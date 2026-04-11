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Hindi Newsऐस्ट्रोDream Astrology: दांतों के टूटने का सपना देखना क्या देता है संकेत, क्या सतर्क हो जाना चाहिए? जानें

Dream Astrology: दांतों के टूटने का सपना देखना क्या देता है संकेत, क्या सतर्क हो जाना चाहिए? जानें

Sapne me Dant tutna dekhna meaning: स्वप्नशास्त्र के अनुसार नींद में देखे गए सपने का कोई न कोई संकेत जरूर होता है. इसी तरह आज की कड़ी में हम जानेंगे कि सपने में अपने दांत टूटते देखने का क्या मतलब होता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 11, 2026, 02:08 PM IST
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Teeth Falling Dream
Teeth Falling Dream

Broken Teeth Dream Interpretation: स्वप्नशास्त्र के अनुसार नींद में देखे गए हर सपने का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है. ये सपने हमें निकट भविष्य को लेकर गहरे संकेत दे सकते हैं. कुछ सपने अशुभ हो सकते हैं तो कुछ सपने का शुभ अर्थ भी हो सकता है. इन सपनों के द्वारा भविष्य में होने वाली अनुमानित घटनाओं को लेकर सतर्क हुआ जा सकता है. इस कड़ी में हम दांत से जुड़े सपने के बारे में बात करेंगे. सपने में खुद के दांत टूटते देखना और दांतों से संबंधित ऐसे ही अन्य सपनों के क्या मतलब हो सकते हैं, ये हम विस्तार से जानेंगे.

सपने में दांत से जुड़े सपने देखना
दांतों को चूर-चूर होते देखना
दांतों को चूर-चूर होते देखने का सपना अशुभ माना जाता है. यह सपना संकेत देता है कि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु समीप है या किसी सदस्य को कोई बीमारी घेर सकती है. यह सपना धन हानि, जीवन में अनिश्चितता और तनाव के बढ़ने का संकेत देता है.

सपने में दांतों को टूट-टूटकर गिरते देखना
सपने में दांतों को टूट-टूटकर गिरते देखना बताता है कि व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी आ सकती है. परिवार या दोस्तों के साथ संबंध तनावपूर्ण  हो सकते हैं. ऐसे सपने डर और आशंकाओं के बढ़ने का संकेत देते हैं. ऐसे सपने दिखें तो सतर्क रहने की जरूरत है.

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सपने में सड़े दांतों को टूटते देखना
स्वप्नशास्त्र के अनुसार सपने में सड़े दांतों को टूटते देखना शुभ होता है. यह सपना पुराने विचारों और आदतों को छोड़ने का संकेत देता है. व्यक्ति को नए मौके प्राप्त हो सकते हैं. जीवन में एक नई शुरुआत हो सकती है और कोई बड़ा लाभ हो सकता है.

दांत टूटकर मसूड़ों और मुंह के बीच रह जाए
कोई व्यक्ति ऐसा सपना देखता है कि उसका दांत टूटकर मसूड़ों और मुंह के बीच रह गया है तो इसका मतलब है आने वाले समय में व्यक्ति को बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं जिसके लिए उसे पूरी तरह से तैयार हो जाना चाहिए.

आपके दांत को पकड़कर कोई खींच रहा हो
अगर सपने में बार-बार दिखता है कि कोई आपके दांत को पकड़कर खींच रहा है तो यह सपना अति शुभ माना जाता है. ऐसे सपने जीवन में सकारात्मक बदलाव का संकेत देते हैं. 

खुद के दांत सड़ना
वहीं सपने में अगर खुद के दांत सड़े हुए दिखते हैं तो यह एक अशुभ सपना हो सकता है. जल्द की कोई बड़ा संकट या नकारात्मकता का जीवन में प्रवेश हो सकता है. जिसके लिए जातकों को सतर्क रहना चाहिए.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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About the Author
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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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