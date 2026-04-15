अक्षय तृतीया से पहले बार-बार दिख रहे हैं ये सपने? तो समझ लें सुख और ऐश्वर्य में कटने वाले हैं दिन, जल्द होंगे धनवान!

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया इस साल 19 अप्रैल 2026, रविवार के दिन है और इस दिन को माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए अति शुभ माना जाता है. अक्षय तृतीया से पहले अगर किसी व्यक्ति को बार-बार कुछ विशेष और शुभ चीजों का सपना आ रहा है तो समझ लें कि उस व्यक्ति के जीवन में बड़ा और सकारात्मक बदलाव होने वाला है. अक्षय तृतीया पर या उससे पहले माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के संकेत देने वाले किन सपनों का क्या संकेत मिलता है, इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे.

अक्षय तृतीया से पहले इन सपनों का दिखना शुभ

कमल के फूल का सपना आना

अक्षय तृतीया से पहले अगर सपने में किसी व्यक्ति को कमल का फूल बार-बार दिखता है तो जल्द ही व्यक्ति के घर से गरीबी दूर होने वाली है. देवी लक्ष्मी की कृपा घर में बरसने वाली है. सपना देखने के बाद अगर कमल का फूल माता लक्ष्मी की पूजा करते हुए उन्हें अर्पित करें इसके शुभ फल प्राप्त होंगे.

सफेद हाथी का सपना आना

सफेद हाथी को अति शुभ माना गया है जो हिंदू धर्म में ऐश्वर्य का प्रतीक और सुख समृद्धि का कारक माना जाता है. अक्षय तृतीया से पहले अगर किसी व्यक्ति को सफेद हाथी का सपना आ रहा है तो समझ लें उसके राजयोग शुरू होने वाले हैं. आगे का जीवन ऐश्वर्य में कटने वाले हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

खुद को झाड़ू लगाते हुए सपने में देखना

झाड़ू को माता लक्ष्मी से जोड़ा जाता है. अगर किसी व्यक्ति को अक्षय तृतीया से पहले झाड़ू के सपने आ रहे हैं तो समझ लें कि जीवन में चल रही सभी तरह की नकारात्मकता दूर होने वाली है और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन प्राप्ति होती है.

सोने के गहनों का सपना आना

अक्षय तृतीया से पहले अगर किसी व्यक्ति को सोने के गहने का सपना आता है तो इसके बेहद शुभ संकेत मिलते हैं. स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसे सपने संपत्ति लाभ का संकेत देते हैं. जीवन में समृद्धि के रास्ते खुलते हैं.

जल से भरे कलश का सपना आना

जल से भरे कलश का सपना आना अति शुभ संकेत देता है और जब ऐसा सपना अक्षय तृतीया से पहले किसी व्यक्ति को आता है तो इससे संकेत मिलता है कि माता लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति के जीवन में संपन्नता आने वाली है. जल को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक कहा जाता है जिसका सपना दिखना अक्षय तृतीया से पहले दिखना अति शुभ होता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम् के पाठ से पाएं शिव जी की कृपा, जन्म-जन्मातर के पापों से मिलेगी मुक्ति!

और पढ़ें- Pauranik Katha: यह मंदिर किन्नर समाज के लिए है गहरी आस्था का केंद्र, जहां माता करती हैं मुर्गे की सवारी, जानिए इसके पीछे की पौराणिक कथा