Durga Maa Dream Interpretation: स्वप्न शास्त्र के अनुसार सोते हुए देखे गए हर सपने का कोई ना कोई अर्थ होता है. इन सपनों के जरिए भविष्य के कई संकेतों को समझा जा सकता है. कुछ सपने शुभ होते हैं तो कुछ सपने अशुभ होते हैं. इसी तरह से नवरात्र के दिनों में अगर कुछ सपने दिखाई दें तो समझ लें कि मातारानी कोई न कोई संकेत जरूर देना चाहती हैं. जैसे सपने में मां दुर्गा अगर दर्शन देती हैं तो इसका कोई न कोई अर्थ जरूर होता है. ऐसा भी हो सकता है कि मां दुर्गा भक्त को भविष्य की आने वाली विपदाओं से बचाने का संकेत भी दे सकती हैं. आइए ऐसे सपने के बारे में जानें.

सपने में मां दुर्गा का दिखना

सपने में दुर्गा माता अगर दिखाई देती हैं तो इसे अति शुभ सपना माना जाता है. खासतौर पर अगर यह सपना नवरात्र के दौरान दिखता है तो इसका अर्थ है कि माता रानी आप से अति प्रसन्न हैं और जल्द ही आपके जीवन को नई दिशा देखाने वाली हैं. आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

मां दुर्गा मुस्‍कुराते हुए दर्शन दें

स्वप्नशास्त्र के अनुसार अगर नवरात्र के दौरान आपको सपने में देवी मां लाल रंग के वस्‍त्रों में मुस्‍कुराते हुए दर्शन देती हैं तो इसका अर्थ है कि जल्द ही आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव होंगे और लगातार एक के बाद सफलता मिलती जाएगी.

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मां दुर्गा शेर पर सवार होकर सपने में दर्शन दें

नवरात्र के दिनों में अगर मां दुर्गा शेर पर सवार होकर सपने में दर्शन दें और शेर दहाड़ता दिखे तो ऐसे सपने से संकेत मिलता है कि आपके जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं जिनकों मां दुर्गा की कृपा से आप समाप्त भी कर पाएंगे. ऐसा सपना दिखे तो देवी दुर्गा की पूजा करें.

मां दुर्गा की विशेष कृपा

नवरात्र के दिनों में अगर सपने में मां दुर्गा दिखती हैं तो इसके कई शुभ संकेत मिलते हैं. अविवाहितों के लिए विवाह के लिए रिश्ते मिल सकते हैं. संतान सुख, नया रोजगार और जीवन में सकारात्मक बदलाव होने के संकेत मिलते हैं.

मानसिक शांति मिलने का संकेत

नवरात्र के दिनों में अगर मां दुर्गा की प्रतिमा सपने में दिखाई दे तो इसे अति शुभ सपना माना जाता है. ऐसा सपना संकेत देता है कि जीवन की सभी परेशानियों का अंत जल्द होगा और मानसिक शांति मिलेगी.

मां दुर्गा का मंदिर

नवरात्र के दिनों में अगर सपने में मां दुर्गा का मंदिर दिख जाए तो इसे अति शुभ सपना माना जाता है. यह सपना बताता है कि जल्द ही कोई पुरानी मनोकामना पूरी हो सकती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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