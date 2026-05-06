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Hindi Newsऐस्ट्रोDream Astrology: सपने में बार-बार दिख रही है पुलिस? जानिए सतर्क हो जाना चाहिए या मिल रहा है कोई शुभ संकेत

Dream Astrology: सपने में बार-बार दिख रही है पुलिस? जानिए सतर्क हो जाना चाहिए या मिल रहा है कोई शुभ संकेत

Sapne Me Police Dekhna: सपने में अगर बार-बार पुलिस दिखाई दे रही है तो इसका कोई न कोई अर्थ जरूर है. आइए जानें ऐसे सपने शुभ होते हैं या अशुभ?

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 06, 2026, 01:19 PM IST
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Police In Dream
Police In Dream

Police Dream Astrology: नींद में बार-बार पुलिस का दिखना को आम सपना नहीं है. मनोविज्ञान और स्वप्न शास्त्र दोनों के अनुसार ऐसे सपने हमारे अवचेतन मन की परतों को खोल सकता है. पुलिस अनुशासन, नियंत्रण, नियम व अधिकार को दर्शाता है ऐसे में सपने में पुलिस का दिखना जीवन में चल रही किसी विशेष स्थिति के कारण हो सकता है. आइए इस लेख में समझते हैं कि बार-बार पुलिस का सपना अगर किसी व्यक्ति को दिख रहा है तो इसका क्या अर्थ हो सकता है, ऐसे सपने व्यक्ति को क्या बताना चाहते हैं? 

सपने में पुलिस देखना
सपने में अगर बार-बार पुलिस दिखाई दे रही है तो संकेत मिलता है कि व्यक्ति को सतर्क हो जाना चाहिए. ऐसे सपने कानूनी परेशानी के बढ़ने का संकेत देते हैं और फैसला व्यक्ति के विरुद्ध आ सकता है. ऐसे में दस्तावेज व्यवस्थित रखें.

व्यक्ति के घर पुलिस का आना
व्यक्ति के घर पुलिस के आने का सपना देखना गंभीर समस्या या अप्रिय सूचना मिलने का संकेत देता है. ऐसे में व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य की स्थिति को लेकर सतर्क होना चाहिए. परिवार के साथ संवाद बनाए रखें.

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सपने में पुलिसमैन से बात करना
सपने में पुलिसमैन से बात करना एक अशुभ सपना है. व्यक्ति के मानसिक तनाव बढ़ने और चिंताग्रस्त होने का संकेत मिलता है. किसी परेशानी को लेकर व्यक्ति कन्फ्यूज हो सकता है. ऐसे में व्यक्ति को मित्र या परिवार के साथ अपने परेशानि जरूर शेयर करनी चाहिए.

पुलिस व्यक्ति का पीछा करे
सपने में अगर पुलिस व्यक्ति का पीछा कर रही है तो ऐसे सपने भविष्य में आने वाली परेशानियों का संकेत देते हैं. ऐसे सपने आने पर सोच समझ कर निर्णय ले और सतर्कता बनाए रखें.

पुलिस से बचकर भाग निकलना
सपने में पुलिस से बचकर अगर व्यक्ति भाग निकलता है तो ऐसे सपने को शुभ माना जाता है. ऐसे सपने संकेत देते हैं कि रुका हुआ काम जल्द पूरा हो सकता है. मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा और आर्थिक हानि से व्यक्ति बच सकेगा. जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं. 

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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About the Author
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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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