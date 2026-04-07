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Hindi Newsऐस्ट्रोसपने में दिख रहा है सोता हुआ सफेद शेर, जंगल के राजा से जुड़े ये 7 तरह के सपने क्या देते हैं गहरे संकेत? जानें

सपने में दिख रहा है सोता हुआ सफेद शेर, जंगल के राजा से जुड़े ये 7 तरह के सपने क्या देते हैं गहरे संकेत? जानें

Sapne Me Sher dekhna Meaning: सपने में अगर आपको भी बार-बार शेर दिख रहा है तो इसका क्या अर्थ हो सकता है, सोता हुआ शेर देखना, सफेद शेर देखना, ऐसे सपने हमें क्या संकेत देना चाहते हैं? आइ जानें

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 07, 2026, 01:12 PM IST
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Sapne Me Safed Sher dekhna: सपने में अलग-अलग तरह से शेर को देखना जीवन से जुड़े अलग-अलग संकेत देता है. हालांकि, शेर से जुड़े कई सपने ऐसे भी हैं जो अति दुर्लभ और शुभ माने जाते हैं. आइए इस लेख में हम उन 7 सपने के बारे में जानें जो व्यक्ति के निकट भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताते हैं.

सपने में सोते हुए सफेद शेर देखना
सपने में सफेद शेर को सोते देखने का अलग-अलग अर्थ है. जैसे अगर आप आलसी हैं तो इस सपने का दिखना बतात है कि आपको अपना आंकलन करना चाहिए कि कहीं आप गलत रास्ते पर तो नहीं हैं. वहीं, अगर आप मेहनती हैं तो ऐसा सपना संकेत देता है कि आप सही रास्ते पर हैं और सफलता मिल सकती है.

सपने में शेर की सवारी करते देखना
सपने में शेर की सवारी करना एक अति शुभ सपना माना गया है जिसका अर्थ है कि आपके सम्मान में वृद्धि, नौकरी में प्रमोशन और ताकत में बढ़ोतरी होने वाली है. आपकी बातों को लोग मानते हैं. 

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सपने में शेर खुद पर हमला करता दिखे
सपने में खुद पर शेर का हमला होते देखना संकेत देता है कि आपको सतर्क हो जाना चाहिए. कोई बुरी घटना जीवन में घट सकती है. सपने में शेर आपकी ओर दौड़ता दिखे तो संकेत मिलता है कि कोई शक्तिशाली शत्रु आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है.

सपने में शेर की दहाड़ सुनने का क्या है अर्थ?
सपने में शेर को दहाड़ते हुए देखना संकेत देता है कि आपके जीवन का संकट अब जल्द ही मिटने वाला है और कोई बड़ी चुनौती का अंत पास ही है. जीवन से नकारात्मकता मिटने वाली है.

सपने में शेर को शिकार करते हुए देखना का क्या है अर्थ?
सपने में खुद को शेर का शिकार करते देखना शुभ संकेत देता है. ऐसे सपने आने पर इस बात के आसार बढ़ जाते हैं कि किसी बड़े कानूनी मामले में आपको जीत हासिल हो सकती है.

सपने में शेर को मृत देखना
सपने में शेर को मृत देखना संकेत देता है कि आपको अपनी समस्याओं का समाधान जल्द ही मिलने वाला है. हर तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए आप में शक्ति आएगी और भय का नाश होगा.

सपने में शेर के सामने निडर रहना
सपने में शेर के सामने निडर रहना संकेत देता है कि आपके भीतर का कोई पुराना डर अब खत्म होगा और आप अपने जीवन में हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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About the Author
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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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