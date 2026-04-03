Advertisement
trendingNow13164025
Hindi Newsऐस्ट्रोMonkey In Dream: सपने में काट ले बंदर तो इसका क्या है मतलब, आर्थिक पक्ष को लेकर क्या मिलते हैं संकेत? जानें

Monkey In Dream: सपने में काट ले बंदर तो इसका क्या है मतलब, आर्थिक पक्ष को लेकर क्या मिलते हैं संकेत? जानें

Monkey In Dream: सपने में बंदर देखना शुभ होता है या अशुभ, बंदर को उछलते देखने का क्या अर्थ होता है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार बंदर को सपने में अलग-अलग तरह से देखने का क्या संकेत होता है, आइए जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 03, 2026, 01:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dream Astrology
Dream Astrology

Monkey In Dream Meaning: स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपने का कोई न कोई अर्थ जरूर होता है. सोते हुए देखे गए सपने जीवन से जुड़े अनेक-अनेक संकेत मिलते हैं. कुछ सपनों का अर्थ स्वप्न शास्त्र में अति शुभ तो कुछ सपने को अशुभ माना गया है. वहीं, कुछ सपने जीवन से जुड़े ऐसे संकेत देते हैं जिसको समझकर कई बातों और चुनौतियों को लेकर सतर्क हुआ जा सकता है. इसी तरह से इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि सपने में बंदर को देखने का क्या अर्थ है, बंदर के कैसे सपने सुख और कैसे सपने दुख के आगमन का संकेत देते हैं. अलग-अलग स्थिति में बंदर को सपने में देखने का अर्थ क्या है आइए जानें.

सपने में बंदर को देखने का अर्थ

  • सपने में बंदर देखने का अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन में नवीनता आ सकती है. व्यक्ति की आध्यात्मिक रूप से उन्नति होगी.

    Add Zee News as a Preferred Source

  • सपने में किसी पत्थर पर बंदर शांतचित बैठा दिखे तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आएगी. मन स्थिर होगा.

  • सपने में अगर बंदर खुश और जीवन का आनंद लेते दिखे और अधिक उछलता दिखे तो यह सपना जीवन में अस्थिरता लाने का संकेत देता है. 

  • सपने में बंदर को केला खाते शुभ होता है. व्यक्ति के जीवन में उन्नति होती है. नौकरी और कारोबार में बड़ी उपलब्धि हासिल होती है. 

  • सपने में बंदरों को आपस में लड़ते देखना अशुभ होता है. ऐसे सपने का अर्थ होता है कि घर में कलह हो सकता है या बड़ी हानि हो सकती है.

  • सपने में बंदर को किसी नदी में देखना अति शुभ होता है. जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता है और जल्द शुभ समाचार मिल सकता है.

  • सपने में दिखे कि व्यक्ति को बंदर काट रहा है तो ऐसे सपने से संकेत मिलता है कि आर्थिक पक्ष को हनि पहुंचने वाला है. खर्च बढ़ सकता है.

  • सपने में खुद को बंदर के साथ खेलते देखना एक शुभ सपना माना जाता है जिसका अर्थ है कि व्यक्तित्व में अच्छे बदलाव होंगे, सुख प्राप्त होगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Dream Astrology: पोटली में धन का सपना बार-बार दिख रहा है? जान लें करियर और व्यापार से जुड़े क्या मिल रहे हैं संकेत

और पढ़ें- वैशाख माह के पहले दिन चंद्रमा का राहु के नक्षत्र में गोचर, इन 4 राशिवालों का मन होगा शांत, धन बढ़ोतरी के खुलेंगे कई रास्ते!

और पढ़ें- Vaishakh Maah 2026: पुण्यकारी वैशाख माह में किन चीजों का करें दान, क्या करें और क्या नहीं? यहां मिलेगी पूरी जानकारी

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

dream astrology

Trending news

पुलिस के हत्थे चढ़ा मालदा हिंसा का मास्टरमाइंड, अब तक हुई इतने लोगों की गिरफ्तारी
West Bengal news
पुलिस के हत्थे चढ़ा मालदा हिंसा का मास्टरमाइंड, अब तक हुई इतने लोगों की गिरफ्तारी
ईरान का ‘हिट-लिस्ट’ प्लान, खाड़ी के 8 पुल निशाने पर; तेहरान का B1 ब्रिज तबाह
US-Iran War
ईरान का ‘हिट-लिस्ट’ प्लान, खाड़ी के 8 पुल निशाने पर; तेहरान का B1 ब्रिज तबाह
तमिलनाडु में BJP की सीटों पर सस्पेंस, क्‍या इसलिए टाला चेन्‍नई में PM का रोड-शो?
PM Modi
तमिलनाडु में BJP की सीटों पर सस्पेंस, क्‍या इसलिए टाला चेन्‍नई में PM का रोड-शो?
65 रुपए की किताब 699 में...ZEE NEWS की मुहिम से खुली प्राइवेट स्कूलों की पोलपट्टी
NCERT book
65 रुपए की किताब 699 में...ZEE NEWS की मुहिम से खुली प्राइवेट स्कूलों की पोलपट्टी
LPG को लेकर अफवाहों पर 17 राज्‍यों ने किया आश्वस्त, केंद्र ने बाकी को दी ये सलाह
LPG
LPG को लेकर अफवाहों पर 17 राज्‍यों ने किया आश्वस्त, केंद्र ने बाकी को दी ये सलाह
मालदा बवाल के बड़ा एक्शन,पुलिस के हत्थे चढ़े 18 उपद्रवी, ISF उम्मीदवार भी गिरफ्तार
West Bengal Election 2026
मालदा बवाल के बड़ा एक्शन,पुलिस के हत्थे चढ़े 18 उपद्रवी, ISF उम्मीदवार भी गिरफ्तार
गोमांस और सनातन धर्म पर... CM हिमंता ने जेन-Z उम्मीदवार कुंकी चौधरी पर साधा निशाना
assam election 2026
गोमांस और सनातन धर्म पर... CM हिमंता ने जेन-Z उम्मीदवार कुंकी चौधरी पर साधा निशाना
मिडिल ईस्ट क्राइसिस-LPG पर कांग्रेस में फूट! दिग्गज नेताओं का पार्टी लाइन से किनारा
congress
मिडिल ईस्ट क्राइसिस-LPG पर कांग्रेस में फूट! दिग्गज नेताओं का पार्टी लाइन से किनारा
तो खत्म हो जाएगी अयोग्य विधायकों की पेंशन, इस राज्य में पास किया गया बिल
Himachal Pradesh Assembly
तो खत्म हो जाएगी अयोग्य विधायकों की पेंशन, इस राज्य में पास किया गया बिल
इस बार अंजाम बुरा होगा...रक्षा मंत्री ने पाक को चेताया, ख्वाजा आसिफ ने दी गीदड़भभकी
defence minister rajnath singh
इस बार अंजाम बुरा होगा...रक्षा मंत्री ने पाक को चेताया, ख्वाजा आसिफ ने दी गीदड़भभकी