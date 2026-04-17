Dream Astrology: सपने में आईना देखना, शीशा हाथ से छूटना... क्या मिल रहे हैं जीवन से जुड़े गहरे संकेत?

Mirror Dreams Meaning in Dream Astrology: स्वप्न शास्त्र के अनुसार, रात को सोते हुए देखे गए सपने का कोई न कोई मतलब जरूर होता है. ये सपने जीवन से जुड़े कुछ गहरे संकेत जरूर देते हैं. स्वप्न शास्त्र की मानें तो सपने व्यक्ति के भाग्य से जुड़े होते हैं. जो व्यक्ति को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के संकेत देते हैं. आइए इस कड़ी में हम विस्तार से जानें कि अगर किसी व्यक्ति को सपने में शीशा या फिर कांच दिखाई दे, शीशे को टूटते हुए देखें, सपने में आईना देखना, इससे जीवन से जुड़े क्या संकेत देते हैं.

सपने में शीशा हाथ से छूट जाने का संकेत

सपने में अगर बार-बार दिखे कि आपके हाथ से शीशा छूट जाता है तो ऐसे सपने का मतलब है कि आपके हाथ में आने वाला कोई बड़ा मौका हाथ से निकलने वाला है. जीवन में बड़े बदलाव आने के भी संकेत इस सपने से मिलते हैं. ऐसे में अगर कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो इस बारे में सौ बार सोचें.

सपने में किसी को शीशा तोड़ते हुए देखना

अगर कोई व्यक्ति सपने में किसी को शीशा तोड़ते देखता है तो उसे असल जीवन में जागरुक हो जाना चाहिए क्योंकि ऐसे सपने का अर्थ है कि जीवन में जो ईच्छाएं या भावनाएं अभी दबी हुई हैं उनको बाहर निकालने की जरूरत है. भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने की जरूरत है और जीवन में आगे की ओर बढ़ने की जरूरत है.

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टूटे शीशे में चेहरा देखने का अर्थ

अगर सपने में किसी व्यक्ति को बार-बार टूटे शीशे दिखाई देते हैं या व्यक्ति सपने में टूटे आईने में अपना चेहरा देखता है तो संकते मिलता है कि व्यक्ति के आसपास के लोग दोहरी मानसिकता के लोग हो सकते हैं, उन्हें पहचानने की जरूरत हैं और हमेशा सचेत रहने की जरूरत है. ऐसे लोगों के सामने अपनी बातों के बारे में या अपने रहस्यों के बारे में किसी से न बात करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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