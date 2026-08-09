/Dream Astrology: सपने में सूर्य या चंद्र ग्रहण देखना इत्तेफाक नहीं, जानें क्या मिल रहे हैं जीवन से जुड़े शुभ-अशुभ गहरे संकेत

Eclipse In Dream: सपनों पर किसी का वश नहीं, नींद में कोई व्यक्ति कैसा सपना देखेगा इस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है. हालांकि, इतना जरूर है कि देखे गए सपने के गहरे संकेतों को समझ कर पहले ही संभावित घटनाओं के लिए सतर्क हो जाएं. देखे गए सपने का शुभ-अशुभ कोई न कोई अर्थ जरूर होता है. आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि अगर सपने में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण दिखे तो इसका क्या अर्थ होता है. वहीं, ऐसे सपने देखने के बाद अगले दिन क्या उपाय किए जा सकते हैं.