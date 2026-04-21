Peacock Dream Astrology: स्वप्न शास्त्र में मोर का सपना दिखना अति शुभ माना जाता है. ऐसे सपने सौभाग्य और आध्यात्मिक उन्नति का संकेत देते हैं. ध्यान दें, भगवान कृष्ण को मोर अति प्रिय है और जब उसी मोर का सपना आता है तो इसके जीवन में शुभ बदलाव, खुशहाली और सफलता का संकेत व्यक्ति को प्राप्त होता है. मोर का सपना मान-सम्मान बढ़ने और प्रेम के आगमन का संकेत देता है. हालांकि मोर का सपना हमेशा शुभ नहीं होता है, कई बार कुछ सपने मोर से जुड़े तो होते हैं लेकिन उसके अशुभ संकेत मिलते हैं. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

मोर को जोड़े में देखने का अर्थ

अविवाहित व्यक्ति को अगर बार-बार सपने में मोर का जोड़ा दिखाई देता है तो समझ ले कि जल्दी ही व्यक्ति का विवाह तय हो सकता है.एक अच्छे जीवनसाथी साथी के मिलने के योग बन रहे हैं जो आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन लाने का कारक बन सकता है.

सफेद मोर को देखना

अगर किसी व्यक्ति को सपने में बार-बार सफेद मोर दिखाई देता है तो समझ ले कि उसके जीवन में आर्थिक रूप से अने सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं. व्यक्ति पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहने वाली है और अचानक बड़ा धन लाभ हो सतता है.

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मोर पंख के देखने का अर्थ

मोर पंख का सपना आना एक अति शुभ संकेत लेकर आता है. ऐसे सपने का अर्थ है कि व्यक्ति की कुंडली से सभी तरह के ग्रह दोष दूर होने वाले हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव होने वाले है. ऐसे व्यक्ति को श्रीकृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है.

कब मोर के सपने अशुभ संकेत देते हैं-

मरा हुआ मोर देखना: ऐसे सपने आर्थिक नुकसान का संकेत देते हैं. व्यक्ति का सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है.

मोरों को लड़ते हुए देखना: इस तरह का सपना व्यक्ति में अहंकार के बढ़ने का संकेत देता है.

जमीन पर बैठा हुआ मोर: ऐसे सपने अशुभ माने जाते हैं. काम में विघ्न पड़ने का संकेत मिलता है.

काला मोर देखना: इस तरह का सपना व्यक्ति के सम्मान में कमी होना का संकेत देता है और व्यक्ति भ्रमजाल में फंस सकता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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