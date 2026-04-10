Dream Astrology: सपने में बार-बार दिख रही है खुद की शादी, तो मिल रहे हैं जीवन से जुड़े ये गहरे संकेत, हो जाएं सावधान!

Sapne Me Khud ki Shadi Dekhna Meaning: सपने में अगर बार-बार खुद की शादी, बारात निकलती या आती दिख रही है तो इसका जीवन से जुड़ा कोई न कोई गहरा अर्थ जरूर होता है. आइए जानें शादी से जुड़े सपने हमें क्या संकेत देना चाहते हैं.
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Wedding Dream Meaning: नींद में अगर कोई सपना बार-बार आ रहा है तो इसका कोई न कोई अर्थ जरूर है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार नींद में देखे गए सपने जीवन से जुड़े गहरे संकेत देते हैं. इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि अगर सपने में बार-बार खुद की शादी या खुद की बारत दिख रही है तो ऐसे सपने का क्या मतलब है. शादी से जुड़े सपने आना क्या गहरे संकेत दे रहा है इस बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे.
शादी से जुड़े सपने और उनके अर्थ
खुद की शादी देखना
सपने में खुद की शादी देखना एक अति अशुभ सपना माना जाता है. ऐसा सपना संकेत देता है कि निकट भविष्य में व्यक्ति किसी बड़े संकट में पड़ सकता है.
खुद की दोबारा शादी देखना
सपने में खुद की दोबारा शादी होती दिखाई दे तो इसे भी एक अशुभ संकेत देने वाला सपना माना जाता है. ऐसे सपने का अर्थ है कि व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में कष्ट बढ़ने वाला है.
खुद को घोड़ी पर सवार देखना
अगर कोई व्यक्ति सपने में अपनी ही बारात निकलते देखता है और खुद को घोड़ी पर सवार देखता है तो यह सपना उसके लिए अति शुभ संकेत लेकर आया है. व्यक्ति की तरक्की तेजी से होने लगती है.
शादी की हल्दी या मेहंदी लगते देखना
सपने में किसी महिला को शादी की हल्दी या मेहंदी लगते देखना एक अति शुभ सपना माना जाता है. भविष्य में नयी शुरुआत का संकेत मिल रहा है. कोई बिजनेस शुरु करने का मन बना रहे हैं तो उस पर काम कर सकते हैं.
दुल्हन की तरह खुद को सजते देखना
सपने में कोई लड़की खुद को दुल्हन की तरह सजते हुए देखती है या खुद को शादी के गहनों से लदी हुई देखती है तो समझ लें घर में साक्षात लक्ष्मी का प्रवेश होने वाला है. ऐसे सपने धन लाभ के साथ ही गर की बेटी के शीघ्र विवाह का संकेत भी देते हैं.
विदा होती लड़की को देखना
स्वप्न शास्त्र की मानें तो सपने में कोई महिला विदाई में रोती दिख रही है या फेरे लेते हुए दिखाई दे रही है तो ऐसे सपने से संकेत मिल रहा है कि निकट भविष्य के लिए सावधान हो जाना चाहिए. जल्द ही घर में कोई अशुभ घटना घटना या बड़ी हानि हो सकती है.
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
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