंगे इतने पैसे
Punjab news
पंजाब सरकार की महिलाओं को बड़ी सौगात, हर महीने भरेगी जेब; मिलेंगे इतने पैसे
ट्यूलिप गार्डन ने बढ़ाई कश्मीर की खूबसूरती, घाटी में लौटी पर्यटकों की बहार
Jammu-kashmir
ट्यूलिप गार्डन ने बढ़ाई कश्मीर की खूबसूरती, घाटी में लौटी पर्यटकों की बहार
होर्मुज में हाहाकार के बीच पीएम मोदी और ट्रंप ने की बातचीत, 40 मिनट चली फोन कॉल
iran us war
होर्मुज में हाहाकार के बीच पीएम मोदी और ट्रंप ने की बातचीत, 40 मिनट चली फोन कॉल
एक घर, दो उम्मीदवार, तीनों पार्टियों से ऑफर...गुजरात में ट्विस्ट; कपल की खुली किस्मत
Gujarat election
एक घर, दो उम्मीदवार, तीनों पार्टियों से ऑफर...गुजरात में ट्विस्ट; कपल की खुली किस्मत
क्या है MRT, जो बनेगा अमरनाथ यात्रियों का 'सुरक्षा कवच', मुश्किलों से निकालेगा बाहर?
Amarnath Yatra 2026
क्या है MRT, जो बनेगा अमरनाथ यात्रियों का 'सुरक्षा कवच', मुश्किलों से निकालेगा बाहर?
'घाटी में नहीं देंगे जंगल राज की इजाजत...,' रामबन घटना पर उमर अब्दुल्ला की चेतावनी
Jammu-kashmir
'घाटी में नहीं देंगे जंगल राज की इजाजत...,' रामबन घटना पर उमर अब्दुल्ला की चेतावनी