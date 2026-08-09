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Dream Astrology: सपने में सूर्य या चंद्र ग्रहण देखना इत्तेफाक नहीं, जानें क्या मिल रहे हैं जीवन से जुड़े शुभ-अशुभ गहरे संकेत

Grahan Dream Meaning: वैसे तो नींद में कई तरह के सपने आते हैं. कुछ सपने शुभ होते हैं तो कुछ अशुभ. आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि सपने में अगर ग्रहण दिखे तो इसका क्या अर्थ होता है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 09, 2026, 08:31 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 08:31 AM IST
Dream Astrology: सपने में सूर्य या चंद्र ग्रहण देखना इत्तेफाक नहीं, जानें क्या मिल रहे हैं जीवन से जुड़े शुभ-अशुभ गहरे संकेत
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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