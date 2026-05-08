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Hindi Newsऐस्ट्रोDream Astrology: क्या आपको भी बार-बार आ रहे हैं बारिश के सपने, मिल रहा खुशहाली या दुख का संकेत? जान लें

Dream Astrology: क्या आपको भी बार-बार आ रहे हैं बारिश के सपने, मिल रहा खुशहाली या दुख का संकेत? जान लें

Sapne Me Barish Dekhna: सपने में बार-बार बारिश दिखाई दे तो इसके अलग-अलग मतलब हो सकते हैं. आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि सपने में बारिश देखना कब शुभ और कब अशुभ संकेत देता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 08, 2026, 09:32 AM IST
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Rain Dream (AI Photo)
Rain Dream (AI Photo)

Sapne Me Barish Dekhna: सोते समय अलग-अलग तरह के सपने दिखाई देते हैं जिनके अलग-अलग संकेत हो सकते हैं. कुछ सपने शुभ तो कुछ सपने अशुभ होते हैं. स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपने का कोई न कोई मतलब जरूर होता है जो व्यक्ति के भविष्य में होने घटनाओं को लेकर संकेत देता है. इस लेख में हम जानेंगे कि सपने में बारिश दिखाई देने का क्या मतलब है और बारिश के सपने कम शुभ होते हैं और कब अशुभ होते हैं.

सपने में तेज बारिश का देखना
सपने में तेज बारिश देखना शुभ सपनों में गिना जाता है. ऐसे सपने संकेत देते हैं कि जीवन में जल्द ही खुशियां बढ़ने वाली है और रुके धन मिल सकते हैं. रुके काम की पूरे हो सकते हैं. सपने में तेज बारिश देखना भाग्य खुलने का संकेत देता है. 

सपने में झमाझम बारिश देखना
सपने में झमाझम बारिश दिखना एक अच्छा माना गया है जो संकेत देता है कि व्यक्ति जल्द ही कोई शुभ सूचना पा सकता है. बड़ी परेशानियों के अंत का रास्ता खुल सकता है. 

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सपने में बारिश में नाचना
सपने में खुद को बारिश में नाचते देखना शुभ माना जाता है. ऐसे सपने संकेत देते हैं कि व्यक्ति के जीवन में जल्द खुशियां का आगमन होने वाला है. अच्छी खबर मिल सकती है या सभी तरह की परेशानियों का अंत हो सकता है.

बारिश से जुड़े वो सपने जो देते हैं अशुभ संकेत

  • तूफानी या आंधी-तूफान वाली बारिश का सपना देखना धन की हानि, मानसिक तनाव और बड़ी चुनौतियों के आने का संकेत देता है.

  • सपने में घर के अंदर बारिश के पानी को टपकते देखना शारीरिक बीमारी के होने या नकारात्मकता के बढ़ने का संकेत देता है.

  • सपने में काले या गंदे पानी की बारिश होते देखना जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य के आने का संकेत देता है.

  • सपने में खुद को बारिश में भीगते देखना संकेत देता है कि व्यक्ति के परिवार का कोई सदस्य मुसीबत या गलत संगति में पड़ सकता है.

  • सपने में बाढ़ या पानी का जमाव देखना भावनात्मक रूप से स्थिति के बेकाबू होने का संकेत देता है. जीवन में कोई बड़ा संकट आ सकता है.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है?

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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