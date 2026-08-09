/Dream Astrology: सपने में सूर्य या चंद्र ग्रहण देखना इत्तेफाक नहीं, जानें क्या मिल रहे हैं जीवन से जुड़े शुभ-अशुभ गहरे संकेत

Eclipse In Dream: सपनों पर किसी का वश नहीं, नींद में कोई व्यक्ति कैसा सपना देखेगा इस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है. हालांकि, इतना जरूर है कि देखे गए सपने के गहरे संकेतों को समझ कर पहले ही संभावित घटनाओं के लिए सतर्क हो जाएं. देखे गए सपने का शुभ-अशुभ कोई न कोई अर्थ जरूर होता है. आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि अगर सपने में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण दिखे तो इसका क्या अर्थ होता है. वहीं, ऐसे सपने देखने के बाद अगले दिन क्या उपाय किए जा सकते हैं.
अगर किसी व्यक्ति को आए दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने का सपना दिखता है तो इसे एक अति अशुभ सपना माना जाता है. ऐसे सपने का अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन में कोई बड़ा और नकारात्मक बदलाव आ सकता है. करीबी रिश्ते में दरार आ सकती है और रिश्ते पूरी तरह से टूट भी सकते हैं. ऐसे में ऐसा सपना दिखे तो अपने रिश्ते को लेकर सतर्क रहें और किसी भी गलतफहमी या विवाद में न पड़े.
सपने में अगर आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देता है ऐसे सपने को भी अशुभ माना जाता है. ऐसे सपने दिख जाने पर जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं. हालांकि, इन परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता भी जल्द ही निकल आता है.
अगर कोई व्यक्ति ऐसा सपना देखे कि सूर्य ग्रहण लगते ही उसके चारों ओर अंधेरा छा गया है तो यह एक अशुभ सपना है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसे सपने का अर्थ है कि जल्द ही व्यक्ति को कोई बड़ी धन हानि हो सकती है.
ऐसा सपना जिसमें सूर्य ग्रहण के बाद सूर्य दर्शन हो जाए तो परेशानियों के अंत का संकेत मिलता है. करियर में नए अवसर मिल सकते हैं और नई शुरुआत हो सकती है. जीवन में सकारात्मक बदलाव भी हो सकते हैं.
सपने में सूर्य ग्रहण दिखे तो अगले दिन तांबे के पात्र से सूर्य देव को अर्घ्य दें और फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. इसके बाद सूर्य मंत्रों का जाप करें. अब जरूरतमंदों में गुड़, अनाज, वस्त्र का दान करें. ऐसा करने से सपने का बुरा प्रभाव कम हो जाएगा और आने वाली बाधाएं भी टल सकती हैं.
सपने में अगर किसी व्यक्ति को पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखे तो इसे अशुभ सपना माना जाएगा. ऐसा सपना मानसिक परेशानियों के बढ़ने का संकेत देता है. धन और मान हानि भी हो सकती है. चंद्र ग्रहण का सपना संकेत देता है कि किसी बुरी घटना से व्यक्ति उदास होने वाला है. व्यक्ति जीवन में अकेला पड़ सकता है. करियर से लेकर सेहत तक के लिए चंद्र ग्रहण का सपना अशुभ संकेत देता है.
अगर कोई व्यक्ति ऐसा सपना देखे कि चंद्र ग्रहण लगते ही हटने भी लगा है तो इसे शुभ माना जाता है. ऐसा सपना संकेत देता है कि व्यक्ति को जीवन में जल्द ही सभी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है.
सपने में अगर किसी को चंद्रग्रहण दिखे तो अगले दिन शाम के समय चंद्रोदय होते ही चंद्र मंत्रों का जाप करना चाहिए. दूध से चंद्र देव को अर्घ्य दें और जरूरतमंदों में दूध, दही, सफेद वस्त्र आदि का सच्ची श्रद्धा की भावना के साथ दान करें. भगवान शिव की उपासना भी कर सकते हैं और शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं. ऐसा करने से सपने के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं. जिससे कई तरह की परेशानियों से बचा जा सकता है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक स्वप्न शास्त्र और धार्मिक की मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)