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Hindi Newsऐस्ट्रोDream Astrology: सपने में कछुए का काटना शुभ या अशुभ, जानें क्या मिल रहे हैं जीवन से जुड़े गहरे संकेत!

Dream Astrology: सपने में कछुए का काटना शुभ या अशुभ, जानें क्या मिल रहे हैं जीवन से जुड़े गहरे संकेत!

Swapna Shastra: स्वप्न शास्त्र में हर एक सपने का कोई न कोई मतलब होता है. सपने में कछुआ देखना अति शुभ माना गया है. हालांकि कुछ स्थितियों में कछुए के सपने को अशुभ भी माना गया है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 30, 2026, 06:32 PM IST
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Kachhua (AI Photo)
Kachhua (AI Photo)

Dreaming Of Tortoise: स्वप्न शास्त्र में हर सपने का कोई न कोई अर्थ है. ये सपने व्यक्ति के निकट भविष्य के बारे में संकेत देते हैं. कुछ सपने शुभ तो कुछ सपने अशुभ होते हैं. इसी तरह से सपने में अगर कछुआ दिखाई दे रहा है तो इसके शुभ और अशुभ दोनों तरह के संकेत हो सकते हैं. सपने का परिणाम शुभ होगा या अशुभ यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि किस तरह के सपने किसी व्यक्ति ने देखे हैं. आइए इस लेख में जानें कि सपने में कछुआ देखने का क्या मतलब है. 

सपने में कछुआ देखना
सपने में कछुआ देखना शुभ सपना माना गया है. ऐसा सपना दिखने का मतलब है कि जीवन में हर ओर से खुशियों का आगमन होने वाला है. आर्थिक स्थिति अब अच्छी हो सकती है.

सपने में कछुआ पकड़ना
वहीं सपने में कछुआ पकड़ना आर्थिक लाभ के संकेत देने वाला सपना है. इस सपने से जल्द सारी परेशानियों के अंत का संकेत मिलता है.  रिश्तेदारों और मित्रों से संबंध मजबूत हो सकते है और सफलता के योग बन सकते हैं.

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कछुए को पानी में तैरते देखना
सपने में कछुए को पानी में तैरते देखना शुभ सपना है. ऐसे सपने का मतलब है कि मेहनत का फल मिलने वाला है. बुरा समय खत्म होने वाला है. जीवन में खुशियां आएंगी. आकस्मिक धन लाभ के भी संकेत मिल रहे हैं. 

कछुए से जुड़े अशुभ संकेत और उसके अर्थ
सपने में कछुए को काटते देखना
सपने में कछुआ का काटना सपना संकेत देता है. परिवार का कोई सदस्य बीमार हो सकता है और धन खर्च बढ़ सकता है. समाज में प्रतिष्ठा कम हो सकता है. ऐसे में जब इस तरह का सपना दिखे तो व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए.

कछुए को पीछा करते देखना 
सपने में कछुए को खुद का पीछा करते देखना अशुभ सपना होता है. ऐसे सपने स्वास्थ खराब होने का संकेत देते हैं. ऐसा सपना दिखने के बाज व्यक्ति को सावधानी से गाड़ी चलानी चाहिए. दुर्घटना के संकेत मिलते हैं. धन हानि को लेकर भी सतर्क रहना चाहिए. 

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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About the Author
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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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